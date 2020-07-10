Пользователи приложений для Apple пожаловались на массовые сбои в работе различных популярных приложений. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector. В частности, сбой произошел в работе приложений Viber, Spotify, Pinterest.

В работе приложений для Apple произошел сбой по всему миру

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