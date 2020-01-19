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Политика Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.

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Политика Генсек ООН призвал к срочному предотвращению гражданской войны в Ливии Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время своего выступления на берлинской конференции по урегулированию ливийского конфликта заявил, что настало время принять срочные меры по предотвращению полномасштабной гражданской войны в Ливии.