Общество

BFM.ruBFM.ruВ работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети. По данным сервиса Downdetector, большинство жалоб связано с общим сбоем сайта, невозможностью отправить сообщение, проблемой с входом на сайт. Некоторым пользователям соцсети оказался недоступен раздел «Новости».
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Странный сбой с «ВКонтакте» произошёл по всей России

Национальная служба новостей10:08

Пользователи сообщили о сбое в работе «ВКонтакте»

RT на русском09:59

Сбои в работе 3G сети МТС

Readovka.ruвчера в 08:15

Во «ВКонтакте» отреагировали на масштабный сбой в соцсети

Московский Комсомолец10:31

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

ТАСС09:28

Во «ВКонтакте» произошел масштабный сбой

РИА Новости09:25

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой

РБК09:56
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Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 12:28, Ашберн
Авто

В России упали продажи новых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году упали на 2,3 процента по сравнению с 2018-м, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которые приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 12:03
Происшествия

Уроженка России вышла замуж за датского убийцу-изобретателя

ForPost вчера в 11:51
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МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД

В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
РИА Новости 12:16
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Артемий Панарин набрал пять очков в дерби Нью-Йорка

Вести.Ru вчера в 21:55
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Федор Смолов решил жениться на 17-летней внучке Бориса Ельцина

Спортсмен, играющий за «Локомотив», больше не скрывает свои романтические отношения с внучкой Бориса Ельцина.
ГлобалМСК.ру 06:49
Политика

Российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть из-за санкций

Из-за санкций российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть, заявил в Госдуме замминистра иностранных дел Евгений Иванов.
Интерфакс 09:26
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Гаджеты

Геймерский смартфон Black Shark 2 Pro подешевел за счет новой версии

До недавнего времени у игрового смартфона Black Shark 2 Pro было два варианта, и оба с 12 ГБ оперативной памяти: тот, что со 128 ГБ флэш-памяти, стоит примерно $435, а вариант с 256 ГБ флэш-памяти – $505.
iXBT.com 12 января в 04:38
Общество

Онищенко предсказал россиянам в будущем работу с 1 января

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказал мнение, что скоро россиянам придется выходить на работу 1 января и работать без праздников, чтобы поддержать экономику страны.
РЕН ТВ 09:54
Гаджеты

ЕС может обязать Apple перейти на USB-C в iPhone

Члены Европейского парламента призвали Еврокомиссию (ЕК) обязать поставщиков смартфонов принять единый метод зарядки.
News.ru 07:58
Кино

Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России

Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.
ToDay News Ufa 11 января в 18:29
Происшествия

Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
Вести.Ru 08:42
Шоу-бизнес

Рудковская пристыдила Авербуха за гонорары Медведевой

Рудковская привела данные, что за выход на лед в шоу Авербуха Медведева получала по 150 тысяч рублей, при этом за каждое выступление в шоу Татьяны Навки олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова зарабатывала по 10 тысяч долларов (около 610 тысяч рублей).
Рамблер 07:25
Кино

Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Актуальные Новости 00:05
Экономика

В «РусГидро» переворачивают активы

По расчетам Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», обратная схема владения дальневосточными активами позволит увеличить дивиденды «РусГидро» до 50–70 млрд с 15,9 млрд руб. в 2018 году, при этом цена акций компании, которая за последние десять лет считалась одной из слабых бумаг на рынке, резко вырастет.
Коммерсантъ вчера в 17:04
Наука

Найден белок, который укрепляет мышцы без тренировок

ToDay News Ufa вчера в 10:36
Общество

Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
RT на русском 09:06
Общество

Польский оператор «Дружбы» пересмотрел систему качества контроля нефти

Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN изменил систему контроля количества и качества нефти, которая поступает из России через Белоруссию.
News.ru 08:26
Экономика

Пенсии в ДНР превысили украинские

Минимальные пенсии в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) превысили украинские.
Lenta.ru 05:15
Политика

В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 15:57
Игры

Square Enix перенесла релиз ремейка Final Fantasy VII

Студия Square Enix сообщила, что ей понадобится еще несколько недель, чтобы доработать ремейк Final Fantasy VII.
CyberSport.ru 11:22
Кино

Билли Айлиш споет заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде

РИА Новости 11:51
Общество

В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции

Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Известия 10:11
Происшествия

Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной

РИА Новости 01:02
Политика

США расширили санкции против КНДР

Министерство финансов США ввел во вторник санкции против северокорейской компании Namgang Trading Corporation и китайской Beijing Sukbakso.
ТАСС 11:37
Армия и оружие

В бундестаге усомнились в оправданности ликвидации Сулеймани

Эксперты немецкого бундестага подвергли сомнению оправданность действий США по ликвидации иранского командующего подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
RT на русском 07:00
Общество

Россия исключила обмен осужденной за гашиш израильтянки

Lenta.ru 11:54
Здоровье

Минздрав РФ опроверг лишение пенсионеров высокотехнологичной медпомощи

Минздрав опроверг отказ от предоставления высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) пожилым людям, 12 января сообщила пресс-служба ведомства.
Красная весна 12 января в 23:59
Экономика

Минфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях

Минфин планирует в марте внести в правительство законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП).
Российская газета 11:18
Армия и оружие

Генерал ВСУ рассказал, как в 2014 году Крым мог остаться украинским

У украинских военных в 2014 году был план, реализация которого могла бы сохранить Крым в составе Украины.
РИА Новости Крым вчера в 11:01
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