Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети. По данным сервиса Downdetector, большинство жалоб связано с общим сбоем сайта, невозможностью отправить сообщение, проблемой с входом на сайт. Некоторым пользователям соцсети оказался недоступен раздел «Новости».

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Общество Онищенко предсказал россиянам в будущем работу с 1 января Депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказал мнение, что скоро россиянам придется выходить на работу 1 января и работать без праздников, чтобы поддержать экономику страны.

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Политика США расширили санкции против КНДР Министерство финансов США ввел во вторник санкции против северокорейской компании Namgang Trading Corporation и китайской Beijing Sukbakso.