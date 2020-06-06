Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector. По его информации, большинство жалоб (94%) связано с невозможностью подключиться к серверу. Также часть пользователей Telegram отмечают, что у них не отправляются сообщения.
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В работе Telegram произошел сбой

Интерфакс17:35

Глобальный сбой произошел в Telegram

Московский Комсомолец17:13

В работе Telegram произошел глобальный сбой

РБК16:31

Сбой в Telegram: у пользователей проблемы с доступом в мессенджер

Комсомольская правда16:53

Telegram возобновил работу после сбоя

RT на русском17:45

В работе Telegram произошел сбой

Коммерсантъ16:43

Работа Telegram восстановлена после сбоя

ТАСС17:02
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Футбол

Дортмундская «Боруссия» победила «Герту» в чемпионате Германии

РБК 14:31
Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости 10:19
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Общество

Вильфанд предупредил о переменчивом лете в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода этим летом в России будет переменчивой, жаркие дни будут сменяться холодными и дождливыми.
Известия 16:08
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Общество

Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник вчера в 08:21
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Происшествия

Спецназовцы 7 раз выстрелили в екатеринбуржца при штурме

Kursk.com 09:08
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
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Общество

Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске

Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия вчера в 06:18
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Происшествия

Аваков объявил о тотальной зачистке среди правоохранителей в Днепропетровской области

Глава МВД заявил, что зачистке подвергнется не только Павлодарский отдел полиции, но вся правоохранительная система Днепропетровской области.
ИА Новороссия 07:44
Футбол

Дмитрий Парфенов: Есть проблема с контрольными матчами — не с кем играть

45-летний уроженец Одессы заявил, что у команды из Екатеринбурга есть проблемы с товарищескими матчами.
Bookmaker-ratings.ru 15:25
Общество

В ВОЗ изменили рекомендации по ношению масок

Руководитель всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что организация изменила рекомендации по ношению масок и перчаток.
Профиль 01:26
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Футбол

Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА

Коммерсантъ 05:24
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Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
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Общество

В Калининградской области с 7 июня смягчат масочный режим

В Калининградской области с 7 июня разрешат ходить по улице без масок.
Клопс 10:58
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Экономика

Минсельхоз увидел риск нехватки зерна в России

В Минсельхозе прорабатывается вопрос о создании стабилизационного фонда зерна, который позволит обеспечить перерабатывающие предприятия страны необходимым объемом зерна для производства дешевого хлеба "в периоды нестабильности", рассказали "Газете.Ru" в пресс-службе ведомства.
Газета.Ru 04 июня в 16:04
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Фигурное катание

Туктамышева в Instagram исполнила горячий танец

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками своим зажигательным танцем .
РИА Новости 13:55
Культура

Самые популярные ролики российского YouTube теперь доступны в 8К-качестве

Один из пользователей сети YouTube на своем канале Veskercon Live выложил ставшие уже культовыми, когда-то очень популярные среди русскоязычных пользователей видеохостинга ролики в качестве 8К.
NewInform вчера в 06:21
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Общество

Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
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Общество

Голунов отверг связь своего дела с расследованием о ритуальном бизнесе

Журналист Иван Голунов рассказал в интервью изданию Meduza, что его задержание год назад не связано с расследованием о рынке похоронных услуг в Москве.
РБК 08:37
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Политика

МИД опубликует подборку «наставлений» США по демократии

Министерство иностранных дел России опубликует подборку о том, как США в последние 10 лет "учили весь мир демократии", сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 15:43
Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
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Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском 14:27
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Футбол

«Арсенал» разгромил «Чарльтон» в товарищеском матче

Лондонский «Арсенал» сыграл товарищеский матч с «Чарльтоном», в котором добыл разгромную победу.
RT на русском 15:50
Здоровье

В России зарегистрировали еще один препарат для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения России зарегистрировало второй препарат для лечения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Газета.Ru 05:11
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Политика

Путин распорядился создать национальную базу генетической информации

Президент России Владимир Путин распорядился создать национальную базу генетической информации.
Известия 12:37
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Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
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Здоровье

Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК вчера в 04:20
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Происшествия

В Петербурге выстрелившего в студента мужчину отправили в СИЗО

REGNUM 11:08
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Общество

Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус

Коронавирус обнажил первобытные страхи людей — риск заразиться посеял панику среди арендодателей.
Lenta.ru 17:04
Армия и оружие

ВВС США выставят свой истребитель против «дрона-убийцы»

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