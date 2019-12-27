Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ работе Альфа-банка произошел сбой

В работе Альфа-банка произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector. Клиенты банка столкнулись с проблемами при оплате покупок картой, сбои наблюдаются в работе банкоматов и мобильного приложения банка. В Twitter-аккаунте кредитной организации также появились сообщения о сбоях.
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Альфа-банк сообщил о сбое с операциями по картам

РБК09:09

В работе Альфа-банка произошел сбой

Коммерсантъ09:08

Альфа-банк отчитался об устранении технического сбоя

Forbes09:20

Клиенты крупного российского банка пожаловались на массовый сбой

URA.Ru08:31

Альфа-банк устранил технической сбой в работе сервисов

ТАСС09:27

Альфа-банк сообщил об устранении сбоя в работе карт

Интерфакс09:35

«Альфа-банк» восстановил работу всех сервисов после технического сбоя

Агентство Москва09:10
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В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Газета.Ru 12:22
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США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»

Компании-подрядчики «Северного потока-2» смогут избежать санкций США, если они прекратят работы до 20 января 2020 года.
Lenta.ru 12:41
Общество

Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете

В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии.
РБК 09:24
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Бюджетный кроссовер Renault Triber вышел на новые рынки

Компания Renault начала продажи нового бюджетного трехрядного вседорожника Triber сразу в нескольких странах мира.
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23 декабря состоялся запуск первых поездов по Крымскому мосту, на открытии которого присутствовал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 16:55
Футбол

Китайские комментаторы игнорировали Озила во время матча АПЛ

Матч 19-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Арсеналом» (1:1) был показан в Китае.
Metaratings 12:47
Наука

Изучено влияние вибрации лопастей вертолетов на объекты природы

МедиаПоток вчера в 10:02
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Украина заявила о получении от «Газпрома» пяти миллиардов долларов

В общей сложности Украина получила от «Газпрома» пять миллиардов долларов, которые ей положены по решению Стокгольмского арбитража.
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В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 08:51
Наука

Обнаружено древнейшее свидетельство родительской заботы

Антропологи обнаружили в Канаде примитивную ящерицу, жившую 309 миллионов лет назад, которая показала самый древний пример родительской заботы.
МедиаПоток 25 декабря в 03:43
Футбол

«Динамо» заинтересовано в Скопинцеве

Sports.ru вчера в 08:30
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В Алматы разбился пассажирский самолет

Коммерсантъ 09:00
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru 04:14
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 04:15
Транспорт

В «Шереметьево» откроют терминал С в начале нового года

Российская газета 11:38
Происшествия

В Свердловской области ограбили автозаправку

В результате нападения пострадал охранник автозаправочной станции (АЗС), мужчина доставлен в больницу, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в пятницу.
ТАСС 12:31
Футбол

«Милан» объявил о возвращении Златана

Российская газета 13:35
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Коммерсантъ 02:27
Общество

Физическую активность связали с пониженным риском развития рака

Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
ТАСС Наука 05:19
Киберспорт

Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год

Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.
Игромания.ру вчера в 13:55
Кино

Фёдор Бондарчук презентовал фильм «Вторжение»

Фёдор Бондарчук, режиссёр картины, рассказал, что его новый фильм снят по просьбам его фанатов: они хотели увидеть продолжение "Притяжения" (2017), узнать, что дальше произошло с героями этого фильма.
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Общество

Посол Британии охарактеризовал Россию тремя словами

Посол Великобритании в России Лори Бристоу назвал Россию «увлекательной, энергичной» и «тёплой».
Ведомости 13:09
Происшествия

Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области

По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
ТАСС 11:56
Политика

Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
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Кино

Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат

Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.
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Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

Президент РФ Владимир Путин предпочитает встречать Новый год дома, в кругу родных и друзей, если у него нет на это время деловых поездок, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".
Интерфакс вчера в 13:35
Гаджеты

Составлен список технических провалов 2019 года по версии Engadget

Портал Engadget составил список «технических провалов» 2019 года. Он был опубликован 26 декабря на сайте издания.
REGNUM вчера в 15:32
Политика

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье

Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
РБК вчера в 19:39
Происшествия

«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки

"Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Интерфакс 07:45
Происшествия

В ДТП с автобусом в Липецкой области погибли два человека

РИА Новости вчера в 11:45
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