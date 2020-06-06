Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
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В работе Telegram произошел сбой

Интерфаксвчера в 17:35

Работа Telegram восстановлена после сбоя

ТАССвчера в 17:02

В работе Telegram произошел глобальный сбой

РБКвчера в 16:31

Telegram возобновил работу после сбоя

RT на русскомвчера в 17:45

В работе Telegram произошел сбой

Коммерсантъвчера в 16:43

Сбой в Telegram: у пользователей проблемы с доступом в мессенджер

Комсомольская правдавчера в 16:53

В работе мессенджера Telegram произошёл сбой

Фонтанка.Рувчера в 16:27
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Шоу-бизнес

В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину

Известия вчера в 21:40
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Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости вчера в 08:34
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Общество

В Туве вводят карантин из-за коронавируса

Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
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Общество

В Москве умерли ещё 55 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 55 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
RT на русском 02:21
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Финансы

Рубль снизился к доллару в начале торгов

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 68,81-69,2 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 68,83 руб. — это на 16,25 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 04 июня в 03:24
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Общество

На территории Китая объявлен низкий уровень эпидемической угрозы

Последними уровень эпидемической угрозы общественному здравоохранению в связи с распространением коронавируса нового типа изменили со среднего на низкий власти северо-восточной китайской провинции Цзилинь.
REGNUM 02:41
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Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Общество

Мадонна появилась на марше памяти Флойда в Лондоне на костылях

Популярная певица Мадонна появилась на марше памяти убитого полицейским в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда на костылях.
Московский Комсомолец 01:27
2
Происшествия

В Хабаровске мужчина и ребенок погибли в результате наезда автомобиля

Мужчина с трехлетним сыном погибли в Хабаровске. Автомобиль врезался в остановку, на которой они стояли, и перевернулся.
Российская газета вчера в 23:17
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Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском вчера в 14:27
Единоборства

Макгрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил, что завершает свою карьеру.
Российская газета 03:04
Происшествия

В Кемерово сотрудник МЧС умер от травмы, полученной на рабочем месте

Сотрудник МЧС в городе Анжеро-Судженск умер в субботу в больнице Кемерово от травмы, полученной во вторник на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости 02:35
Экономика

Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд.
ТАСС вчера в 23:23
Политика

Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти

Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия вчера в 16:28
Общество

В России провели более 12 млн тестов на коронавирус

В России число проведенных тестов на наличие коронавирусной инфекции превысило 12 млн.
Известия 05 июня в 03:23
14
Кино

Как сериал «Граница. Таежный роман» повлиял на судьбы актеров

Один из первых российских сериалов снимался в эпоху, когда формат российского многосерийного кино был экзотикой и для режиссеров и для телеканалов.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
1
Кино

Оператор «Дюны» заявил, что каждая часть будет отдельным фильмом

Австралийский кинооператор Грейг Фрейзер рассказал о съемках фильма «Дюна» и заявил, что каждая из частей книги будет отдельным и самостоятельным фильмом.
Невские Новости 00:11
9
Политика

МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске

Решение о принятии от других стран помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске должно принимать руководство России, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
Коммерсантъ 02:55
Армия и оружие

Танк «Армата» начали готовить на экспорт

Началось формирование экспортного облика танка нового поколения Т-14 "Армата".
Российская газета 05 июня в 02:54
43
Общество

Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией

РИА Новости вчера в 20:48
26
Религия

Близится Святая Троица: как провести 7 июня, и что категорически запрещено

В воскресенье, 7 июня, верующие отметят один из главных православных праздников – Троицу.
КТВ-Луч 05 июня в 15:00
Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском вчера в 09:59
1K
Единоборства

Стерлинг бросил вызов Петру Яну: Я иду за твоей задницей

Bookmaker-ratings.ru 01:32
Футбол

Фарфан о коронавирусе: Даже из-за похмелья не было такой головной боли

Фарфан рассказал, что даже из-за похмелья у меня не было такой головной боли.
Нева Спорт 01:53
Общество

Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье

Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:46
289
Культура

Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди

Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
Вечерняя Москва вчера в 08:49
55
Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45
1K
Политика

Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
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