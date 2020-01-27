Общество
ВедомостиВ работе Mail.ru произошел крупный сбой
В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой. По данным сервиса Downdetector, пользователи начали жаловаться на сбой в работе около 10.00 мск. Многие из них не могут зайти в свои почтовые аккаунты, при попытке авторизации сервис выдает ошибку.
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Происшествия
Оставившего детей в аэропорту Шереметьево отца нашли
Экономика
ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП
По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Теннис
Медведев вылетел из Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл швейцарцу Станисласу Вавринке в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Политика
В Кремле прокомментировали новые назначения Мединского и Козака
Экс-глава Минкультуры Владимир Мединский на посту помощника президента займется координацией государственной политики в исторической и гуманитарной сферах, информацию об обязанностях Дмитрия Козака уточнят позднее, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
Количество жертв землетрясения в Турции увеличилось до 21
Количество жертв землетрясения в Турции увеличилось до 21, передает Агентство по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям республики.
Общество
30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко
Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Шоу-бизнес
Директор Натальи Андрейченко объявил о пропаже актрисы в Мексике
Звезда фильмов «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко пропала в Мексике и не выходит на связь.
Общество
Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
Культура
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Политика
ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков
ФСБ России приостановила следствие по делу украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Политика
Лукашенко планирует посетить Парад Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение российского лидера Владимира Путина присутствовать на Параде Победы.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Фигурное катание
В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ
Политика
В Кремле оценили угрозу распространения коронавируса в России
Для предотвращения распространения нового коронавируса в России принимаются все необходимые меры.
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Музыка
В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»
Награду в номинации «Лучшая песня года» получила 18-летняя Билли Айлиш.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Экономика
Варданян продал долю в бизнес-центре у Кремля
Китайская Fosun, представляющая консорциум китайских инвесторов, стала единоличным собственником бизнес-центра у Кремля – «Воздвиженка центр», выкупив 10% проекта у фонда Рубена Варданяна.
Политика
Комитет Думы получил 17 поправок к проекту об изменениях в Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, они касаются в том числе порядка избрания нижней палаты и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета.
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении братьев Березуцких
ЦСКА на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб его бывших защитников Василия и Алексея Березуцких.
Финансы
Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-1,7%
Рынок акций РФ открылся в понедельник падением цен blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за ускорения темпов распространения опасного коронавируса в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-1,7%, причем первый пробил рубеж 3100 пунктов.
Армия и оружие
Украинские спецслужбы пресекли воровство запчастей к военной технике
Сотрудники Службы Безопасности Украины (СБУ) во Львовской области остановили воровство деталей военной техники, сообщила 27 января пресс-служба ведомства.
Общество
Назван вероятный источник китайского коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Происшествия
С загоревшимся в Охотском море траулером потеряли контакт
В пресс-службе Росморречфлота заявили о потере радиолокационного контакта с терпящим бедствие в Охотском море рыболовецким судном «Энигма Астралис».