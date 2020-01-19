Общество
Накануне.RuВ работе мессенджера WhatsApp по всему миру произошел сбой
Трудности возникают в основном с подключением к серверу, еще часть пользователей жалуются на проблемы с авторизацией и сбои в работе веб-сайта, пишет ТАСС.
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Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката
Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме по холокосту, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
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Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Авто
Названы 10 самых непопулярных кроссоверов в России
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Лавров оценил итоги конференции по Ливии в Берлине
На конференции по Ливии в Берлине президент России подчеркнул, что нужно учитывать мнение самих ливийцев при рассмотрении одобренных рекомендаций по урегулированию.
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Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
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«Не „Игра престолов“ — это факт»: что пишут в интернете о сериале «Ведьмак»
Почему-то новый сериал компании Netflix начали сравнивать с самым дорогим детищем HBO в истории американского телевидения - сериалом «Игра престолов».
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Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
В Сирии боевики 19 января пытались атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников.
Гаджеты
Huawei принялась обновлять свои смартфоны до Android 10 в России
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, представители компании Huawei опубликовали список смартфонов, программное обеспечение на которых будет обновлено в январе-феврале: Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro.
Политика
Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идет от правоохранительных органов.
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Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Происшествия
В Подмосковье в аварии с грузовиком погиб человек
В результате аварии погибли три пассажира легковой машины. Водителей двух автомобилей госпитализировали.
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Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге
В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста.
Футбол
Ювентус — Парма 2:1
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Политика
В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»
Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
Общество
Группу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
Политика
Путин пообещал заткнуть «поганый рот» переписчиков истории документами
Президент России Владимир Путин рассказал, что в стране будет открыт центр архивных документов о Второй мировой войне.
Общество
Вильфанд сообщил об аномальной погоде в Москве
В Москве на неделе ожидается апрельская погода.
Единоборства
Отец Нурмагомедова заявил, что сыну не интересен реванш с Макгрегором
Политика
Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений
Рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, внесет свой вариант изменений.
Шоу-бизнес
17-летняя дочь Климовой стала фавориткой флешмоба в купальниках
В Сети стихийно возник звездный флешмоб в голубых купальниках. Первой в этом пляжном наряде на Бали появилась 41-летняя Екатерина Климова.
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Индонезии на северном побережье острова Новая Гвинея, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Политика
Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей
Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Здоровье
Врач рассказала, чьему здоровью угрожает аномально теплая зима
Кто в зоне риска Как рассказала в беседе с корреспондентом "Вечерней Москвой" врач-терапевт Лариса Алексеева, в период неустойчивой погоды у многих людей обостряются хронические недуги.
Армия и оружие
Украина собралась топить российские корабли морскими минами
С какой именно целью поводилась отработка минирования Азовского моря – не уточняется, однако, принимая во внимание тот факт, что в этом направлении Украина граничит только с Россией, очевидно, речь может идти о создании минных полей именно для кораблей ВМФ России.
Технологии
Naughty Dog ищет специалиста с опытом работы на РС: The Last of Us может выйти на РС?
Пока не совсем понятно, зачем Naughty Dog нужен специалист с таким опытом работы, однако учитывая утечки про выход Horizon Zero Dawn и Dreams на РС, вопросов становится меньше.