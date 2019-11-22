Общество

Вести.ХайтекВести.ХайтекВ работе Telegram произошел крупный сбой

Telegram восстановил работу к 18:00 по Москве, согласно отчету Downdetector В работе Telegram возник глобальный сбой.
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В работе Telegram произошел масштабный сбой

ТАССвчера в 08:27

В работе Telegram произошел глобальный сбой

РБКвчера в 09:02

Telegram и Instagram «упали»

Телеканал 360°вчера в 08:31

В работе Telegram произошел сбой

Коммерсантъвчера в 08:31

В работе Telegram и Instagram произошел сбой

Газета.Ruвчера в 11:52

В работе Telegram произошел сбой

Lenta.ruвчера в 08:27

В работе Telegram произошел глобальный сбой

Ведомостивчера в 08:17
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено вчера в 23:57, Вашингтон
Космос

Прототип космического корабля Илона Маска взорвался на испытании

Дождь 21 ноября в 04:51
Здоровье

Малышева назвала ранние признаки рака мозга

Телеведущая Елена Малышева озвучила для СМИ ранние признаки рака мозга.
Evo-rus.com вчера в 13:23
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
Путешествия

Названы самые выгодные направления для путешествий на Новый год

Самым выгодным направлением для поездок по России станет город Назрань: билеты туда обойдутся в 8,2 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 23:00
Общество

Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России

REGNUM вчера в 20:13
Космос

Американский энтомолог нашел на Марсе змей и пчел

На Марсе есть пчелы и змеи, уверен американский энтомолог Уильям Ромозер - он установил это по фотографиям марсоходов.
Газета.Ru 20 ноября в 03:32
Общество

Путин назвал чушью изменения правил медосмотра для водителей

Президент Российской Федерации В. В. Путин, узнавший из СМИ грядущие изменения правил получения медсправок для водителей, назвал полной чушью.
Похвистнево-Информ 21 ноября в 19:36
Спорт

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики временно отстранен

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) на время отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина из-за его вмешательства в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщила пресс-служба AIU.
Взгляд.ру 21 ноября в 12:09
Общество

День памяти шести апостолов от 70: что запрещено делать 23 ноября

Сегодня православные почитают 6 из 70 первых учеников Иисуса Христа: Ераста, Куарта, Родиона, Олимпа, Сосипатра и Тертия.
Волгоградская правда вчера в 23:01
Транспорт

Перемещения российских автомобилей отследят

В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Lenta.ru вчера в 22:19
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Взгляд.ру вчера в 04:32
Спорт

Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
RT на русском вчера в 23:03
Единоборства

Уайлдер и Ортис провели дуэль взглядов

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер и кубинец Луис Ортис провели дуэль взглядов перед поединком.
Спорт-Экспресс 20 ноября в 08:41
Политика

Захарова пошутила о пропавших с украинских кораблей унитазах

Алтапресс вчера в 05:37
Энергетика

Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
РИА Новости 21 ноября в 17:00
Политика

В военную доктрину России могут внести изменения

Между Патрушев допустил внесения изменений в военную доктрину России.
Московский Комсомолец вчера в 07:13
Космос

«Роскосмос» сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида

РИА Новости вчера в 14:03
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости вчера в 11:18
Гаджеты

В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с 4G

В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с поддержкой мобильной связи 4G.
Актуальные Новости 21 ноября в 18:09
Армия и оружие

В Турции изучают совместимость F-35 и С-400

Rambler News Service вчера в 04:41
Космос

Впервые обнаружена галактика с тремя сверхмассивными черными дырами

До сих пор астрономы предполагали, что она образовалась в результате столкновения двух меньших галактик и поэтому содержит в своем ядре две черные дыры.
Машины и Механизмы 21 ноября в 11:52
Спорт

Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Интерфакс-Спорт вчера в 15:42
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 21 ноября в 05:15
Шоу-бизнес

Николай Басков устроил потасовку на юбилейном концерте Игоря Крутого

Комсомольская правда вчера в 17:43
Общество

Китайский журналист рассказал о причинах старения россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
РИА Новости вчера в 18:45
Происшествия

Пожар в жилом доме в Свердловской области ликвидирован

REGNUM вчера в 20:59
Кино

Netflix представила названия всех эпизодов первого сезона «Ведьмака»

Netflix опубликовала названия всех эпизодов первого сезона «Ведьмака». Создатели экранизации представили все серии в твиттере.
CyberSport.ru вчера в 11:27
Происшествия

В перестрелке в Сухуме погибли три человека

В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.
РБК вчера в 10:40
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в Хакасии

Пожар в частном доме в Аскизском районе Хакасии привел к гибели 42-летнего мужчины и двоих детей, сообщается в субботу на сайте регионального ГУ МЧС.
ТАСС вчера в 23:32
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru вчера в 08:57
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