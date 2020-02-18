Общество

РБКРБКВ работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Клиенты Сбербанка столкнулись с кратковременными проблемами в работе сервиса «Сбербанк Онлайн». Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сбербанк восстановил работу приложения после небольшого сбоя

ТАСС03:40

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

РБК03:35

Трудности перевода: В Сбербанке клиентов предупредили о проблеме с картами

Царьград03:22

В работе «Сбербанк онлайн» произошел сбой

Znak.com04:03

В работе сервиса «Сбербанк онлайн» произошел сбой

BFM.ru08:18

Сбербанк: Опция перевода в приложении была недоступна несколько минут, сейчас сервис работает штатно

Агентство Москва03:27

Сбербанк прокомментировал информацию о сбое в работе приложения

Rambler News Service03:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 09:03, Ашберн
Гаджеты

Microsoft отозвала проблемное обновление Windows 10

Компания Microsoft отозвала пакет обновлений операционной системы Windows 10 с идентификатором KB4524244.
RuNews24.ru 16 февраля в 20:25
Шоу-бизнес

Евгений Миронов впервые вышел в свет с ребенком от суррогатной матери

Миронов обратился в ту же клинику, в которой помогли появиться на свет Лизе и Гарри Галкиным.
Ruposters.ru 04:04
Армия и оружие

Ливийская армия уничтожила турецкое судно с оружием в порту Триполи

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид аль-Махджуб заявил об уничтожении турецкого судна в порту Триполи.
ТАСС 08:27
Общество

Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Коммерсантъ 05:49
Политика

Интервью с Путиным впервые пройдет онлайн

Интервью в видеоформате с президентом России Владимиром Путиным впервые пройдет онлайн.
Lenta.ru вчера в 15:09
Политика

В парламенте Грузии оппозиционеры включили гимн СССР

В парламенте Грузии представители оппозиционных партий в ходе выступления спикера парламента Арчил Талаквадзе включили запись гимна СССР через мегафон.
Газета.Ru 07:24
Футбол

Лига чемпионов. «Атлетико» сыграет с «Ливерпулем» в Мадриде

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Ливерпуль». Матч пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Бомбардир.ру 02:06
Происшествия

ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму

В Крыму пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях, задержаны двое подростков из Керчи, сообщает ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 08:54
Происшествия

Второй россиянин заразился коронавирусом на борту круизного лайнера

На борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии коронавирусом заразился еще один россиянин.
Газета.Ru 08:12
Здоровье

Минздрав разработал рекомендации по занятию спортом для населения

Специалистами НМИЦ профилактической медицины Минздрава России разработаны рекомендации по занятию спортом для населения.
Medvestnik.ru 07:56
Общество

Госдума отменила штраф за показ нацистской символики

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если это делается не с целью пропаганды.
Известия 08:21
Общество

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Интерфакс вчера в 16:34
Футбол

«Барселона» организовала в соцсетях кампанию против Месси

Стало известно, что "Барселона" организовала в социальных сетях кампанию в поддержку президента клуба Хосепа Бартоломеу и против капитана команды Лионеля Месси.
Вести.Ru 07:51
Экономика

В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию

Из-за мягкой зимы и ветреной погоды, позволяющей ветрогенераторам работать на полную мощность, в Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию, следует из данных энергетической биржи Nord Pool.
РИА Новости 07:53
Музыка

Названы самые популярные видео YouTube за последние 15 лет

ToDay News Ufa 15 февраля в 07:51
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах

Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
РИА Новости 16 февраля в 11:46
Общество

В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва

Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».
RT на русском вчера в 15:20
Армия и оружие

Глава ЛНР заявил о попытке Киева провести диверсию в Донбассе

РБК 08:37
Общество

В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков

В России растет число наркопотребителей, которые употребляют психоактивные вещества, но не постоянно.
Lenta.ru 02:19
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

Во вторник в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель одной из школ Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик.
ТАСС 04:42
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 04:48
Культура

Автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» утонул в Австралии

В Австралии погиб музыкант Андрей Иванов, автор знаменитого ремикса на саундтрек к сериалу «Бригада», основатель коллектива Triplex.
МР7.ру 16 февраля в 04:00
Происшествия

Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии

Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.
РИА Новости 07:28
Авто

Opel возвращается на японский рынок

После 15 лет отсутствия марка возвращается в Японию. В следующем году компании Opel придется возобновить продажи в Японии.
SpeedMe 04:55
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению

В ведомстве Россию обвинили в наращивании военного потенциала возле украинской границы втрое.
Lenta.ru 07:51
Шоу-бизнес

Эдита Пьеха рассказала о своей пенсии

Артистка получает достойную пенсию.
Вести Подмосковья 06:09
Футбол

«Реал» официально объявил о трансфере Рейньера

Экс-футболист «Фламенго» Жезус Рейньер прибыл в Мадрид и подписал контракт с «Реалом».
Metaratings 07:59
Кино

Главные трейлеры недели по версии «Газеты.Ru»

Долгожданное видео с Робертом Паттинсоном в костюме Бэтмена, новый фильм самого "европейского" американского режиссера с поражающим воображение актерским составом, неожиданное прочтение Диккенса от создателя "Смерти Сталина", а также третий фильм одного из основателей Wu Tang Clan: "Газета.Ru" рассказывает о главных трейлерах минувшей недели.
Газета.Ru 08:48
Авто

Билл Гейтс рассказал о покупке первого в жизни электромобиля

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс впервые в жизни купил себе электромобиль.
Forbes вчера в 13:56
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное