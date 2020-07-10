Технологии
РБКВ работе приложений для Apple произошел сбой по всему миру
Пользователи приложений для Apple пожаловались на массовые сбои в работе различных популярных приложений. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector. В частности, сбой произошел в работе приложений Viber, Spotify, Pinterest.
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Общество
Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате
Курьеры по доставке еды компании Delivery Club, протестующие против нарушения трудовых прав, уже получили от логистических компаний более 9,9 млн рублей, которые им задолжали, сообщили "Интерфаксу" в четверг в прокуратуре Москвы.
Интерфакс вчера в 12:50
Общество
Названо число умерших от коронавируса в России в мае
В России в мае умерли почти 173 тысячи человек. Смертность в стране, согласно статистике, оказалась на 11,9% выше, чем в мае 2019 года.
BFM.ru 10:37
Хоккей
Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет
Хоккеист команды «Южный Урал» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК 09:26
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Автоспорт
Ландо Норрис потеряет три позиции на старте «Гран-при Штирии»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис оштрафован на три позиции на стартовой решетке «Гран-при Штирии», сообщает RaceFans.
Спорт-Экспресс 08:35
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
Общество
В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи
Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи.
Коммерсантъ 04:02
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр
Ferra вчера в 13:33
Общество
Режим самоизоляции в Югре продлили до 27 июля
"Приняла решение о продлении режима обязательной самоизоляции до 27 июля включительно", - сказала Комарова.
ТАСС 05:47
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
Музыка
Клип Моргенштерна и Элджея набрал 2,5 миллиона просмотров за 5 часов
Музыкальный клип рэперов Моргенштерна и Элджея на композицию Cadillac собрал 2,5 млн просмотров за 5 часов с момента своего появления на YouTube-канале Morgenshtern.
Московский Комсомолец 03:02
Наука
Ученые доказали, что умирающий человек продолжает слышать
Discover24 05:36
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
Происшествия
Замначальника нижегородского ГУ ФСИН заподозрили в получении откатов
Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области полковника Евгения Сычева и начальника отдела по оплате труда полковника Степана Вахонина задержали 9 июля по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Коммерсантъ 09:02
Футбол
«Реал» разгромит «Алавес» в 35-м туре Примеры 10 июля
Матч 35-го тура Примеры «Реал» - «Алавес» начнется в 23:00 по московскому времени и пройдет без болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 02:07
Шоу-бизнес
Муж развёлся с Татьяной Абрамовой из-за диагноза сына
В эфире программы "Судьба человека" актриса Татьяна Абрамова рассказала, как её первый муж оператор Сергей Кулишенко ушёл из-за диагноза их общего сына.
Paparazzi.ru вчера в 09:14
Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском вчера в 11:21
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали фото вероятной матери 15-летнего сына Лукашенко
Как-то Лукашенко и сам говорил, что мать Николая является медиком по профессии.
RuNews24.ru 05:19
Футбол
Финал Лиги Европы доиграют в Германии
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) определились пары 1/4 и 1/2 финала, матчи которых пройдут в августе (с 5 по 21) в Германии в формате финального турнира по принципу плей-офф.
Республика Татарстан 08:51
Политика
Эрдоган подписал указ сделать собор Святой Софии мечетью
РИА Новости 10:46
Общество
Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса
В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
Наука
Геологическая история Земли может быть переписана
Первые континенты сформировались на Земле около 3 млрд лет назад.
Live24 02:22
Происшествия
В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики
Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК.
Российская газета 08:57
Игры
Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life
Evo-rus.com 03:02
Культура
Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года
Evo-rus.com 04:01
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36