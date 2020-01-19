Общество

Lenta.ruLenta.ruВ работе WhatsApp произошел мировой сбой

В работе WhatsApp произошел мировой сбой. На работу мессенджера жалуются жители России, стран Европы и Азии, Латинской Америки и Африки, свидетельствуют данные Downdetector.
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WhatsApp «обрушился» в России и других странах

Российская газета08:24

Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp

РБК09:19

В работе WhatsApp произошел мировой сбой

Lenta.ru09:09

Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp

RT на русском09:21

Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбои в работе WhatsApp

URA.Ru08:20

В работе WhatsApp произошел сбой

РИА Новости08:06

Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp

ТАСС07:52
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Общество

В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы

Скоростной поезд в Финляндию Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов.
РБК 16:01
Происшествия

В Киеве антифашистов закидали петардами

"После окончания акции участники шли к фуникулёру, в это время группа неизвестных бросила в них несколько петард", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 16:58
Гаджеты

Apple готова полностью отключить геолокацию в новых iPhone

Американская корпорация Apple в новой версии iOS 13.3.1 тестирует функцию полного отключения геолокации в новых iPhone, пишет Mashable.
BFM.ru 14:15
Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 на острове Новая Гвинея в Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США.
RT на русском вчера в 13:08
Происшествия

Двое полицейских погибли при стрельбе на Гавайях

Мэр города Кирк Колдуэлл написал в своем аккаунте в Twitter, что в результате погибли двое полицейских.
РБК 18:06
Футбол

«Барселона» одержала победу в первом матче с новым главным тренером

Газета.Ru 17:33
Политика

В Берлине началась конференция по ситуации в Ливии

Конференция по урегулированию ситуации в Ливии начала свою работу в Берлине в воскресенье, 19 января.
Комсомольская правда 09:55
Политика

Зеленский высказался о переименовании украинских улиц в честь националистов

Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение насчет переименования украинских улиц в честь националистов.
Lenta.ru 18:00
Шоу-бизнес

Похудевшая солистка Artik & Asti показала идеальную фигуру

Дзюба пообещала по возращению домой продолжить совершенствоваться, заниматься спортом и обязательно высыпаться.
RuNews24.ru 04:37
Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч Кубка Франции

Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
Sportbox.RU 12:33
Происшествия

Главу МВД Коми арестовали на два месяца

REGNUM 17 января в 12:20
Общество

Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.
Известия 17:52
Политика

Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране

Польские политик вряд ли осознают, что страны соцлагеря - это советский трофей, когда страны победители - СССР, США и Британия разделили Европу на зоны влияния.
РЕН ТВ 15:06
Игры

Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли

Москва 24 16 января в 20:27
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

RT на русском 13:22
Экономика

Как получить миллион или кто имеет право на пособия «от Путина»

Как получить миллион и кто имеет право на пособия "от Путина" — в материале информагентства.
MagadanMedia.ru вчера в 07:55
Единоборства

Отец Нурмагомедова заявил, что сыну не интересен реванш с Макгрегором

Московский Комсомолец 05:36
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
РИА Новости 15:51
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии приняло заявки от Nord Stream AG и Nord Stream 2 на выведение "Северного потока — 2" из-под действия обновленной Газовой директивы Евросоюза, сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 17 января в 04:40
Происшествия

Инспектор ГИБДД стал фигурантом дела о смертельном ДТП под Петербургом

News.ru 10:58
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Зеленский: Путин понимает нашу позицию

По словам президента Украины Владимира Зеленского, российский лидер Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина является независимым государством.
Московский Комсомолец 15:33
Общество

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском 12:53
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Ее Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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Поргина пожелала Меньшовой мужа — инвалида

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Захарова ответила Венедиктову на критику Лаврова

Захарова напомнила, что в США действует прецедентное право, в связи с чем решения судов "изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров".
Московский Комсомолец вчера в 02:39
Шоу-бизнес

Ксения Собчак похвасталась стройными ногами на отдыхе на Мальдивах

Воскресным днём Собчак решила показаться в соблазнительной позе в пикантном наряде, сделав акцент на свои длинные стройные и обнажённые ноги.
OvideO.ru 15:30
Экономика

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
РБК 18:23
Технологии

Самый популярный в мире WhatsApp добился почти невозможного

Признанный самым популярным в мире приложением принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp достиг нового рубежа.
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Происшествия

Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Вести.Ru 12:55
Авто

Составлен топ-10 самых популярных иномарок в России в 2019 году

Kia Rio, с результатом за прошедший год в чуть более 92 тыс. реализованных автомобилей, стал самым популярным авто уже третий год подряд.
Car.ru вчера в 23:54
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