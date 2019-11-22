Общество
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 17:49, Вашингтон
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Политика
ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей
Пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — 25 ноября 2018 года в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы.
Политика
Лондон отказался вернуть Маврикию архипелаг Чагос
Джагнот ссылается на майскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над архипелагом Чагос и вернуть его Маврикию в течение полугода.
Экономика
Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода
Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
Здоровье
В России исследуют медицинскую марихуану
Политика
США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Музыка
22 ноября стартует голосование за участников международного «Детского Евровидения»
22 ноября стартует голосование за участников международного конкурса «Детское Евровидение», в котором Россию представит дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака.
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Армия и оружие
Точный удар: На Донбассе ракета влетела в грузовик с карателями
На оккупированной территории ДНР военный грузовик ВСУ был подбит точным выстрелом из противотанкового управляемого ракетного комплекса на территории населенного пункта Шумы близ Торецка, передаёт пропагандистский центр штаба оккупационной операции.
Космос
Ученые предупредили о столкновении с Землей гигантского астероида
Кино
Продюсер поделилась секретом эротической сцены Асмус в фильме «Текст»
Продюсер уверена, что в сцене киноленты «Текст» Кристину Асмус снабдили такими накладками.
Музыка
На «Голосе» начался этап поединков
Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
Политика
Глава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну
Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
Кино
В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Футбол
Бразилец нелепо исполнил решающий пенальти и лишил команду кубка
Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду».
Политика
США призвали Турцию избавиться от российских С-400
В Госдепартаменте США призвали Турцию избавиться от зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, купленных у России, во избежание введения американских санкций, передает в четверг Reuters.
Авто
Илон Маск представил электропикап Tesla Cybertruck
В пятницу, 22 ноября, американский бизнесмен Илон Маск продемонстрировал электрический пикап Tesla Cybertruck, ставшего первой машиной данного класса в продуктовой линейке автопроизводителя.
Происшествия
В МВД пожаловались на «вбросы», дискредитирующие полицейских
Систематический вброс подобных материалов говорит о целенаправленной работе по дискредитации деятельности сотрудников полиции, подрыве доверия к ним, провоцирует граждан на оскорбления полицейских, совершение против них насильственных действий, — говорится в обращении на странице министерства в соцсети «ВКонтакте».
Политика
В Совфеде оценили стратегию Киева по «возвращению» Крыма
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT сообщение о том, что команда президента Украины Владимира Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма.
Космос
Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной
Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.
Шоу-бизнес
Актриса Веденская: «Епифанцев изменял мне с моей близкой подругой»
Анастасия Веденская в эфире телеканала "Россия 1" рассказала о разрушенной семейной жизни с актером Владимиром Епифанцевым.
Политика
В ДНР показали скрывавшего лицо премьер-министра
СМИ самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) начали публиковать фото премьер-министра Александра Ананченко.
Здоровье
Скворцова прокомментировала увольнение трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил трансплантолог Михаил Каабак маловесным детям, не является уникальной, в России ее делают и другие специалисты, к тому же Каабак продолжает работать в Москве и не лишен возможности оперировать, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, комментируя информацию об увольнении врача.
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Армия и оружие
Командование ВСУ сообщило о смерти офицера-артиллериста в Донбассе
Командование 15-го реактивного артиллерийского полка сообщило о смерти командира батареи старшего лейтенанта Шацкого.