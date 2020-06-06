Общество
КоммерсантъВ работе Telegram произошел сбой
В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
Читать в источнике
Оценить68
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 01:41, Ашберн
Здоровье
На Сахалине больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
Больницу на юге Сахалина закрыли на карантин из-за заболевших сотрудников и пациента, сообщил в воскресенье губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 01:04
Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов про космос
Открывает рейтинг фильм «Чужой».
Профиль 05 июня в 09:52
Общество
Найдены новые доказательства сокрытия Китаем фактов о коронавирусе
Китай умышленно скрыл ряд фактов о коронавирусе, когда эпидемия только начиналась.
Lenta.ru вчера в 23:54
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панцирь-С1»
Lenta.ru вчера в 17:08
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Политика
Путин поручил создать национальную базу генетических данных
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
Коммерсантъ вчера в 03:29
Общество
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в Instagram снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 18:30
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Общество
Канделаки объяснила низкую смертность от коронавируса в Москве
Москва была полностью мобилизованной, когда на столичные больницы пришелся пик нагрузки из-за эпидемии коронавируса, поэтому смертность оказалась "лучше", чем в странах Европы, заявила телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 22:21
Культура
В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата
Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
iReactor вчера в 06:32
Общество
В ПФР предупредили о мошеннической схеме перерасчета пенсий
Злодеи представляются сотрудниками Пенсионного фонда и предлагают пожилым людям организовать перерасчет пенсии.
ФедералПресс 05 июня в 23:20
Армия и оружие
«Основной ствол российской артиллерии»: польские СМИ о модернизации «Акаций»
Как отмечает Defence24, в настоящее время, несмотря на истечение почти полвека с момента начала производства, 2С3 «Акация» наряду с 2С1 «Гвоздикой» по-прежнему является основной системой ствольной артиллерии, находящийся на вооружении российской армии.
Военное обозрение 00:59
Общество
Обязательный 14-дневный карантин для въезжающих отменили в Приморье
«После заполнения анкет, при отсутствии признаков ОРВИ, гости и вернувшиеся домой жители смогут отправиться к месту планируемого ими пребывания без помещения на 14-дневный карантин», — говорится в сообщении.
Известия вчера в 23:05
Происшествия
В Манском районе края затопило поселок, жителей эвакуировали
На место направлена группировка спасателей, жители были эвакуированы. По данным МЧС, в поселке 232 дома, в которых живут 558 человек.
ДЕЛА.ru вчера в 23:17
Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru 05 июня в 13:16
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05 июня в 05:05
Армия и оружие
Во время проверки в 24-й бригаде ВСУ комиссия выявила 18 пьяных солдат
КП - Донецк вчера в 14:14
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
Здоровье
В Башкирии составили список лучших и худших больниц республики
Самыми худшими оказались: Месягутовская больница, Баймакская и Ишимбайская ЦРБ.Среди акушерских стационаров, которых в Башкирии всего 50, самые лучшие результаты показали 32.
Bash.News 01:25
Шоу-бизнес
На критику Валерии ответил Сергей Шнуров
Певец Сергей Шнуров ответил на слова Валерии о том, что лидер «Ленинграда» «переобулся и требует помощи шоу-бизнесу».
Соловей.Инфо вчера в 05:59
Экономика
В ТПП заявили, что качество продукции фермеров в России может упасть
Качество продукции, производимой фермерами в России, может пострадать из-за последствий пандемии коронавируса, так как аграрии вынуждены снижать затраты для того, чтобы выдержать конкуренции с крупными производителями в условиях сокращения сбыта.
ТАСС 01:10
Религия
Епархия намерена построить храм на конечке в Сосновом Бору – ей помогает Осипов
Согласно протоколу, в ближайшей перспективе в Чите планируется построить три храма – в лесу Северного, на улице Ангарской и в Сосновом Бору.
Чита.Ру вчера в 23:30
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15
Технологии
Эксперт объяснил, о чем говорят признаки «прослушки» телефона
Ульянов считает, что эти признаки относятся скорее к глюкам самого телефона.
РЕН ТВ 04 июня в 23:39
Здоровье
Мурашко заявил, что вакцинация от гриппа начнется в августе
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в августе в стране начнется вакцинация от гриппа.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:48
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
RT на русском вчера в 09:59
Политика
Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру
Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Происшествия
В центре Вашингтона протестующие вновь начали громить витрины
ТАСС вчера в 23:31
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50