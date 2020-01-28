Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не исключил внесения поправок в преамбулу Основного закона.

с чего всё началось

Ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам, сенатор Андрей Клишас уже заявил об обсуждении вопроса изменения преамбулы Основного закона. 15 января во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию.

В рабочей группе допустили внесение поправок в преамбулу Конституции

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