Общество

REGNUMREGNUMВ работе Telegram произошёл сбой

В работе популярного мессенджера Telegram произошёл сбой.
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В работе Telegram и Instagram произошел сбой

Газета.Ru11:52

В работе Telegram произошел сбой

Lenta.ru08:27

Telegram и Instagram «упали»

Телеканал 360°08:31

В работе Telegram произошел сбой

Коммерсантъ08:31

В работе Telegram произошел масштабный сбой

ТАСС08:27

В работе Telegram произошел глобальный сбой

РБК09:02

В работе Telegram произошел глобальный сбой

Ведомости08:17
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Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией, сложившейся в театре.
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Как сообщают отраслевые аналитики, Samsung уже закончила работу над следующим флагманским смартфоном - моделью Galaxy S11.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с активом региональных отделений партии «Единая Россия» положительно отреагировал на предложение одного из членов отделения «Единой России» закрепить в Трудовом кодексе понятие «неполный рабочий день» для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат, передает «РИА Новости».
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Турнирная таблица после 16 туров В 17-м туре встречаются Выиграет ли "Тамбов" четвертый матч подряд После ухода Александра Григоряна и назначения исполняющим обязанности главного тренера Сергея Первушина "Тамбов" выиграл три матча подряд.
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