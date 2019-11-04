Общество

REGNUMREGNUMВ работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector. Отмечается, что пользователи начали сообщать о сбоях в 16:00 мск. Большинство пожаловались на проблемы с загрузкой сайта и отправкой сообщений.
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Во «ВКонтакте» сообщили об угрозе критической части серверов из-за пожара

РБК17:16

Стали известны причины сбоя работы соцсети «ВКонтакте»

РЕН ТВ17:13

Пользователи сообщили о сбое в работе «ВКонтакте»

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ТАСС16:22

«ВКонтакте» назвали причину сбоя соцсети. Петербургский дата-центр обесточил серверы клиентов

Фонтанка.Ру11:00

Во «ВКонтакте» произошли сбои из-за пожара в дата-центре

РИА Новости17:05
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Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

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Военные НАТО начали учения на границе с Россией

В Литве стартовали военные учения НАТО «Железный волк» с участием представителей 11 стран-членов Североатлантического альянса.
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Японское отделение компании Microsoft в тестовом режиме ввело четырехдневную рабочую неделю, сообщает CNBC.
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Столтенберг: Украина вступит в НАТО

Глава НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу "1+1" заявил, что Украина станет членом Североатлантического альянса.
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Компания Facebook обновила логотип

Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
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Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских

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США ввели новые санкции против Ирана

Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.
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На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
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Пользователи Apple Card получили кредиты на 10 млрд долларов

Пользователи Apple Card получили кредиты на общую сумму 10 млрд долларов.
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Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

В результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Ставропольском крае пострадали восемь человек.
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Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
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Тарантино назвал лучший фильм года

Американский режиссер Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм в 2019 году.
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Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
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В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
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