Общество

ВедомостиВедомостиВ работе Mail.ru произошел крупный сбой

В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой. По данным сервиса Downdetector, пользователи начали жаловаться на сбой в работе около 10.00 мск. Многие из них не могут зайти в свои почтовые аккаунты, при попытке авторизации сервис выдает ошибку.
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В Mail.ru прокомментировали ситуацию с техническим сбоем

RT на русском04:44

Mail.Ru прокомментировала сообщения о сбое в работе почты

РБК06:23

В работе Mail.ru произошел сбой

URA.Ru03:53

Пользователи пожаловались на сбои в работе «Яндекса»

Коммерсантъ04:52

Депутат ГД попросила Мишустина вмешаться в проблему сбоев Росреестра

РИА Новости05:28

Пользователи сообщают о сбое в работе почтового сервиса Mail.ru

ТАСС03:42

Пользователи начали жаловаться на сбои в работе Mail.Ru

Интерфакс03:38
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Происшествия

Оставившего детей в аэропорту Шереметьево отца нашли

РИА Новости 05:19
Экономика

ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП

По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Газета.Ru 04:05
Теннис

Медведев вылетел из Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл швейцарцу Станисласу Вавринке в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Коммерсантъ 02:53
Политика

В Кремле прокомментировали новые назначения Мединского и Козака

Экс-глава Минкультуры Владимир Мединский на посту помощника президента займется координацией государственной политики в исторической и гуманитарной сферах, информацию об обязанностях Дмитрия Козака уточнят позднее, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:09
Происшествия

Количество жертв землетрясения в Турции увеличилось до 21

Количество жертв землетрясения в Турции увеличилось до 21, передает Агентство по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям республики.
Политика Сегодня 25 января в 03:06
Общество

30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко

Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
REGNUM 03:49
Шоу-бизнес

Директор Натальи Андрейченко объявил о пропаже актрисы в Мексике

Звезда фильмов «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко пропала в Мексике и не выходит на связь.
Lenta.ru 04:02
Происшествия

Пилот вертолета Брайанта погиб, но спас людей на земле

Газета.Ru 05:35
Общество

Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
RT на русском 03:10
Культура

Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Невские Новости 25 января в 11:45
Политика

ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков

ФСБ России приостановила следствие по делу украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Известия 05:11
Происшествия

В Афганистане разбился пассажирский самолет

РБК 05:04
Политика

Лукашенко планирует посетить Парад Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение российского лидера Владимира Путина присутствовать на Параде Победы.
Политическая Экспертиза 06:22
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ вчера в 10:03
Общество

В Харькове на митинге против норм закона о госязыке произошли стычки

РИА Новости 06:15
Фигурное катание

В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ

Газета.Ru вчера в 23:20
Политика

В Кремле оценили угрозу распространения коронавируса в России

Для предотвращения распространения нового коронавируса в России принимаются все необходимые меры.
RT на русском 06:13
Общество

Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Волгоградская правда вчера в 01:47
Происшествия

В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе

Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Российская газета 03:11
Музыка

В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»

Награду в номинации «Лучшая песня года» получила 18-летняя Билли Айлиш.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс 06:28
Недвижимость

Риелторы назвали стоимость малогабаритных квартир в Москве

РБК 05:38
Экономика

Варданян продал долю в бизнес-центре у Кремля

Китайская Fosun, представляющая консорциум китайских инвесторов, стала единоличным собственником бизнес-центра у Кремля – «Воздвиженка центр», выкупив 10% проекта у фонда Рубена Варданяна.
Ведомости 01:49
Политика

Комитет Думы получил 17 поправок к проекту об изменениях в Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, они касаются в том числе порядка избрания нижней палаты и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета.
ТАСС 03:37
Футбол

ЦСКА объявил о возвращении братьев Березуцких

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб его бывших защитников Василия и Алексея Березуцких.
Чемпионат 05:31
Финансы

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-1,7%

Рынок акций РФ открылся в понедельник падением цен blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за ускорения темпов распространения опасного коронавируса в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-1,7%, причем первый пробил рубеж 3100 пунктов.
Интерфакс 02:25
Армия и оружие

Украинские спецслужбы пресекли воровство запчастей к военной технике

Сотрудники Службы Безопасности Украины (СБУ) во Львовской области остановили воровство деталей военной техники, сообщила 27 января пресс-служба ведомства.
REGNUM 04:18
Общество

Назван вероятный источник китайского коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Вечерняя Москва вчера в 14:01
Происшествия

С загоревшимся в Охотском море траулером потеряли контакт

В пресс-службе Росморречфлота заявили о потере радиолокационного контакта с терпящим бедствие в Охотском море рыболовецким судном «Энигма Астралис».
RT на русском 02:46
Общество

Синоптики предупредили о самом сильном за эту зиму снегопаде в Москве

РИА Новости 04:24
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