Политика
RT на русскомВ рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции
Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.
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Политика
Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»
Президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Политика
Архив к 20-летию Путина у власти пополнился новыми фото и видео
Альбом с архивными фотографиями и видеозаписями о президенте России Владимире Путине пополнился новыми материалами.
Общество
ФБК опубликовал расследование о новом премьере РФ Михаиле Мишустине
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование про нового премьер-министра России Михаила Мишустина.
Космос
Кровавый юбилей: как погиб «Челленджер»
У программы Space Shuttle был юбилей: запускался 25-й "челнок".
Общество
Послание главы Чувашии заинтересовало федеральные и зарубежные СМИ
Впервые послание главы Чувашии Михаила Игнатьева вызывает такой широкий интерес.
Общество
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Не менее 30 депутатов ПАСЕ из пяти национальных делегаций при голосовании сегодня поддержали предложение оспорить полномочия российской делегации.
Спорт
Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира
На этапе Кубка мира в немецком Оберсдорфе россиянин Александр Большунов стал победителем в скиатлоне на дистанциях свободными классическим стилями.
Происшествия
В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус
Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
Политика
Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
Украинский президент назвал тоталитарными режимы нацистской Германии и Советского Союза.
Футбол
Кокорин не полетит с «Зенитом» на второй сбор
Экономика
Минэкономразвития оценило рост экономики России за 2019 год
По оценке Минэкономразвития, ВВП России вырос в 2019 году на 1,4%. Этот результат немного лучше официального прогноза (1,3%) и значительно ниже показателя за 2018 год (2,5%).
Политика
Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
Гаджеты
MIUI 11 и Android 10 выпивают все соки из Xiaomi Mi 9T
Многие пользователи сообщают, что аккумуляторы смартфонов Xiaomi Mi 9T стали разряжаться слишком быстро после выхода последнего обновления MIUI 11 на базе операционной системы Android 10.
Фигурное катание
14-летняя ученица Тутберидзе уходит от наставницы в танцы на льду
14-летняя российская фигуристка Алена Канышева, входящая в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, намерена уйти из одиночного катания.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Общество
Германия признала большой подъём российского сельского хозяйства
Во многих отраслях российского АПК в последние годы произошёл «невероятный подъём».
Политика
В МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио
В МИД России во вторник, 28 января, вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве из-за открытия в Токио выставки, в ходе которой демонстрируются материалы, которые якобы доказывают обоснованность территориальных притязаний японской стороны на Южные Курилы.
Общество
В Японии заражение коронавирусом произошло без поездки в Китай
Первый случай заражения коронавирусом нового типа, не связанный с поездками в Китай, зафиксирован в Японии.
Шоу-бизнес
Галкина смыло волной на пляже в Тасмании
Судя по опубликованному видеоролику с подписью «Туристам посвящается», Галкина чуть не смыло волной с пляжа в Тасмании.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Происшествия
Названы приметы убившего мужчину у подъезда дома в Москве
В Сети появилась видеозапись убийства, произошедшего около подъезда жилого дома на улице Гарибальди в столице.
Шоу-бизнес
В Мексике нашлась пропавшая Наталья Андрейченко
Актриса находилась в специальном поселении в джунглях и хранила молчание. В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Наталья Андрейченко.
Шоу-бизнес
Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри
Российская теннисистка Мария Шарапова в скором времени может выйти замуж.
Общество
Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета
26 января поздно вечером по московскому времени TMZ шокировал новостью весь мир: в Калифорнии погиб при крушении личного вертолета пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финальной серии Коби Брайант.