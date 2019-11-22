Общество

REGNUMREGNUMВ работе Telegram произошёл сбой

В работе популярного мессенджера Telegram произошёл сбой.
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В работе Telegram и Instagram произошел сбой

Газета.Ru11:52

В работе Telegram произошел глобальный сбой

РБК09:02

В работе Telegram произошел глобальный сбой

Ведомости08:17

В работе Telegram произошел сбой

Коммерсантъ08:31

В работе Telegram произошел масштабный сбой

ТАСС08:27

В работе Telegram произошел сбой

Lenta.ru08:27

Telegram и Instagram «упали»

Телеканал 360°08:31
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Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

РИА Новости 08:46
Происшествия

Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности

REGNUM 19:23
Происшествия

У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у юго-восточного побережья Японии, сообщило метеорологическое управление страны.
РИА Новости 07:10
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Газета.Ru вчера в 22:29
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как лучше всего принимать антибиотики

Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним.
UfacityNews.ru вчера в 23:25
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости 11:18
Наука

Исследование показало, что музыка универсальна для разных культур

Ученые отмечают, что фраза «музыка - универсальный язык всего человечества», сказанная почти 200 лет назад Генри Уодсвортом Лонгфелло, теперь обрела доказательный характер, подтвержденный исследованиями.
Planet Today 08:00
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» рассказала о жизни после развода с экс-королем Малайзии

Instagram "Мисс Москва" Оксана Воеводина рассказала о трудностях жизни после развода с экс-королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она написала в своем Instagram.
РЕН ТВ 14:51
Технологии

В России появится быстрый Интернет для поездов и самолетов

ФАН 20 ноября в 19:25
Космос

Ракета Илона Маска взорвалась во время испытаний

Потерпел неудачу первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск.
Интересант вчера в 04:15
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин рассказал о борьбе с вернувшимся раком

Evo-rus.com 11:50
Политика

Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение

Прерванное в 2017 году паромное сообщение между Турцией и Крымом возобновлено.
Известия 06:19
Интернет

Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям

Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приняла решение позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.
Известия вчера в 13:02
Происшествия

Экс-ректора вуза в Коми арестовали по подозрению в коррупции

Бывший ректор Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) в Коми Николай Цхадая был заключен под стражу Сыктывкарским городским судом по подозрению в коррупции.
Газета.Ru 16:47
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
Газета.Ru 08:57
Общество

Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru вчера в 05:49
Экономика

Расходы россиян на коммунальные услуги выросли

Средний чек за оплату коммунальных услуг в России вырос за первые три квартала нынешнего года до 3 тыс. 271 рубля — на 2,27%.
Мойка78 20:18
Политика

Киевский бизнесмен сравнил уезд украинцев за границу с коррупцией

Киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».
RT на русском 19:46
Армия и оружие

NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

Газета.Ru вчера в 05:42
Политика

В России решат проблему производства аналогов импортных лекарств

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит России при отказе иностранной компании поставлять лекарства в РФ самостоятельно производить этот препарат, заплатив держателю патента, следует из базы данных ГД.
РИА Новости 03:40
Футбол

Тухель остался недоволен игрой Неймара в матче с «Лиллем»

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель прокомментировал игру Неймара в матче 14-го тура чемпионата Франции с "Лиллем" (2:0).
Чемпионат 19:37
Футбол

Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»

Soccer.ru 12:46
Общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море

RT на русском 03:09
Футбол

Роналду прокомментировал непопадание в заявку на матч с «Аталантой»

Soccer.ru 14:49
Общество

Светлана Лобода оказалась на постере группы Тилля Линдеманна

Российская певица Светлана Лобода была изображена на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном, сообщает РИА Новости.
Радио Sputnik 01:01
Наука

Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона

Индикатор вчера в 16:09
Общество

Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили

Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Lenta.ru 03:58
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва 06:58
Армия и оружие

В ЛНР заявили об увеличении числа националистов у Золотого в Донбассе

Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий рассказал, что украинские националисты увеличивают группировку на участке разведения сил у Золотого в Донбассе.
ФАН 07:49
Кино

Sony Pictures купила российский хоррор «Тварь»

УтроNews вчера в 05:32
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