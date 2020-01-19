Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ работе WhatsApp произошел сбой

Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с проблемами в работе мессенджера, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов. Сбои в WhatsApp наблюдаются примерно с 13:35 мск.
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Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбои в работе WhatsApp

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В работе WhatsApp произошел мировой сбой

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