Технологии

КоммерсантъКоммерсантъВ работе приложений на iOS произошел масштабный сбой

На платформе для разработчиков Facebook сообщается, что компания «осведомлена и расследует увеличение количества ошибок в iOS SDK, что приводит к сбою некоторых приложений». В Facebook признали проблему на своей стороне.
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с чего всё началось
Причиной массового сбоя приложений по всему миру могла стать проблема с комплектом для разработки программного обеспечения Facebook (Facebook SDK), сообщает The Verge
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Газета.Ru08:52

Подробнее о событии

Пользователи iOS сообщают о сбоях в работе популярных приложений

Говорит Москва07:56

В работе приложений на iOS произошел масштабный сбой

Коммерсантъ08:38

В работе приложений для Apple произошел сбой по всему миру

РБК09:15

В приложениях для iPhone произошел глобальный сбой

Astera09:00

На iPhone по всему миру произошел сбой

РИА Новости09:06

Facebook устраняет неисправность, которая затронула работу многих приложений в мире

ТАСС08:47

Названа причина сбоев приложений по всему миру

Газета.Ru08:52
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Армия и оружие

Focus: российский ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 20 лет

Газета.Ru вчера в 09:11
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Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в организации убийств губернатора Фургала

РИА Новости 08:25
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Политика

Госсовет Турции разрешил сменить статус собора Святой Софии на мечеть

Известия 09:07
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Здоровье

Июльские арбузы в Подмосковье не стоит покупать

Сезон арбузов в Подмосковье ещё не наступил, утверждает доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, мнение которого приводит ряд СМИ.
Вести Подмосковья вчера в 13:17
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Общество

Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве

Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».
Ведомости 09:14
Политика

Лавров заявил о нежелании России уговаривать США сохранить ДСНВ-3

ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года, напоминает агентство. Договор рассчитан на десять лет с возможным продлением.
BFM.ru 07:51
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Общество

Женщина с 13-м размером груди попала в украинскую книгу рекордов

Модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди официально признана обладательницей самого большого натурального бюста на Украине.
НТВ 05:57
Политика

Лукашенко предупредил об угрозе развала Белоруссии

Президент Александр Лукашенко заявил об угрозе развала Белоруссии.
РИА Новости 07:44
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Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля

Губернатор Челябинской области продлил действующий в регионе в связи с ситуацией с коронавирусом режим повышенной готовности до 26 июля.
ТАСС 08:40
Футбол

«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Транспорт

Трассу Москва-Казань планируют продлить до Екатеринбурга

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минминистру транспорта Евгению Дитриху проработать вопрос продления скоростной трассы М-12 «Москва-Казань» до Екатеринбурга в 2030 году, пишет «РИА Новости»
Rambler News Service 07:14
Хоккей

Хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет

Умер Павел Крутий — нападающий хоккейного клуба «Южный Урал» (Орск), выступающего в Высшей хоккейной лиге.
Известия 08:34
Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
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Здоровье

В ВОЗ оценили вероятность второй волны коронавируса в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила вероятность второй волны COVID-19 в стране.
RT на русском 06:31
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Происшествия

В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики

Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК.
Российская газета 08:57
Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
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Общество

Far Cry 6 появился в PS Store с Джанкарло Эспозито на обложке

Стало известно, что в гонконгском PlayStation Store появился Far Cry 6, на обложке которого изображен актер Джанкарло Эспозито, сыгравший в сериалах "Во все тяжкие" и "Мандалорец".
Vprognoze.ru 08:15
Общество

В Екатеринбурге одобрили строительство района на 150 тысяч человек

ИА Красная Весна 08:10
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Экономика

Подсчитаны расходы на нацпроекты России

Расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за шесть месяцев составили 35,1 процента от плана.
Lenta.ru 09:00
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Политика

МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили

Дипломаты министерства иностранных дел Грузии провели встречу с украинским послом Игорем Долговым, который был вызван в ведомство в связи с заявлениями главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
РИА Новости 07:57
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Шоу-бизнес

Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему

Семья заслуженного артиста России Михаила Ефремова готовится к тому, что ему дадут реальный тюремный срок - и они будут вынуждены сами находить средства на существование, заявила подруга актера.
Газета.Ru 06:23
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Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news 08 июля в 14:19
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Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

Линейки в школах 1 сентября проведут в новой форме, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 08 июля в 09:38
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Музыка

Сергей Лазарев представил новый трек о любви «Я не могу молчать»

Певец Сергей Лазарев представил в Сети новый летний трек о любви "Я не могу молчать".
РИА Новости 08:16
Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
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Общество

Кафе, бары и рестораны возобновляют работу в Ярославской области

Заведениям общепита напомнили, что при работе они должны четко выполнять требования Роспотребнадзора.
Интерфакс - Россия 09:09
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Недавно стало известно, что звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова встречается с мужчиной, почти в два раза старше себя - фигуристом Ильей Авербухом.
Discover24 вчера в 04:58
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Футбол

«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директором

Новым генеральным директором «Спартака» назначен Шмиль Газизов, сообщается на сайте «красно-белых».
РБК 05:28
Общество

Томский губернатор уволил главу депздрава после фото мешков с трупами

Газета.Ru 07:19
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