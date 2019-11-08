Общество

REGNUMREGNUMВ работе «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой

Клиенты «Сбербанка» в пятницу, 8 ноября, сообщают о сбоях в работе онлайн-сервиса банка. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector. Сообщения о неполадках в работе «Сбербанк Онлайн» стали поступать около 16:00 по московскому времени.
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Сбербанк объявил об устранении неполадок в работе банкоматов и онлайн-сервисов

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