Общество
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Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Политика
Путин вручил награды вдовам испытателей, погибших под Северодвинском
Президент России Владимир Путин вручил государственные награды вдовам сотрудников «Росатома», погибших при взрыве на испытаниях нового ракетного двигателя на полигоне под Северодвинском.
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова испытывает удовольствие от пластики
Актриса раскрыла секрет своей молодости Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова из года в год радует публику своим цветущим видом.
Спорт
Выдача нейтрального статуса российским легкоатлетам приостановлена
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановила процедуру выдачи российским спортсменам разрешения на выступления на международных соревнованиях в статусе нейтральных атлетов.
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.
Политика
Запад поставил Украине условие по Коломойскому
В сентябре миссия МВФ после работы на Украине отказалась рекомендовать фонду новую программу сотрудничества именно из-за ситуации с Коломойским.
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
Кино
Российский фильм «Аванпост» вышел в прокат
В прокат вышел фантастический фильм «Аванпост» режиссёра Егора Баранова. Премьера киноленты состоялась 21 ноября.
Здоровье
Для скандальной больницы в Иванове построят новое здание
Для ивановской больницы №1, недавно оказавшейся в скандала, построят новое здание.
Футбол
Миранчук летом может перейти из «Локомотива» в «Ювентус»
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук может стать игроком туринского "Ювентуса".
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Общество
Берлускони получил ушиб во время падения и попал в больницу
Бывший итальянский премьер-министр, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони попал в больницу с ушибом после того, как упал во время конгресса Европейской народной партии в хорватском Загребе, передает РИА Новости.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Политика
В военную доктрину России могут внести изменения
Между Патрушев допустил внесения изменений в военную доктрину России.
Общество
Мединский признался, что не смотрит телевизор
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что он не смотрит телевидение.
Музыка
Группа Coldplay отказалась от тура ради заботы об окружающей среде
Гаджеты
Кнопочный Nokia 220 с 4G появился в России
Политика
В команде Зеленского рассказали о стратегии «возвращения» Крыма
Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма.
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Политика
МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
Происшествия
В центре Калининграда пассажирский автобус въехал в цветочный павильон
Политика
Тверской суд отказался принять иск ФБК к Путину
Тверской районный суд Москвы отказал сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в список НКО-иноагентов, в принятии иска к президенту России Владимиру Путину.
Футбол
Конте рассказал игрокам «Интера», как надо заниматься сексом
Происшествия
В Абхазии убиты два криминальных авторитета
Общество
Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили
Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Экономика
Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода
Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Общество
Школьные уроки отменили в Новороссийске из-за ураганного ветра
В ближайшие часы в Новороссийске ожидается усиление северо-восточного ураганного ветра до 35–38 м/c.