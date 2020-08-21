В работе приложения «Сбербанка» произошел сбой

Клиенты «Сбербанка» столкнулись со сбоем в работе мобильного приложения «Сбербанк онлайн», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на колл-центр банка. По информации издания, трудности могли быть при входе в приложение.