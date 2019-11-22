Общество

REGNUMREGNUMВ работе Telegram произошёл сбой

В работе популярного мессенджера Telegram произошёл сбой.
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В работе Telegram и Instagram произошел сбой

Газета.Ru11:52

В работе Telegram произошел глобальный сбой

РБК09:02

В работе Telegram произошел глобальный сбой

Ведомости08:17

В работе Telegram произошел сбой

Коммерсантъ08:31

В работе Telegram произошел масштабный сбой

ТАСС08:27

В работе Telegram произошел сбой

Lenta.ru08:27

Telegram и Instagram «упали»

Телеканал 360°08:31
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Спорт

IAAF допустила возможность полного исключения российских легкоатлетов

Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Lenta.ru 15:27
Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском 11:04
Общество

К Земле несется опасный астероид, сравнимый с Челябинским метеоритом

Исполнительный директор "Роскосмоса" отметил, что размер небесного тела составляет 10-15 метров — это позволяет сопоставить его с астероидом, который разрушился в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.
Вести.Ru 13:37
Общество

Медведев предложил альтернативу четырехдневке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил способ трансформации четырехдневной рабочей недели.
Lenta.ru 15:33
Политика

МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.
RT на русском 15:16
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости 11:18
Авто

Илон Маск представил электропикап Cybertruck

Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Газета.Ru 05:14
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
РИА Новости 08:46
Теннис

Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию

RT на русском 10:24
Футбол

«Локомотив» благодаря дублю Крыховяка обыграл «Тамбов» в РПЛ

В российской премьер-лиге стартовал 17 тур. Первым матчем программы стала встреча в Саранске, где "Тамбов" принимал московский "Локомотив".
Вести.Ru 13:35
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru 08:57
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:15
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Происшествия

Опубликовано видео момента тарана автобусом рынка в Калининграде

Появилось видео момента, как пассажирский автобус врезался в центральный рынок в Калининграде.
Life.ru 13:15
Общество

Генпрокурор США заявил о некриминальной причине смерти Эпштейна

Эпштейн скончался в американской тюрьме 10 августа. ФБР начало расследование обстоятельств его смерти.
RT на русском 15:28
Политика

На Украине возбудили дело о слежке за оппозиционерами

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которых подозревают в организации незаконной слежки за оппозиционными политиками.
Lenta.ru 11:58
Спорт

Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Интерфакс-Спорт 15:42
Футбол

Роналду отреагировал на непопадание в заявку на матч с «Аталантой»

Sportbox.RU 12:08
Происшествия

В Абхазии убиты два криминальных авторитета

Вести.Ru 14:18
Хоккей

СКА разгромил «Северсталь» и одержал пятую победу подряд

Нева Спорт 13:50
Футбол

«Шахтер» разгромил «Львов» в чемпионате Украины

Донецкий "Шахтер" одержал крупную победу в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу.
ProstoProSport 13:59
Экономика

Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Ведомости 06:49
Политика

В команде Зеленского рассказали о стратегии «возвращения» Крыма

Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма.
RT на русском 11:49
Общество

Victoria’s Secret официально объявила об отмене своего ежегодного шоу

Американская компания L Brands, владелец бренда нижнего белья Victoria's Secret, официально объявила об отмене ежегодного Victoria's Secret Fashion Show, сообщает журнал Fortune.
Ведомости вчера в 18:52
Происшествия

Суд отправил под домашний арест пенсионера за пост в соцсети

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест Александра Коваленко за посты в соцсетях.
BFM.ru 13:29
Игры

Стало известно, как бесплатно получить игру Half-Life: Alyx

REGNUM вчера в 15:37
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва 06:58
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец 07:43
Общество

Симоньян обвинила государство в вымирании российского телевидения

Аудитория российского телевидения полностью переходит в интернет. В год от телевидения отказывается миллион граждан.
ФедералПресс 15:37
Как работают Яндекс.Новости?
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