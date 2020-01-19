Общество
Lenta.ruВ работе WhatsApp произошел мировой сбой
В работе WhatsApp произошел мировой сбой. На работу мессенджера жалуются жители России, стран Европы и Азии, Латинской Америки и Африки, свидетельствуют данные Downdetector.
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Армия и оружие
Покойтесь с миром: в США описали действия России против авианосцев
Политика
Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию
Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Происшествия
Боксер прокомментировал драку охранника с подростком в московском ТЦ
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал конфликт в торговом центре "МЕГА Химки", в ходе которого охранник избил подростка, пытаясь разнять драку.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Биатлон
Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира
Представительница Норвегии Тириль Экхофф стала первой в гонке преследования на десять километров на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Политика
В «Единой России» потребовали извинений от главы Чувашии за призыв «мочить» журналистов
Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву следует извиниться перед журналистским сообществом за его «двусмысленное высказывание» в адрес СМИ, заявил заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Здоровье
Врач указала, что россияне не умеют правильно варить суп
Политика
Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что не встречался в Берлине с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, но допустил, что они поговорят, если "будет окошко".
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с миллиардером в Швейцарии
Бывшая супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли в Швейцарии свадьбу за 6,5 миллиона долларов, сообщает Daily Mail.
Киберспорт
Amazon отказалась от идеи свободного PvP в New World
Предполагалось, что игровое подразделение Amazon создаст открытый мир, в котором игроки смогут свободно сражаться друг с другом, но результаты теста альфа-версии заставили программистов отказаться от этой идеи.
Авто
«Нива» могла быть похожей на Mitsubishi Pajero и Toyota Land Cruiser
Не исключено, что, создавая этот макет, дизайнеры АвтоВАЗа вдохновлялись японскими внедорожниками начала 80-х – Mitsubishi Pajero L040 образца 1981 года и Toyota Land Cruiser J60.
Футбол
АПЛ. «Бернли» одержал волевую победу над «Лестером»
В матче 23-го тура АПЛ «Бернли» обыграл «Лестер» – 2:1. Для «Бернли» эта победа стала четвертой в десяти последних матчах, «Лестер» потерпел второе поражение подряд и остался на третьем месте в таблице.
Происшествия
Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
Мужчина прыгнул в купель во время крещенских купаний и сломал шею в поселке Ровное Гвардейского района Калининградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
Общество
Российские эксперты прилетели в Египет для проверки аэропортов
В Каире надеются, что по окончании этого визита российские эксперты подготовят окончательный отчёт о безопасности аэропортов.
Общество
Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг
Прежний рекорд был установлен в 2012 году, когда иностранные вложения в российский госдолг составили 17,1 миллиарда долларов.
Здоровье
Врач рассказала о рисках употребления минеральной воды
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об этом «Вечерней Москве».
Космос
ESA показало фото покрытого льдом кратера Королёва на Марсе
Европейское космическое агентство ESA показало фото покрытого льдом кратера Королёва на Марсе.
Армия и оружие
В России создадут новую ракету для поражения наземных целей
Сообщается, что ракета предназначена для поражения топливных складов, солдат, различных надводных целей, опорных пунктов, а также самолётов и вертолётов на стоянках.
Политика
Генсек ООН призвал к срочному предотвращению гражданской войны в Ливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время своего выступления на берлинской конференции по урегулированию ливийского конфликта заявил, что настало время принять срочные меры по предотвращению полномасштабной гражданской войны в Ливии.
Политика
Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы правда о событиях Второй мировой войны не забывалась.
Игры
Ubisoft попытается сделать свои игры более разнообразными
Идея заключается в том, чтобы сделать продукты Ubisoft более разнообразными.
Политика
Медведев назвал причины отставки своего правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
Политика
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
Происшествия
В Ленобласти задержан инспектор ГИБДД после смертельного ДТП
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.