В работе приложения «Сбербанка» произошел сбой
Клиенты «Сбербанка» столкнулись со сбоем в работе мобильного приложения «Сбербанк онлайн», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на колл-центр банка. По информации издания, трудности могли быть при входе в приложение.В источнике
С чего всё началось
В работе «Сбербанк онлайн» произошел сбой
По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, около 12.00 мск клиенты банка начали сообщать о проблемах в работе мобильного приложения - число жалоб превысило 900. Большинство пользователей жаловались на проблемы со входом в систему.
РИА Новости05:23
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