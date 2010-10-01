Общество
КоммерсантъВ работе Альфа-банка произошел сбой
В работе Альфа-банка произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector. Клиенты банка столкнулись с проблемами при оплате покупок картой, сбои наблюдаются в работе банкоматов и мобильного приложения банка. В Twitter-аккаунте кредитной организации также появились сообщения о сбоях.
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Кино
Ирина Старшенбаум отказалась сниматься в «Тексте» из-за Петрова
Политика
США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Политика
Путин и Лукашенко могут обсудить газовые вопросы до конца года
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер может провести телефонные переговоры по газовым вопросам с белорусским коллегой Александром Лукашенко до конца 2019 года.
Общество
Представитель Батуриной прокомментировал возбуждённое против неё дело
Геннадий Теребков, представитель президента компании Inteco Management и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, прокомментировал уголовное дело о клевете, возбуждённое против неё судом в Калмыкии.
Происшествия
Число жертв авиакатастрофы в Казахстане выросло до 14 человек
Число погибших при аварии пассажирского самолета в Казахстане выросло до 14, 22 пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии, передает РИА Новости, последние данные по ситуации из мэрии Алма-Аты.
Кино
Фёдор Бондарчук презентовал фильм «Вторжение»
Фёдор Бондарчук, режиссёр картины, рассказал, что его новый фильм снят по просьбам его фанатов: они хотели увидеть продолжение "Притяжения" (2017), узнать, что дальше произошло с героями этого фильма.
Шоу-бизнес
«Шикарная принцесса»: Ирина Шейк обнажилась на берегу океана
Перед Новым годом супермодель отправилась к океану, где предстала во всей красе.
Политика
Германия отказала Украине в военной помощи
Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.
Гаджеты
Новый процессор Intel Core i3 будет повторять Core i7-7700
После тестов стало известно, что в Core i3-10300 используется четыре ядра и восемь потоков, а работает процессор на частотах 3,7-4,2 ГГц.
Экономика
«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда
"Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам представитель "Газпрома".
Политика
Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года
Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
Хоккей
Майоне перешел в рижское «Динамо»
Спорт
МОК о пересмотре дел оправданных россиян: все варианты возможны
Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не исключает любого варианта развития событий относительно дел российских спортсменов, уже выигранных в Спортивном арбитражном суде (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане.
Фигурное катание
Орсер назвал чудом катание фигуристки Медведевой в сломанном ботинке
Наставник российской фигуристки Евгении Медведевой канадский специалист Брайан Орсер назвал небольшим чудом успешное выступление своей подопечной в короткой программе на чемпионате России на коньках, ботинок одного из которых повреждён.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом
Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
Игры
В Epic Games Store началась раздача Hyper Light Drifter
В Epic Games Store запустили раздачу бесплатных копий Hyper Light Drifter.
Политика
Рогозин ответил на слова Борисова о сокращении плана запусков
Сокращение плана произошло «прежде всего» из-за того, что OneWeb не предоставила свои спутники из-за их «неготовности», сказал Рогозин (цитата по ТАСС).
Происшествия
Советницу экс-президента Киргизии отправили под домашний арест
Советницу экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаеву поместили под домашний арест по обвинению в захвате заложников и организации массовых беспорядков, сообщили РИА Новости в пятницу в секретариате Социал-демократической партии республики.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Происшествия
Источники сообщили о завершении следствия по «делу Baring Vostok»
Следственный комитет РФ (СК) завершил следственные действия по так называемому делу Baring Vostok, обвиняемым в рамках которого проходит основатель одноименного инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви, сообщили "Интерфаксу" осведомленные источники.
Культура
На российское ТВ попал еще один украинский сериал
На российское ТВ попал еще один украинский сериал Российский телеканал СТС покажет один из наиболее популярных украинских сериалов 2019 года — «Папик» студии «Квартал-95», основанной нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»
Театры
Сергей Гармаш сообщает зрителям «Современника» о смерти Галины Волчек
Во время спектакля сегодня умерла Галина Борисовна. Умерла Галина Борисовна Волчек. Наш художественный руководитель.
Армия и оружие
Швеция увеличила расходы на армию под предлогом защиты от России
В последнее время в Швеции наблюдается активный рост военного бюджета.
Происшествия
Опубликовано видео с места страшной смертельной аварии под Пензой
В одном из тематических Интернет-пабликов соцсети ВКонтакте было обнародовано видео, на котором запечатлены последствия страшной смертельной аварии под Пензой.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.