Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не исключил внесения поправок в преамбулу Основного закона.

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Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, член Госдумы Павел Крашенинников заявил «Интерфаксу», что в преамбулу Основного закона могут быть внесены изменения.

В рабочей группе допустили внесение поправок в преамбулу Конституции

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