Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ работе «Яндекса» произошел сбой

Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%). Несмотря на сбой, акции «Яндекса» продолжали демонстрировать рост.
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«Яндекс» сообщил о сбоях в своих сервисах

RT на русском09:39

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

ТАСС08:43

Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов «Яндекса»

Известия08:58

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

РБК08:50

Россияне пожаловались на сбой в «Яндексе»

Телеканал 360°08:46

В работе «Яндекса» произошел сбой

Коммерсантъ09:03

В работе сервисов «Яндекса» произошёл сбой

Rambler News Service08:39
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Общество

РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства

Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
РИА Новости 02:48
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК 09:35
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

Газета.Ru 02:40
Политика

Пелоси после речи Трампа в Конгрессе разорвала текст его выступления

РЕН ТВ вчера в 23:26
Общество

ФАС примет меры против завышения цен на медицинские маски

Рост цен на медицинские маски в регионах России на границе с Китаем есть, но он незначителен, при этом наибольший рост цен зафиксирован в Дагестане, к таким экономическим мародерам ФАС будет применять все меры антимонопольного регулирования, заявил заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский.
РИА Новости 07:54
Происшествия

Жителя Уфы подозревают в убийстве мужчины

Меру пресечения для мужчины, которого подозревают в убийстве, предположительно, педофила, изберет суд Уфы.
REGNUM 03 февраля в 06:11
Общество

«Победа» опровергла информацию о недопуске ветерана на его место

Авиакомпания "Победа" опровергает информацию, появившуюся в СМИ, о том, что не предоставила ветерану Великой Отечественной войны место повышенного комфорта из-за перевеса багажа.
РЕН ТВ 01:35
Спорт

В WADA хотят провести публичные слушания спора с РУСАДА

Эксперты WADA обратились в Спортивноый арбитражный суд с просьбой публично заслушать кейс с РУСАДА.
Вечерний курьер 03 февраля в 22:20
Происшествия

Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила

Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Lenta.ru 09:28
Фигурное катание

Фигуристка Медведева опровергла обвинения в алкоголизме фигуристов

Южный Федеральный 05:47
Политика

Депутаты подготовили законопроект против завышения цен в аптеках

Депутаты фракции "Единая Россия" разработали законопроект, призванный не допустить завышения аптеками цен на лекарства.
ТАСС 09:32
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
Игры

Компания Blizzard извинилась за игру Warcraft III: Reforged

Planet Today вчера в 01:32
Происшествия

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Lenta.ru 03 февраля в 07:30
Политика

Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации

По словам президента, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о работе по оптимизации административных процедур и внедрении передовых цифровых технологий в деятельности министерств и ведомств.
РБК 09:40
Авто

УАЗ выпустил новую «Буханку» за 1 млн рублей

На крышу новой «Буханки» поместили багажник, на заднюю дверь – лестницу, колеса обули в шины BFGoodrich All-Terrain.
RuNews24.ru вчера в 13:14
Авто

В России новые автомобили подорожали из-за налога, утильсбора и льгот

В Russian Automotive Market Research отметили, что в минувшем году средняя стоимость нового легкового автомобиля, произведенного в России, составила порядка 1,3 миллиона рублей.
Актуальные Новости 01:52
Общество

Минск планирует добиться беспошлинных поставок нефти из Казахстана

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил о том, что Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти из Казахстана.
Известия 08:16
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Общество

Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами

У черных кредиторов появился новый способ мошенничества, рассказали в Центробанке.
Газета.Ru 04:55
Космос

«Ледяное сердце» Плутона управляет атмосферой планеты

Ученые указывают, что данный регион настолько же важен для климата на Плутоне, как океаны для Земли.
Актуальные Новости 06:05
Футбол

Кононов стал главным тренером «Риги»

Бомбардир.ру 04:10
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Происшествия

В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека

В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Газета.Ru 07:43
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Твери

По факту ДТП специализированным следственным отделом следственного управления УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", информирует ведомство.
РИА Новости вчера в 08:05
Политика

На первичных выборах Демпартии в штате Айова лидирует Буттиджич

На предварительных первичных выборах Демократической партии в американском штате Айова по-прежнему лидирует бывший мэр города Саут-Бенд – Пит Буттиджич.
Вести ФМ 07:03
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru вчера в 11:50
Политика

В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

США и Россия скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 09:30
Политика

Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству страны

Парламент Румынии 10 октября 2019 года проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Виорики Данчилэ, представлявшей СДП.
РИА Новости 08:48
Общество

В Симферополе вводят график подачи воды

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
REGNUM 03:05
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