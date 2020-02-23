Политика
RT на русскомВ рабочей группе рассказали о деталях голосования по Конституции
Общественная палата сможет назначить наблюдателей в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции, рассказал сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
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с чего всё началось
Сам вопрос, который будет выноситься на голосование, будет утвержден указом президента о назначении общероссийского голосования. Весь блок поправок в Конституцию будет принят одним пакетом, говорили ранее члены рабочей группы.РБК01:05
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