В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой. По данным сервиса Downdetector, пользователи начали жаловаться на сбой в работе около 10.00 мск. Многие из них не могут зайти в свои почтовые аккаунты, при попытке авторизации сервис выдает ошибку.

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Политика ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков ФСБ России приостановила следствие по делу украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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