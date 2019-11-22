В работе мессенджера Telegram вечером в пятницу, 22 ноября, произошел сбой.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.

Политика ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей Пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — 25 ноября 2018 года в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы.

Политика Лондон отказался вернуть Маврикию архипелаг Чагос Джагнот ссылается на майскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над архипелагом Чагос и вернуть его Маврикию в течение полугода.

Армия и оружие Точный удар: На Донбассе ракета влетела в грузовик с карателями На оккупированной территории ДНР военный грузовик ВСУ был подбит точным выстрелом из противотанкового управляемого ракетного комплекса на территории населенного пункта Шумы близ Торецка, передаёт пропагандистский центр штаба оккупационной операции.

Политика США призвали Турцию избавиться от российских С-400 В Госдепартаменте США призвали Турцию избавиться от зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, купленных у России, во избежание введения американских санкций, передает в четверг Reuters.

Авто Илон Маск представил электропикап Tesla Cybertruck В пятницу, 22 ноября, американский бизнесмен Илон Маск продемонстрировал электрический пикап Tesla Cybertruck, ставшего первой машиной данного класса в продуктовой линейке автопроизводителя.

Происшествия В МВД пожаловались на «вбросы», дискредитирующие полицейских Систематический вброс подобных материалов говорит о целенаправленной работе по дискредитации деятельности сотрудников полиции, подрыве доверия к ним, провоцирует граждан на оскорбления полицейских, совершение против них насильственных действий, — говорится в обращении на странице министерства в соцсети «ВКонтакте».

Политика В Совфеде оценили стратегию Киева по «возвращению» Крыма Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT сообщение о том, что команда президента Украины Владимира Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма.

Космос Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.