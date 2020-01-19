Общество

Накануне.RuНакануне.RuВ работе мессенджера WhatsApp по всему миру произошел сбой

Трудности возникают в основном с подключением к серверу, еще часть пользователей жалуются на проблемы с авторизацией и сбои в работе веб-сайта, пишет ТАСС.
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Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp

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Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp

РБК09:19

В работе WhatsApp произошел сбой

РИА Новости08:06

В работе WhatsApp произошел мировой сбой

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Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбои в работе WhatsApp

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В WhatsApp произошел глобальный сбой

Вести.Ru09:15

Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp

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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
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