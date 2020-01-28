Политика
РБКВ рабочей группе допустили внесение поправок в преамбулу Конституции
Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, член Госдумы Павел Крашенинников заявил «Интерфаксу», что в преамбулу Основного закона могут быть внесены изменения.
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с чего всё началось
Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не исключил внесения поправок в преамбулу Основного закона.Интерфакс09:04
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Политика
Мишустин назначил Гудкова главой Российского экологического оператора
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Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка заявил, что на Северном Кавказе процветает коррупция.
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Культура
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Общество
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Общество
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Гаджеты
В России кнопочные телефоны оказались популярнее планшетов
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на сотрудников фирмы «М.Видео-Эльдорадо», продажи кнопочных мобильных телефонов в России превышают объемы планшетов.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок
В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
Общество
Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой
Один из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком будет участвовать в судебном процессе, сообщила РИА Новости координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.
Общество
Бизнесмен с Украины купил особняк бывшего короля Бельгии
Самый богатый бизнесмен Украины Ринат Ахметов приобрел роскошный особняк Les Cedres на побережье Средиземного моря во Франции, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Происшествия
В Воронеже госпитализировали двоих с подозрением на коронавирус
Два человека госпитализированы в воронежскую больницу с подозрением на коронавирус. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Авто
Эксперт перечислил ошибки при торможении в гололед
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Футбол
«Локомотив» подал в суд на экс-президента Геркуса
Московский футбольный клуб "Локомотив" принял решение подать в суд на бывшего президента - Илью Геркуса.
Политика
В ГД ответили на введение ЕС новых санкций из-за выборов в Крыму
В Госдуме прокомментировали решение Евросоюза расширить санкционный список чиновников из России из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
Энергетика
Эксперты оценили планы «Газпрома» по экспорту газа в Европу
Несмотря на увеличение поставок европейцам сжиженного природного газа российский газовый монополист ожидает сохранить объемы экспорта газа на территорию Европы на уровне прошлых лет.
Экономика
Росстат отчитался о росте реальных доходов за 2019 год
Реальные доходы россиян по итогам 2019 года выросли на 0,8%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
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Нетаньяху обсудит «сделку века» с Путиным в Москве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 января вылетит в Москву, чтобы рассказать президенту России Владимиру Путину о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
Политика
МИД разъяснил ситуацию с договором с США о Беринговом проливе
Профильные комитеты Совфеда с участием МИД, Минсельхоза, ФСБ обсудили в понедельник ситуацию с соглашением с США по разграничению Берингова пролива.