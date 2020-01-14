Общество
BFM.ruВ работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети. По данным сервиса Downdetector, большинство жалоб связано с общим сбоем сайта, невозможностью отправить сообщение, проблемой с входом на сайт. Некоторым пользователям соцсети оказался недоступен раздел «Новости».
Читать в источнике
Оценить172
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 12:28, Ашберн
Авто
В России упали продажи новых автомобилей
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году упали на 2,3 процента по сравнению с 2018-м, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которые приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Происшествия
Уроженка России вышла замуж за датского убийцу-изобретателя
Политика
МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД
В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Хоккей
Артемий Панарин набрал пять очков в дерби Нью-Йорка
Шоу-бизнес
Федор Смолов решил жениться на 17-летней внучке Бориса Ельцина
Спортсмен, играющий за «Локомотив», больше не скрывает свои романтические отношения с внучкой Бориса Ельцина.
Политика
Российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть из-за санкций
Из-за санкций российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть, заявил в Госдуме замминистра иностранных дел Евгений Иванов.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Гаджеты
Геймерский смартфон Black Shark 2 Pro подешевел за счет новой версии
До недавнего времени у игрового смартфона Black Shark 2 Pro было два варианта, и оба с 12 ГБ оперативной памяти: тот, что со 128 ГБ флэш-памяти, стоит примерно $435, а вариант с 256 ГБ флэш-памяти – $505.
Общество
Онищенко предсказал россиянам в будущем работу с 1 января
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказал мнение, что скоро россиянам придется выходить на работу 1 января и работать без праздников, чтобы поддержать экономику страны.
Гаджеты
ЕС может обязать Apple перейти на USB-C в iPhone
Члены Европейского парламента призвали Еврокомиссию (ЕК) обязать поставщиков смартфонов принять единый метод зарядки.
Кино
Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России
Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.
Происшествия
Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
Шоу-бизнес
Рудковская пристыдила Авербуха за гонорары Медведевой
Рудковская привела данные, что за выход на лед в шоу Авербуха Медведева получала по 150 тысяч рублей, при этом за каждое выступление в шоу Татьяны Навки олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова зарабатывала по 10 тысяч долларов (около 610 тысяч рублей).
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Экономика
В «РусГидро» переворачивают активы
По расчетам Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», обратная схема владения дальневосточными активами позволит увеличить дивиденды «РусГидро» до 50–70 млрд с 15,9 млрд руб. в 2018 году, при этом цена акций компании, которая за последние десять лет считалась одной из слабых бумаг на рынке, резко вырастет.
Наука
Найден белок, который укрепляет мышцы без тренировок
Общество
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Общество
Польский оператор «Дружбы» пересмотрел систему качества контроля нефти
Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN изменил систему контроля количества и качества нефти, которая поступает из России через Белоруссию.
Экономика
Пенсии в ДНР превысили украинские
Минимальные пенсии в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) превысили украинские.
Политика
В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек
Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Игры
Square Enix перенесла релиз ремейка Final Fantasy VII
Студия Square Enix сообщила, что ей понадобится еще несколько недель, чтобы доработать ремейк Final Fantasy VII.
Кино
Билли Айлиш споет заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде
Общество
В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции
Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Политика
США расширили санкции против КНДР
Министерство финансов США ввел во вторник санкции против северокорейской компании Namgang Trading Corporation и китайской Beijing Sukbakso.
Армия и оружие
В бундестаге усомнились в оправданности ликвидации Сулеймани
Эксперты немецкого бундестага подвергли сомнению оправданность действий США по ликвидации иранского командующего подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Здоровье
Минздрав РФ опроверг лишение пенсионеров высокотехнологичной медпомощи
Минздрав опроверг отказ от предоставления высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) пожилым людям, 12 января сообщила пресс-служба ведомства.
Экономика
Минфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях
Минфин планирует в марте внести в правительство законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП).
Армия и оружие
Генерал ВСУ рассказал, как в 2014 году Крым мог остаться украинским
У украинских военных в 2014 году был план, реализация которого могла бы сохранить Крым в составе Украины.