В работе Альфа-банка произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector. Клиенты банка столкнулись с проблемами при оплате покупок картой, сбои наблюдаются в работе банкоматов и мобильного приложения банка. В Twitter-аккаунте кредитной организации также появились сообщения о сбоях.

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