Политика

RT на русскомRT на русскомВ рабочей группе рассказали о деталях голосования по Конституции

Общественная палата сможет назначить наблюдателей в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции, рассказал сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
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с чего всё началось

Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

Сам вопрос, который будет выноситься на голосование, будет утвержден указом президента о назначении общероссийского голосования. Весь блок поправок в Конституцию будет принят одним пакетом, говорили ранее члены рабочей группы.
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Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

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