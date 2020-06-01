Общество

ВедомостиВедомостиВ работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях. Сбой произошел после 9 мск, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector.
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Сбербанк сообщил об устранении сбоев в работе своих интернет-сервисов

REGNUM05:54

Сбербанк устранил сбой в работе своего приложения для интернет-банкинга

Агентство Москва05:42

Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов

Коммерсантъ06:32

Сбербанк сообщил о сбое в мобильном приложении

Life.ru04:56

Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов

RT на русском05:57

Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов

ТАСС05:40

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

РБК04:27
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Футбол

Месси не сможет бесплатно уйти из «Барселоны» этим летом

Форвард "Барселоны" Лионель Месси уже не сможет бесплатно уйти из клуба этим летом.
Soccer.ru 07:38
Авто

Nissan презентовал электрокроссовер Ariya

Японский автопроизводитель Nissan провел онлайн-презентацию нового кроссовера Ariya с электрической силовой установкой.
Picsnews.net 05:40
Происшествия

Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

Известия 07:21
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Общество

Умер продюсер телешоу «Поле чудес»

Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
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Происшествия

«У нас есть право бороться»: спортсмены за и против беспорядков в США

Во многих городах ввели комендантский час, а по всему миру темнокожие спортсмены высказываются относительно случившегося.
МК-Спорт 07:35
Политика

Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается

"Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства.
ТАСС 07:33
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Политика

Путин поздравил омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка

РИА Новости 08:00
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
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Общество

Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня

Москвичи смогут насладиться по-настоящему летней погодой после 10 июня, до этого температура воздуха в столице будет что ниже климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Российская газета 07:12
20
Политика

Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США

RT на русском 05:27
53
Политика

Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте.
РИА Новости вчера в 20:29
246
Политика

Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
Газета.Ru 07:00
26
Происшествия

Четыре петербуржца задержаны по подозрению в педофилии

Сотрудники полиции задержали четверых мужчин по подозрению в развращении восьми несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СК России.
Газета.Ru 05:05
Общество

ПФР перечислил первые выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет

Более десяти миллионов семей с детьми от трех до 16 лет получили выплаты по указу Владимира Путина, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.
РИА Новости 07:44
1,1K
Политика

Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
17
Общество

Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 30 мая в 10:25
148
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в июне

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам, какую погоду стоит ожидать в июне.
Lenta.ru вчера в 19:31
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Хоккей

«Амур» расторг контракты с Карповым и Каблуковым

«Амур» расторг контракты с нападающими Максимом Карповым и Ильёй Каблуковым, которые ранее были выменяны из СКА.
Спорт БИЗНЕС Online 06:55
Кино

Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Замана вчера в 18:30
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Общество

Суд обнародовал результаты новой экспертизы по делу Серебренникова

РБК 07:01
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Шоу-бизнес

Шнуров написал матерное стихотворение про попросивших помощи звезд

Evo-rus.com 02:19
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

Прокуратура и следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи.
BFM.ru вчера в 09:55
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Общество

Минпросвещения намерено провести школьный выпускной в обычном формате

Министерство просвещения России планирует провести всероссийский выпускной вечер для школьников как обычно — в очном формате, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 08:01
1
Футбол

«Локомотив» принадлежит не только РЖД

«Компания Транстелеком» принадлежит ОАО РЖД, которым на 100 процентов владеет правительству России.
Спорт день за днем 07:27
Армия и оружие

Пропавшего на границе с Крымом военнослужащего разыскивают на Украине

Поиски пропавшего на границе с Крымом украинского военнослужащего пока не увенчались успехом, сообщило командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на официальной странице в социальной сети.
Народные новости 04:47
84
Общество

Правила голосования по Конституции могут упростить

ЦИК разработал проект постановления, из которого следует, что в процедуру голосования по поправкам в Конституцию могут внести дополнительные изменения, передаёт РБК.
Право.ру 04:35
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Армия и оружие

Ливийская армия получила контроль над аэропортом Триполи

ИА Красная Весна вчера в 15:23
Происшествия

В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
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Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
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