Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector. По его информации, большинство жалоб (94%) связано с невозможностью подключиться к серверу. Также часть пользователей Telegram отмечают, что у них не отправляются сообщения.

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