Общество
Lenta.ruВ работе WhatsApp произошел мировой сбой
В работе WhatsApp произошел мировой сбой. На работу мессенджера жалуются жители России, стран Европы и Азии, Латинской Америки и Африки, свидетельствуют данные Downdetector.
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Общество
В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы
Скоростной поезд в Финляндию Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов.
Происшествия
В Киеве антифашистов закидали петардами
"После окончания акции участники шли к фуникулёру, в это время группа неизвестных бросила в них несколько петард", - говорится в сообщении.
Гаджеты
Apple готова полностью отключить геолокацию в новых iPhone
Американская корпорация Apple в новой версии iOS 13.3.1 тестирует функцию полного отключения геолокации в новых iPhone, пишет Mashable.
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 на острове Новая Гвинея в Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Происшествия
Двое полицейских погибли при стрельбе на Гавайях
Мэр города Кирк Колдуэлл написал в своем аккаунте в Twitter, что в результате погибли двое полицейских.
Политика
В Берлине началась конференция по ситуации в Ливии
Конференция по урегулированию ситуации в Ливии начала свою работу в Берлине в воскресенье, 19 января.
Политика
Зеленский высказался о переименовании украинских улиц в честь националистов
Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение насчет переименования украинских улиц в честь националистов.
Шоу-бизнес
Похудевшая солистка Artik & Asti показала идеальную фигуру
Дзюба пообещала по возращению домой продолжить совершенствоваться, заниматься спортом и обязательно высыпаться.
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч Кубка Франции
Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
Происшествия
Главу МВД Коми арестовали на два месяца
Общество
Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте
Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.
Политика
Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране
Польские политик вряд ли осознают, что страны соцлагеря - это советский трофей, когда страны победители - СССР, США и Британия разделили Европу на зоны влияния.
Игры
Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Экономика
Как получить миллион или кто имеет право на пособия «от Путина»
Как получить миллион и кто имеет право на пособия "от Путина" — в материале информагентства.
Единоборства
Отец Нурмагомедова заявил, что сыну не интересен реванш с Макгрегором
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии приняло заявки от Nord Stream AG и Nord Stream 2 на выведение "Северного потока — 2" из-под действия обновленной Газовой директивы Евросоюза, сообщает ТАСС.
Политика
Зеленский: Путин понимает нашу позицию
По словам президента Украины Владимира Зеленского, российский лидер Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина является независимым государством.
Общество
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Ее Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Шоу-бизнес
Поргина пожелала Меньшовой мужа — инвалида
Политика
Захарова ответила Венедиктову на критику Лаврова
Захарова напомнила, что в США действует прецедентное право, в связи с чем решения судов "изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров".
Шоу-бизнес
Ксения Собчак похвасталась стройными ногами на отдыхе на Мальдивах
Воскресным днём Собчак решила показаться в соблазнительной позе в пикантном наряде, сделав акцент на свои длинные стройные и обнажённые ноги.
Экономика
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Технологии
Самый популярный в мире WhatsApp добился почти невозможного
Признанный самым популярным в мире приложением принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp достиг нового рубежа.
Авто
Составлен топ-10 самых популярных иномарок в России в 2019 году
Kia Rio, с результатом за прошедший год в чуть более 92 тыс. реализованных автомобилей, стал самым популярным авто уже третий год подряд.