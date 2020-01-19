Общество

Lenta.ruLenta.ruВ работе WhatsApp произошел мировой сбой

В работе WhatsApp произошел мировой сбой. На работу мессенджера жалуются жители России, стран Европы и Азии, Латинской Америки и Африки, свидетельствуют данные Downdetector.
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Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp

РБК09:19

В работе WhatsApp произошел мировой сбой

Lenta.ru09:09

В работе WhatsApp произошел сбой

РИА Новости08:06

WhatsApp «обрушился» в России и других странах

Российская газета08:24

Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбои в работе WhatsApp

URA.Ru08:20

У пользователей WhatsApp из ряда стран не работает мессенджер

Газета.Ru08:44

Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp

ТАСС07:52
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Армия и оружие

Покойтесь с миром: в США описали действия России против авианосцев

Российская газета 03:39
Политика

Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
РИА Новости 09:00
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru 08:20
Происшествия

Боксер прокомментировал драку охранника с подростком в московском ТЦ

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал конфликт в торговом центре "МЕГА Химки", в ходе которого охранник избил подростка, пытаясь разнять драку.
РИА Новости 11:01
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
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Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира

Представительница Норвегии Тириль Экхофф стала первой в гонке преследования на десять километров на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Российская газета 07:28
Общество

В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой

Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Коммерсантъ 06:35
Политика

В «Единой России» потребовали извинений от главы Чувашии за призыв «мочить» журналистов

Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву следует извиниться перед журналистским сообществом за его «двусмысленное высказывание» в адрес СМИ, заявил заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Взгляд.ру 11:01
Здоровье

Врач указала, что россияне не умеют правильно варить суп

Аргументы недели 02:31
Политика

Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что не встречался в Берлине с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, но допустил, что они поговорят, если "будет окошко".
РИА Новости 09:26
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с миллиардером в Швейцарии

Бывшая супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли в Швейцарии свадьбу за 6,5 миллиона долларов, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 07:12
Киберспорт

Amazon отказалась от идеи свободного PvP в New World

Предполагалось, что игровое подразделение Amazon создаст открытый мир, в котором игроки смогут свободно сражаться друг с другом, но результаты теста альфа-версии заставили программистов отказаться от этой идеи.
Faktom 10:06
Авто

«Нива» могла быть похожей на Mitsubishi Pajero и Toyota Land Cruiser

Не исключено, что, создавая этот макет, дизайнеры АвтоВАЗа вдохновлялись японскими внедорожниками начала 80-х – Mitsubishi Pajero L040 образца 1981 года и Toyota Land Cruiser J60.
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АПЛ. «Бернли» одержал волевую победу над «Лестером»

В матче 23-го тура АПЛ «Бернли» обыграл «Лестер» – 2:1. Для «Бернли» эта победа стала четвертой в десяти последних матчах, «Лестер» потерпел второе поражение подряд и остался на третьем месте в таблице.
Бомбардир.ру 10:53
Происшествия

Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний

Мужчина прыгнул в купель во время крещенских купаний и сломал шею в поселке Ровное Гвардейского района Калининградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
РИА Новости 10:26
Общество

Российские эксперты прилетели в Египет для проверки аэропортов

В Каире надеются, что по окончании этого визита российские эксперты подготовят окончательный отчёт о безопасности аэропортов.
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Общество

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Известия 08:18
Общество

Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
РИА Новости вчера в 11:02
Экономика

ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг

Прежний рекорд был установлен в 2012 году, когда иностранные вложения в российский госдолг составили 17,1 миллиарда долларов.
РИА Новости 08:57
Здоровье

Врач рассказала о рисках употребления минеральной воды

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об этом «Вечерней Москве».
News.ru 10:48
Космос

ESA показало фото покрытого льдом кратера Королёва на Марсе

Европейское космическое агентство ESA показало фото покрытого льдом кратера Королёва на Марсе.
Актуальные Новости вчера в 13:15
Армия и оружие

В России создадут новую ракету для поражения наземных целей

Сообщается, что ракета предназначена для поражения топливных складов, солдат, различных надводных целей, опорных пунктов, а также самолётов и вертолётов на стоянках.
Ferra вчера в 08:17
Политика

Генсек ООН призвал к срочному предотвращению гражданской войны в Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время своего выступления на берлинской конференции по урегулированию ливийского конфликта заявил, что настало время принять срочные меры по предотвращению полномасштабной гражданской войны в Ливии.
Известия 09:48
Политика

Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы правда о событиях Второй мировой войны не забывалась.
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Футбол

Видеотрансляция матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» пройдет онлайн

Lenta.ru 10:30
Игры

Ubisoft попытается сделать свои игры более разнообразными

Идея заключается в том, чтобы сделать продукты Ubisoft более разнообразными.
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Политика

Медведев назвал причины отставки своего правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
Lenta.ru 05:42
Политика

Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев

Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
Российская газета 05:58
Происшествия

В Ленобласти задержан инспектор ГИБДД после смертельного ДТП

Российская газета 11:04
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
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