с чего всё началось

На платформе для разработчиков Facebook сообщается, что компания «осведомлена и расследует увеличение количества ошибок в iOS SDK, что приводит к сбою некоторых приложений». В Facebook признали проблему на своей стороне.

В работе приложений на iOS произошел масштабный сбой

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