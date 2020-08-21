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РБК
РБК

В работе приложения «Сбербанка» произошел сбой

Клиенты «Сбербанка» столкнулись со сбоем в работе мобильного приложения «Сбербанк онлайн», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на колл-центр банка. По информации издания, трудности могли быть при входе в приложение.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В работе «Сбербанк онлайн» произошел сбой

По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, около 12.00 мск клиенты банка начали сообщать о проблемах в работе мобильного приложения - число жалоб превысило 900. Большинство пользователей жаловались на проблемы со входом в систему.
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Сбой произошел в «Сбербанк онлайн»

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В работе сервисов Сбербанка произошел кратковременный сбой

Коммерсантъ05:57
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В работе «Сбербанк онлайн» произошел сбой

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Сбербанк восстановил работу приложения и банкоматов после сбоя

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В работе приложения «Сбербанка» произошел сбой

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В мобильном приложении Сбербанка произошел сбой

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Фонтанка.Ру

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