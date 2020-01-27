Общество
КоммерсантъВ работе Mail.ru произошел сбой
Пользователи Mail.ru сообщают о проблемах в работе сервиса, следует из данных Downdetector. Массовые жалобы начались примерно в 11:00. Проблемы связаны с работой почты (61%), сайта (27%) и со входом (11%).
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Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Общество
Названа причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина
Протоиерей Всеволод Чаплин скончался от острой ишемической болезни сердца, об этом стало известно в результате вскрытия, передает "112".
Политика
Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные
Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Авто
Названа дата старта продаж Kia Seltos в РФ
На форуме Seltos.Club появилась неофициальная информация о том, что прием заказов на кроссовер Kia Seltos в России стартует 15 февраля текущего года.
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Происшествия
Обломки самолета ВВС США, разбившегося в Афганистане, сняли на видео
В Сети появились кадры с места крушения самолета ВВС США, разбившегося в провинции Газни в Афганистане в понедельник, 27 января.
Общество
Глава Чувашии назвал ложью слова о его неуважении сотрудников МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев на своем официальном сайте назвал слухи о его непочтительном отношении к сотрудникам МЧС "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Происшествия
Задолжавший по алиментам 800 тыс. рублей житель Курска сменил пол
Судебные приставы в Курской области нашли должника, который сменил пол, чтобы не платить 800 тыс. рублей алиментов своему несовершеннолетнему ребенку.
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Биатлон
Драчёв считает, что сборная России может выиграть три медали на ЧМ
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что на грядущем чемпионате мира национальная команда может повторить прошлогодний результат.
Общество
Назван вероятный источник китайского коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Технологии
Корпусу МКС угрожают коррозия и разгерметизация жилых модулей
Ученые Института медико-биологических проблем РАН разрабатывают новые методы обнаружения разъедающих станцию микроорганизмов, которые способны создавать дыры в корпусе МКС.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Политика
Лукашенко планирует приехать на парад Победы в Москву
Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой
Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
Общество
Более сотни россиян находятся в эпицентре коронавируса в Китае
Российское посольство в КНР рассказало о гражданах России, которые в настоящее время находятся в закрытом на карантин городе Ухань провинции Хубэй, являющемся эпицентром нового смертельного коронавируса.
Политика
Кремль ответил на прошение израильтянки Иссахар о помиловании
В Кремле подтвердили, что Наама Иссахар, приговоренная в России к семи с половиной годам колонии по делу о контрабанде гашиша, подала президенту Владимиру Путину прошение о помиловании.
Здоровье
В Китае вылечили первого человека, больного коронавирусом
В Шанхае вылечили первого пациента, заболевшего из-за коронавируса. Об этом сообщает газета Ведомости.
Политика
Песков рассказал, чем займется Мединский на новом посту
Фигурное катание
В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ
Культура
Культовая передача закрывается после 45 лет в эфире
Детская передача «АБВГДейка» закрывается после 45 лет в эфире.
Происшествия
Оба водителя погибли при столкновении фуры и легковушки в Ленобласти
В результате ДТП оба водителя скончались на месте.
Общество
Прокуратура проверяет жалобы водителей скорой помощи Екатеринбурга
В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту публикаций в СМИ о жалобах водителей скорой помощи.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Экономика
Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина
Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
Политика
Бурлаков заявил, что парламент РФ не должен заслушивать иностранцев
В действующей редакции Конституции п. 3 ст. 100 предусмотрена возможность совместного заслушивания обеими палатами парламента "выступлений руководителей иностранных государств".