Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Клиенты жалуются на сбой в работе «Сбербанк Онлайн». Они сообщают, что не могут войти в систему. По данным сервиса Downdetector, неполадки в работе «Сбербанк Онлайн» стали наблюдаться примерно с 16:00 по московскому времени.
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Сбой на фоне триумфа

Коммерсантъ17:16

Сбербанк устранил сбой в работе банкоматов и онлайн-банка

Интерфакс10:46

Сбербанк сообщил о масштабном сбое в работе

РИА Новости10:10

Сбербанк сообщил об устранении сбоя

RT на русском11:10

В Сбербанке заявили об устранении сбоя в работе сервиса «Сбербанк Онлайн»

РБК11:07

Сбербанк объявил об устранении неполадок в работе банкоматов и онлайн-сервисов

Эхо Москвы15:00

В работе сервиса «Сбербанк онлайн» произошел сбой

ТАСС08:49
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Общество

Сбербанк отметит день рождения акцией «Зеленый день»

Сбербанк намерен отметить 178-летие ставшей традиционной акцией "Зеленый день", в рамках которой клиентам предоставляются скидки от компаний экосистемы Сбербанка и партнеров.
Газета.Ru 01:00
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Стартует показ сериала-катастрофы, герои которого бегут в Карелию

Петрозаводск говорит 06:24
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К поискам пропавших в Приморье рыбаков подключился буксир ТОФ

REGNUM 20:57
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В Китае начали разрабатывать сети 6G

Власти Китая официально объявили о начале разработки мобильных сетей шестого поколения 6G.
Телеканал RTVI 00:55
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
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Овечкин вышел на 39-е место по очкам в истории НХЛ

REGNUM 02:50
Общество

«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год

Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
РБК 11:14
Армия и оружие

Атомные подлодки устроили дуэль на торпедах

Подводные лодки Северного флота России "Нижний Новгород" и "Псков" провели тренировку в Баренцевом море.
Вести.Ru вчера в 07:03
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Ученые объяснили женщинам, зачем им клиторы

Комсомольская правда вчера в 09:00
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Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах

Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».
Актуальные Новости вчера в 03:51
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Колин Фаррелл и Энди Серкис сыграют в «Бэтмене»

ИА InterMedia 06 ноября в 04:00
Политика

Украина пообещала найти способ заблокировать «Северный поток-2»

Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
Piter.tv вчера в 11:25
Здоровье

Болезням российских миллениалов нашли объяснение

«Рамблер» писал, что бедность, болезни и скорую смерть поколению миллениалов (рожденных в 1986-1996 годах) предрекла в своем отчете и ассоциации Blue Cross Blue Shield, объединяющей организации медстрахования в США.
Рамблер 05:04
Общество

В Грузии продолжаются беспорядки из-за показа фильма о геях-танцорах

Полиция задержала двух участников акции. Также правоохранители сопровождают в кинотеатр зрителей, которые купили билеты, чтобы их не избили.
Московский Комсомолец 12:58
Баскетбол

ЦСКА потерпел неожиданное поражение от АСВЕЛа в матче Евролиги

Поздней ночью 9 ноября мск во Франции завершился матч седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором АСВЕЛ принимал ЦСКА.
Чемпионат 16:59
Армия и оружие

Киев подтвердил готовность к разведению сил в Петровском

Командующий силовой операцией в Донбассе Владимир Кравченко заявил, что Киев готов начать разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское при условии зеркальных действий.
Известия 02:42
Шоу-бизнес

У Юлии Меньшовой появилась потенциальная невестка

Ранее звездная мать Андрея Гордина - Юлия Меньшова говорила, что очень дорожит связью со своими детьми, у которых нет от нее секретов.
Телепрограмма вчера в 23:36
Общество

Генпрокуратура подаст новый иск об изъятии имущества у Шестуна

Генпрокуратура подготовила новый иск к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и еще 45 ответчикам об обращении имущества в доход государства, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Ведомости 12:52
Политика

Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан

Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru 13:15
Общество

Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 13:09
Шоу-бизнес

Артур Ваха женится на женщине младше его на 25 лет

По словам актера, разница в возрасте между возлюбленными составляет 25 лет.
ГлобалМСК.ру 14:46
Политика

Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Экономика

Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития

Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
РИА Новости 11:05
Происшествия

В Британии установили личности 39 найденных в грузовике вьетнамцев

Полиция британского Эссекса опубликовала имена 39 погибших граждан Вьетнама, тела которых были ранее обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс.
Известия 20:22
Политика

Помпео назвал стабильность на Украине проектом США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:22
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова поделилась откровенным снимком в кружевном белье

Известная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам откровенную фотографию, на которой позирует в кружевном нижнем белье.
Слово и Дело вчера в 17:29
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

РБК 06 ноября в 05:03
Авто

Бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом

Для покупателей кроссовер представлен в четырех версиях, стоимость которых от 495 000 до 649 000 рупий, что в российском эквиваленте равно от 450 до 600 тысяч рублей.
Car.ru 09:47
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Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая

Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru 14:00
Политика

«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости 11:03
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