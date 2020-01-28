Политика

РБКРБКВ рабочей группе допустили внесение поправок в преамбулу Конституции

Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, член Госдумы Павел Крашенинников заявил «Интерфаксу», что в преамбулу Основного закона могут быть внесены изменения.
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с чего всё началось

В Госдуме допустили внесение правок в преамбулу Конституции

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не исключил внесения поправок в преамбулу Основного закона.
Интерфакс09:04

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В рабочей группе допустили внесение поправок в преамбулу Конституции

РБК09:31

Преамбулу Конституции изменят

Lenta.ru09:07

Крашенинников допустил изменение преамбулы Конституции

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Крашенинников не исключил внесения поправок в преамбулу Конституции

Московский Комсомолец09:26

Крашенинников: Преамбулу Конституции, скорее всего, будем править

Фонтанка.Ру09:22

Преамбулу Конституции изменят

News.ru09:29

В Госдуме не исключили внесение правок в преамбулу Конституции

Дождь09:15
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Крашенинников Павел Владимирович
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, доктор юридических наук, профессор, депутат Государственной думы VII созыва от партии «Единая Россия», председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству. Сопредседатель Ассоциации юристов России,
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