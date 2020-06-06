Общество
КоммерсантъВ работе Telegram произошел сбой
В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
Читать в источнике
Оценить66
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 00:11, Ашберн
Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
REGNUM 05 июня в 06:37
Политика
Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина».
РБК вчера в 23:29
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Здоровье
Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса
Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru вчера в 01:58
Единоборства
Гарбрандт отправил в нокаут Асcунсао на UFC 250
Американский боец Коди Гарбрандт победил бразильского спортсмена Рафаэла Ассунсана в со-главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 250.
Газета.Ru 00:05
Шоу-бизнес
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 18:30
Политика
Трамп оценил количество протестующих в Вашингтоне
Протестующих в Вашингтоне оказалось намного меньше, чем предполагалось, заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.
РБК 00:04
Общество
Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией
Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости вчера в 20:48
Футбол
Решающие матчи Лиги чемпионов могут пройти в Лиссабоне
Оставшиеся матчи Лиги чемпионов 2019/20 скорее всего примет Лиссабон, сообщает немецкое издание Bild.
МИР 24 вчера в 22:04
Общество
«Яндекс» составил рейтинг новых слов за последние 10 лет
Аналитики компании «Яндекс» ко Дню русского языка составили рейтинг новых слов за последние 10 лет, основываясь на данных поисковых запросов.
RT на русском вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропад". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Общество
Угроза коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня
Угроза распространения коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня.
Lenta.ru вчера в 22:53
Спорт
Австралийская гонщица ушла из спорта и стала порноактрисой
Гонщица из Австралии Рени Грейси решила кардинально поменять свою сферу деятельности, и стала порноактрисой.
Discover24 05 июня в 12:33
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05 июня в 05:19
Армия и оружие
В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет
Американское издание The Drive сообщило, что Военно-морские силы Соединенных Штатов в конце мая впервые провели испытания ракеты AGM-88G, предназначенной для уничтожения систем противоракетной обороны противника.
Военное дело 05 июня в 01:21
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
Политика
В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных
В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных.
Ferra вчера в 04:05
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Технологии
Эксперты объяснили, почему на компьютерах опасно держать Windows 7
Эксперты объяснили, почему на компьютерах опасно держать старую операционную систему Windows 7. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:06
Футбол
«Челси» хочет продать семь игроков этим летом
Лондонский "Челси" хочет устроить распродажу нынешним летом.
Soccer.ru вчера в 14:44
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская повеселили подписчиков под хит Пугачевой
Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко поделился с подписчиками очередным юмористическим видеороликом, в котором также приняла участие его супруга Яна Рудковская.
РИА Новости 05 июня в 12:59
Игры
В Steam вернулись игры Electronic Arts
В Steam снова вернулись полюбившиеся геймерам игры Electronic Arts. Все новинки предложены с хорошей скидкой после года молчания.
Дни24 05 июня в 02:02
Космос
Омичи увидели в небе космический поезд Илона Маска
Астрономы запечатлели необычное явление. Кроме того, они увидели полутеневое лунное затмение, максимум которого пришелся примерно на 1:30.
Город55.ру вчера в 03:39
Авто
КамАЗ может выпустить конкурента БелАЗа
«КамАЗ» может пополнить новое семейство К5 гигантским карьерным самосвалом «Самсон» полной массой до 87 тонн и грузоподъемностью 60 тонн.
Автоновости дня вчера в 13:58
Гаджеты
Рынок флагманских аппаратов Apple падает
По причине резких снижений доходов среднего класса сегмент флагманских аппаратов стремительно падает.
IT-World вчера в 11:13
Происшествия
В Хабаровске погибли мужчина и ребенок из-за врезавшегося в них авто
Российская газета вчера в 23:17
Происшествия
Протесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения
Как отмечает суперинтендант полиции Джо Эдвардс, 23 офицера были ранены, выполняя свою работу и обеспечивая порядок во время протестов в течение последних дней.
Вести.Ru вчера в 22:12
Шоу-бизнес
Наташа Королева продемонстрировала маску за 350 тыс. рублей
Со стоимостью автомобиля сравнили дизайнерскую маску, в которой появилась в Сети Наташа Королева.
ИнфоСМИ вчера в 11:58
Армия и оружие
Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти
Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия вчера в 16:28
Политика
Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции
По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК 05 июня в 06:23