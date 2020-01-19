Трудности возникают в основном с подключением к серверу, еще часть пользователей жалуются на проблемы с авторизацией и сбои в работе веб-сайта, пишет ТАСС.

В работе мессенджера WhatsApp по всему миру произошел сбой

Политика Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.

Политика Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме по холокосту, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.

Общество Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.

Политика Лавров оценил итоги конференции по Ливии в Берлине На конференции по Ливии в Берлине президент России подчеркнул, что нужно учитывать мнение самих ливийцев при рассмотрении одобренных рекомендаций по урегулированию.

Гаджеты Huawei принялась обновлять свои смартфоны до Android 10 в России Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, представители компании Huawei опубликовали список смартфонов, программное обеспечение на которых будет обновлено в январе-феврале: Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro.

Политика Пентагон показал форму космических войск США Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.

Происшествия В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0 Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Индонезии на северном побережье острова Новая Гвинея, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Политика Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».

Здоровье Врач рассказала, чьему здоровью угрожает аномально теплая зима Кто в зоне риска Как рассказала в беседе с корреспондентом "Вечерней Москвой" врач-терапевт Лариса Алексеева, в период неустойчивой погоды у многих людей обостряются хронические недуги.