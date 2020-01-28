Политика

RT на русскомRT на русскомВ рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.
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В Госдуме не исключили внесение поправок в преамбулу Конституции

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Крашенинников: преамбулу Конституции, скорее всего, изменят

Коммерсантъ11:17

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Газета.Ru10:13

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РБК10:13

В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции

RT на русском10:57
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