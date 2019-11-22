Общество
REGNUMВ работе Telegram произошёл сбой
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 16:15, Ашберн
Спорт
IAAF допустила возможность полного исключения российских легкоатлетов
Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Общество
К Земле несется опасный астероид, сравнимый с Челябинским метеоритом
Исполнительный директор "Роскосмоса" отметил, что размер небесного тела составляет 10-15 метров — это позволяет сопоставить его с астероидом, который разрушился в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.
Общество
Медведев предложил альтернативу четырехдневке
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил способ трансформации четырехдневной рабочей недели.
Политика
МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Авто
Илон Маск представил электропикап Cybertruck
Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
Футбол
«Локомотив» благодаря дублю Крыховяка обыграл «Тамбов» в РПЛ
В российской премьер-лиге стартовал 17 тур. Первым матчем программы стала встреча в Саранске, где "Тамбов" принимал московский "Локомотив".
Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Происшествия
Опубликовано видео момента тарана автобусом рынка в Калининграде
Появилось видео момента, как пассажирский автобус врезался в центральный рынок в Калининграде.
Общество
Генпрокурор США заявил о некриминальной причине смерти Эпштейна
Эпштейн скончался в американской тюрьме 10 августа. ФБР начало расследование обстоятельств его смерти.
Политика
На Украине возбудили дело о слежке за оппозиционерами
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которых подозревают в организации незаконной слежки за оппозиционными политиками.
Спорт
Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Происшествия
В Абхазии убиты два криминальных авторитета
Хоккей
СКА разгромил «Северсталь» и одержал пятую победу подряд
Футбол
«Шахтер» разгромил «Львов» в чемпионате Украины
Донецкий "Шахтер" одержал крупную победу в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу.
Экономика
Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
В команде Зеленского рассказали о стратегии «возвращения» Крыма
Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма.
Общество
Victoria’s Secret официально объявила об отмене своего ежегодного шоу
Американская компания L Brands, владелец бренда нижнего белья Victoria's Secret, официально объявила об отмене ежегодного Victoria's Secret Fashion Show, сообщает журнал Fortune.
Происшествия
Суд отправил под домашний арест пенсионера за пост в соцсети
Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест Александра Коваленко за посты в соцсетях.
Игры
Стало известно, как бесплатно получить игру Half-Life: Alyx
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Общество
Симоньян обвинила государство в вымирании российского телевидения
Аудитория российского телевидения полностью переходит в интернет. В год от телевидения отказывается миллион граждан.