Общество
ИнтерфаксВ работе Telegram произошел сбой
Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector. По его информации, большинство жалоб (94%) связано с невозможностью подключиться к серверу. Также часть пользователей Telegram отмечают, что у них не отправляются сообщения.
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Энергетика
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости 10:19
Общество
Вильфанд предупредил о переменчивом лете в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода этим летом в России будет переменчивой, жаркие дни будут сменяться холодными и дождливыми.
Известия 16:08
Общество
Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник вчера в 08:21
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Общество
Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске
Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия вчера в 06:18
Происшествия
Аваков объявил о тотальной зачистке среди правоохранителей в Днепропетровской области
Глава МВД заявил, что зачистке подвергнется не только Павлодарский отдел полиции, но вся правоохранительная система Днепропетровской области.
ИА Новороссия 07:44
Футбол
Дмитрий Парфенов: Есть проблема с контрольными матчами — не с кем играть
45-летний уроженец Одессы заявил, что у команды из Екатеринбурга есть проблемы с товарищескими матчами.
Bookmaker-ratings.ru 15:25
Общество
В ВОЗ изменили рекомендации по ношению масок
Руководитель всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что организация изменила рекомендации по ношению масок и перчаток.
Профиль 01:26
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
Коммерсантъ 05:24
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Общество
В Калининградской области с 7 июня смягчат масочный режим
В Калининградской области с 7 июня разрешат ходить по улице без масок.
Клопс 10:58
Экономика
Минсельхоз увидел риск нехватки зерна в России
В Минсельхозе прорабатывается вопрос о создании стабилизационного фонда зерна, который позволит обеспечить перерабатывающие предприятия страны необходимым объемом зерна для производства дешевого хлеба "в периоды нестабильности", рассказали "Газете.Ru" в пресс-службе ведомства.
Газета.Ru 04 июня в 16:04
Фигурное катание
Туктамышева в Instagram исполнила горячий танец
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками своим зажигательным танцем .
РИА Новости 13:55
Культура
Самые популярные ролики российского YouTube теперь доступны в 8К-качестве
Один из пользователей сети YouTube на своем канале Veskercon Live выложил ставшие уже культовыми, когда-то очень популярные среди русскоязычных пользователей видеохостинга ролики в качестве 8К.
NewInform вчера в 06:21
Общество
Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
Общество
Голунов отверг связь своего дела с расследованием о ритуальном бизнесе
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью изданию Meduza, что его задержание год назад не связано с расследованием о рынке похоронных услуг в Москве.
РБК 08:37
Политика
МИД опубликует подборку «наставлений» США по демократии
Министерство иностранных дел России опубликует подборку о том, как США в последние 10 лет "учили весь мир демократии", сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 15:43
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском 14:27
Футбол
«Арсенал» разгромил «Чарльтон» в товарищеском матче
Лондонский «Арсенал» сыграл товарищеский матч с «Чарльтоном», в котором добыл разгромную победу.
RT на русском 15:50
Здоровье
В России зарегистрировали еще один препарат для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения России зарегистрировало второй препарат для лечения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Газета.Ru 05:11
Политика
Путин распорядился создать национальную базу генетической информации
Президент России Владимир Путин распорядился создать национальную базу генетической информации.
Известия 12:37
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК вчера в 04:20
Общество
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Коронавирус обнажил первобытные страхи людей — риск заразиться посеял панику среди арендодателей.
Lenta.ru 17:04
Армия и оружие
ВВС США выставят свой истребитель против «дрона-убийцы»
Военное дело 10:38