Общество
REGNUMВ работе Telegram произошёл сбой
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 20:53, Вашингтон
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Происшествия
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у юго-восточного побережья Японии, сообщило метеорологическое управление страны.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как лучше всего принимать антибиотики
Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Наука
Исследование показало, что музыка универсальна для разных культур
Ученые отмечают, что фраза «музыка - универсальный язык всего человечества», сказанная почти 200 лет назад Генри Уодсвортом Лонгфелло, теперь обрела доказательный характер, подтвержденный исследованиями.
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» рассказала о жизни после развода с экс-королем Малайзии
Instagram "Мисс Москва" Оксана Воеводина рассказала о трудностях жизни после развода с экс-королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она написала в своем Instagram.
Технологии
В России появится быстрый Интернет для поездов и самолетов
Космос
Ракета Илона Маска взорвалась во время испытаний
Потерпел неудачу первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск.
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин рассказал о борьбе с вернувшимся раком
Политика
Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение
Прерванное в 2017 году паромное сообщение между Турцией и Крымом возобновлено.
Интернет
Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям
Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приняла решение позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.
Происшествия
Экс-ректора вуза в Коми арестовали по подозрению в коррупции
Бывший ректор Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) в Коми Николай Цхадая был заключен под стражу Сыктывкарским городским судом по подозрению в коррупции.
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
Общество
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Экономика
Расходы россиян на коммунальные услуги выросли
Средний чек за оплату коммунальных услуг в России вырос за первые три квартала нынешнего года до 3 тыс. 271 рубля — на 2,27%.
Политика
Киевский бизнесмен сравнил уезд украинцев за границу с коррупцией
Киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».
Армия и оружие
NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Политика
В России решат проблему производства аналогов импортных лекарств
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит России при отказе иностранной компании поставлять лекарства в РФ самостоятельно производить этот препарат, заплатив держателю патента, следует из базы данных ГД.
Футбол
Тухель остался недоволен игрой Неймара в матче с «Лиллем»
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель прокомментировал игру Неймара в матче 14-го тура чемпионата Франции с "Лиллем" (2:0).
Футбол
Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
Общество
Светлана Лобода оказалась на постере группы Тилля Линдеманна
Российская певица Светлана Лобода была изображена на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном, сообщает РИА Новости.
Наука
Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона
Общество
Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили
Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Армия и оружие
В ЛНР заявили об увеличении числа националистов у Золотого в Донбассе
Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий рассказал, что украинские националисты увеличивают группировку на участке разведения сил у Золотого в Донбассе.
Кино