В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.

Экономика В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 305

Общество Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.

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Армия и оружие «Основной ствол российской артиллерии»: польские СМИ о модернизации «Акаций» Как отмечает Defence24, в настоящее время, несмотря на истечение почти полвека с момента начала производства, 2С3 «Акация» наряду с 2С1 «Гвоздикой» по-прежнему является основной системой ствольной артиллерии, находящийся на вооружении российской армии.

Общество Обязательный 14-дневный карантин для въезжающих отменили в Приморье «После заполнения анкет, при отсутствии признаков ОРВИ, гости и вернувшиеся домой жители смогут отправиться к месту планируемого ими пребывания без помещения на 14-дневный карантин», — говорится в сообщении. 18

Политика Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних. 3,6K

Хоккей Роднина отреагировала на заявление Панарина о России Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. 5

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Экономика В ТПП заявили, что качество продукции фермеров в России может упасть Качество продукции, производимой фермерами в России, может пострадать из-за последствий пандемии коронавируса, так как аграрии вынуждены снижать затраты для того, чтобы выдержать конкуренции с крупными производителями в условиях сокращения сбыта.

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