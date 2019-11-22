Политика Путин вручил награды вдовам испытателей, погибших под Северодвинском Президент России Владимир Путин вручил государственные награды вдовам сотрудников «Росатома», погибших при взрыве на испытаниях нового ракетного двигателя на полигоне под Северодвинском.

Шоу-бизнес 66-летняя Проклова испытывает удовольствие от пластики Актриса раскрыла секрет своей молодости Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова из года в год радует публику своим цветущим видом.

Спорт Выдача нейтрального статуса российским легкоатлетам приостановлена Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановила процедуру выдачи российским спортсменам разрешения на выступления на международных соревнованиях в статусе нейтральных атлетов.

Политика Запад поставил Украине условие по Коломойскому В сентябре миссия МВФ после работы на Украине отказалась рекомендовать фонду новую программу сотрудничества именно из-за ситуации с Коломойским.

Футбол Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.

Общество Берлускони получил ушиб во время падения и попал в больницу Бывший итальянский премьер-министр, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони попал в больницу с ушибом после того, как упал во время конгресса Европейской народной партии в хорватском Загребе, передает РИА Новости.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником 22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Политика Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.

Общество В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.

Политика Тверской суд отказался принять иск ФБК к Путину Тверской районный суд Москвы отказал сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в список НКО-иноагентов, в принятии иска к президенту России Владимиру Путину.