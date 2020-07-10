Технологии

Финансовая газетаФинансовая газетаВ работе приложений на устройствах Apple по всему миру произошел сбой

Pinterest и Spotify на устройствах Apple произошел массовый сбой. Об этом сообщают сайт Dawndetector и портал The Verge. На сбои пожаловались пользователи в Европе и Северной Америке.
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Пользователи iOS сообщают о сбоях в работе популярных приложений

Говорит Москва07:56

В популярных приложениях для iOS произошел сбой

Газета.Ru10:31

На iPhone по всему миру произошел сбой

РИА Новости09:06

В работе приложений для Apple произошел сбой по всему миру

РБК09:15

На iPhone перестали работать популярные приложения, включая сервисы Яндекса. Сбой мирового масштаба

iXBT.com09:37

Масштабный сбой: на iPhone перестали работать популярные приложения

The GEEK10:01

В работе приложений на iOS произошел масштабный сбой

Коммерсантъ08:38
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Футбол

Матч ТВ покажет четыре матча 28 тура в прямом эфире

На общедоступном телеканале Матч ТВ будет показано четыре игры 28 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги из восьми.
Bobsoccer 06:32
Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
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Общество

Россиянин Никулин признан виновным в киберпреступлениях в США

Американский суд признал гражданина России Евгения Никулина виновным в совершении киберпреступлений, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 20:18
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Армия и оружие

В Венесуэле военная авиация уничтожила неопознанный самолет США

Актуальные Новости вчера в 00:29
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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
14
Происшествия

Обнародовано фото предсмертной записки погибшего мэра Сеула

Власти Сеула обнародовали предсмертную записку погибшего мэра Сеула Пак Вон Суна.
BFM.ru 02:09
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Политика

Совбез ООН вновь отклонил российскую резолюцию по Сирии

Совет безопасности ООН не принял вторую резолюцию России о поставках гуманитарной помощи в Сирию.
Известия 19:09
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Общество

Пересчитают по-новому: россиянам решили изменить размер зарплат

Правительство России решило изменить заработные платы миллионов граждан, которые являются работниками бюджетной сферы, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 16:30
Общество

Илон Маск обогнал Уоррена Баффетта в списке богатейших людей мира

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск обогнал председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта в списке богатейших людей мира.
Lenta.ru 18:37
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Политика

Антонов призвал уважать позицию Китая по переговорам о вооружениях

Российский посол в США Анатолий Антонов призвал уважать позицию Китая, не желающего присоединяться к переговорам России и США по контролю над вооружениями.
RT на русском 08 июля в 21:10
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Происшествия

Во Владивостоке два человека пострадали после падения лифта в шахту

РИА Новости 07:47
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Политика

Фракция ЛДПР может сдать полномочия в поддержку Фургала

"Фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране", - сказал Жириновский.
Кривое-зеркало.ру вчера в 07:05
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Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM 13:02
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Политика

Помогать не обязана: почему Эстония может не рассчитывать на РФ в случае аварии на БРЭЛЛ

Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич объяснил в разговоре с Baltnews, как РФ обязана действовать в случае аварии в рамках БРЭЛЛ и отключения электроэнергии в странах Балтии.
BaltNews.ee 08 июля в 08:00
10
Общество

Представители ВОЗ сообщили о рекордном числе заболевших коронавирусом

О 228 тысячах случаев заражения коронавирусом за сутки сообщили представители Всемирной организации здравоохранения.
Российская газета 21:14
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Кино

Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix

В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com 03:53
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Хоккей

Сезон НХЛ возобновится 1 августа в двух городах

Сезон Национальной хоккейной лиги будет возобновлен с 1 августа, сообщает русскоязычный сайт Лиги.
Газета.Ru 19:35
Общество

Число смертей от коронавируса в Приамурье выросло до 22 случаев

За сутки в регионе прибавилось двое умерших. В Амурской области скончалось 22 человека от заболевания новой коронавирусной инфекцией.
АСН24 20:25
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Политика

Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс 11:31
10
Политика

Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире

Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше.
Lenta.ru 14:04
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Шоу-бизнес

Карпович прокомментировала сведения о совместном отдыхе с Прилучным

Вечерняя Москва 13:58
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Политика

В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском 20:52
Происшествия

В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка

Вблизи Александрии (Египет)в море утонули 10 человек, пытавшиеся спасти ребенка, сообщил 10 июля портал Al Balad.
Известия 21:22
6
Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр

Ferra вчера в 13:33
15
Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся 15 июля

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об окончании доклинических исследований вакцины от коронавируса.
ФедералПресс 14:47
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Здоровье

Жителей Волгоградской области предупредили о норовирусной инфекции

Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области, что, кроме коронавируса, существуют и другие проблемы, в частности, кишечные инфекции норовирусной этиологии, которые имеют ярко выраженную симптоматику (рвоту, понос, повышение температуры тела) и протекают довольно стремительно.
РИАЦ 08 июля в 01:46
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Наука

Высокий уровень сахара в крови удваивает шансы смерти от коронавируса

Высокий уровень сахара в крови удваивает вероятность летального исхода в случае тяжелой формы заражения коронвирусной инфекцией, даже если пациент не страдает от диабета или ожирения.
РЕН ТВ 18:14
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Космос

За галактикой Млечный Путь нашли гигантскую космическую «стену»

Объекту, содержащему в себе сотни тысяч галактик, дали название «Стена Южного полюса».
TV BRICS 09:40
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Происшествия

В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны

Уфа, 10 июля 2020, 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено в Башкирии.
REGNUM 01:11
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Армия и оружие

Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году

РИА Новости 10:16
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Как работают Яндекс.Новости?
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