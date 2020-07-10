Pinterest и Spotify на устройствах Apple произошел массовый сбой. Об этом сообщают сайт Dawndetector и портал The Verge. На сбои пожаловались пользователи в Европе и Северной Америке.

В работе приложений на устройствах Apple по всему миру произошел сбой

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