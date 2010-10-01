Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ работе Альфа-банка произошел сбой

В работе Альфа-банка произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector. Клиенты банка столкнулись с проблемами при оплате покупок картой, сбои наблюдаются в работе банкоматов и мобильного приложения банка. В Twitter-аккаунте кредитной организации также появились сообщения о сбоях.
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Альфа-банк сообщил о сбое с операциями по картам

РБК09:09

В работе Альфа-банка произошел сбой

Коммерсантъ09:08

Альфа-банк отчитался об устранении технического сбоя

Forbes09:20

Клиенты крупного российского банка пожаловались на массовый сбой

URA.Ru08:31

Альфа-банк устранил технической сбой в работе сервисов

ТАСС09:27

Альфа-банк сообщил об устранении сбоя в работе карт

Интерфакс09:35

«Альфа-банк» восстановил работу всех сервисов после технического сбоя

Агентство Москва09:10
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 15:13, Ашберн
Кино

Ирина Старшенбаум отказалась сниматься в «Тексте» из-за Петрова

Пятый канал 12:46
Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Российская газета 13:51
Политика

Путин и Лукашенко могут обсудить газовые вопросы до конца года

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер может провести телефонные переговоры по газовым вопросам с белорусским коллегой Александром Лукашенко до конца 2019 года.
Известия 14:42
Общество

Представитель Батуриной прокомментировал возбуждённое против неё дело

Геннадий Теребков, представитель президента компании Inteco Management и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, прокомментировал уголовное дело о клевете, возбуждённое против неё судом в Калмыкии.
RT на русском 13:41
Происшествия

Число жертв авиакатастрофы в Казахстане выросло до 14 человек

Число погибших при аварии пассажирского самолета в Казахстане выросло до 14, 22 пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии, передает РИА Новости, последние данные по ситуации из мэрии Алма-Аты.
Национальная служба новостей вчера в 23:30
Кино

Фёдор Бондарчук презентовал фильм «Вторжение»

Фёдор Бондарчук, режиссёр картины, рассказал, что его новый фильм снят по просьбам его фанатов: они хотели увидеть продолжение "Притяжения" (2017), узнать, что дальше произошло с героями этого фильма.
Ревизор.ру 10:29
Шоу-бизнес

«Шикарная принцесса»: Ирина Шейк обнажилась на берегу океана

Перед Новым годом супермодель отправилась к океану, где предстала во всей красе.
Комсомольская правда 09:50
Политика

Трамп и Ким Чен Ын пока не ответили на приглашение на День Победы

РЕН ТВ 14:35
Политика

Германия отказала Украине в военной помощи

Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.
РИА Новости 14:10
Гаджеты

Новый процессор Intel Core i3 будет повторять Core i7-7700

После тестов стало известно, что в Core i3-10300 используется четыре ядра и восемь потоков, а работает процессор на частотах 3,7-4,2 ГГц.
Astera 06:18
Экономика

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

"Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам представитель "Газпрома".
ТАСС 11:48
Политика

Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
RT на русском 11:04
Хоккей

Майоне перешел в рижское «Динамо»

Sport24.ru 13:47
Спорт

МОК о пересмотре дел оправданных россиян: все варианты возможны

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не исключает любого варианта развития событий относительно дел российских спортсменов, уже выигранных в Спортивном арбитражном суде (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане.
РИА Новости 13:49
Фигурное катание

Орсер назвал чудом катание фигуристки Медведевой в сломанном ботинке

Наставник российской фигуристки Евгении Медведевой канадский специалист Брайан Орсер назвал небольшим чудом успешное выступление своей подопечной в короткой программе на чемпионате России на коньках, ботинок одного из которых повреждён.
Чемпионат 11:07
Баскетбол

Баскетболисты «Зенита» проиграли «Црвене Звезде» в матче Евролиги

РИА Новости 13:55
Армия и оружие

Алжир закупит российские истребители Су-57

News.ru 11:26
Шоу-бизнес

Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом

Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
РИА Новости вчера в 11:13
Игры

В Epic Games Store началась раздача Hyper Light Drifter

В Epic Games Store запустили раздачу бесплатных копий Hyper Light Drifter.
CyberSport.ru 11:45
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

РИА Новости 05:51
Политика

Рогозин ответил на слова Борисова о сокращении плана запусков

Сокращение плана произошло «прежде всего» из-за того, что OneWeb не предоставила свои спутники из-за их «неготовности», сказал Рогозин (цитата по ТАСС).
РБК 13:17
Происшествия

Советницу экс-президента Киргизии отправили под домашний арест

Советницу экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаеву поместили под домашний арест по обвинению в захвате заложников и организации массовых беспорядков, сообщили РИА Новости в пятницу в секретариате Социал-демократической партии республики.
РИА Новости 13:54
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Суть событий вчера в 06:43
Происшествия

Источники сообщили о завершении следствия по «делу Baring Vostok»

Следственный комитет РФ (СК) завершил следственные действия по так называемому делу Baring Vostok, обвиняемым в рамках которого проходит основатель одноименного инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви, сообщили "Интерфаксу" осведомленные источники.
Интерфакс 06:08
Культура

На российское ТВ попал еще один украинский сериал

На российское ТВ попал еще один украинский сериал Российский телеканал СТС покажет один из наиболее популярных украинских сериалов 2019 года — «Папик» студии «Квартал-95», основанной нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ вчера в 09:48
Шоу-бизнес

Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»

Суть событий 01:29
Театры

Сергей Гармаш сообщает зрителям «Современника» о смерти Галины Волчек

Во время спектакля сегодня умерла Галина Борисовна. Умерла Галина Борисовна Волчек. Наш художественный руководитель.
КМВ Новости вчера в 14:43
Армия и оружие

Швеция увеличила расходы на армию под предлогом защиты от России

В последнее время в Швеции наблюдается активный рост военного бюджета.
Ferra 02:45
Происшествия

Опубликовано видео с места страшной смертельной аварии под Пензой

В одном из тематических Интернет-пабликов соцсети ВКонтакте было обнародовано видео, на котором запечатлены последствия страшной смертельной аварии под Пензой.
ПензаСМИ 03:59
Общество

Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
РИА Новости вчера в 17:30
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