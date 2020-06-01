Общество
ВедомостиВ работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях. Сбой произошел после 9 мск, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector.
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Футбол
Месси не сможет бесплатно уйти из «Барселоны» этим летом
Форвард "Барселоны" Лионель Месси уже не сможет бесплатно уйти из клуба этим летом.
Soccer.ru 07:38
Авто
Nissan презентовал электрокроссовер Ariya
Японский автопроизводитель Nissan провел онлайн-презентацию нового кроссовера Ariya с электрической силовой установкой.
Picsnews.net 05:40
Общество
Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
Происшествия
«У нас есть право бороться»: спортсмены за и против беспорядков в США
Во многих городах ввели комендантский час, а по всему миру темнокожие спортсмены высказываются относительно случившегося.
МК-Спорт 07:35
Политика
Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается
"Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства.
ТАСС 07:33
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Общество
Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня
Москвичи смогут насладиться по-настоящему летней погодой после 10 июня, до этого температура воздуха в столице будет что ниже климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Российская газета 07:12
Политика
Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США
RT на русском 05:27
Политика
Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте.
РИА Новости вчера в 20:29
Политика
Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи
Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
Газета.Ru 07:00
Происшествия
Четыре петербуржца задержаны по подозрению в педофилии
Сотрудники полиции задержали четверых мужчин по подозрению в развращении восьми несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СК России.
Газета.Ru 05:05
Общество
ПФР перечислил первые выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет
Более десяти миллионов семей с детьми от трех до 16 лет получили выплаты по указу Владимира Путина, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.
РИА Новости 07:44
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 30 мая в 10:25
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам, какую погоду стоит ожидать в июне.
Lenta.ru вчера в 19:31
Хоккей
«Амур» расторг контракты с Карповым и Каблуковым
«Амур» расторг контракты с нападающими Максимом Карповым и Ильёй Каблуковым, которые ранее были выменяны из СКА.
Спорт БИЗНЕС Online 06:55
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Замана вчера в 18:30
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
Прокуратура и следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи.
BFM.ru вчера в 09:55
Общество
Минпросвещения намерено провести школьный выпускной в обычном формате
Министерство просвещения России планирует провести всероссийский выпускной вечер для школьников как обычно — в очном формате, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 08:01
Футбол
«Локомотив» принадлежит не только РЖД
«Компания Транстелеком» принадлежит ОАО РЖД, которым на 100 процентов владеет правительству России.
Спорт день за днем 07:27
Армия и оружие
Пропавшего на границе с Крымом военнослужащего разыскивают на Украине
Поиски пропавшего на границе с Крымом украинского военнослужащего пока не увенчались успехом, сообщило командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на официальной странице в социальной сети.
Народные новости 04:47
Общество
Правила голосования по Конституции могут упростить
ЦИК разработал проект постановления, из которого следует, что в процедуру голосования по поправкам в Конституцию могут внести дополнительные изменения, передаёт РБК.
Право.ру 04:35
Армия и оружие
Ливийская армия получила контроль над аэропортом Триполи
ИА Красная Весна вчера в 15:23
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32