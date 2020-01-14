Общество
BFM.ruВ работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети. По данным сервиса Downdetector, большинство жалоб связано с общим сбоем сайта, невозможностью отправить сообщение, проблемой с входом на сайт. Некоторым пользователям соцсети оказался недоступен раздел «Новости».
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Происшествия
Экс-полковник Захарченко подрался с заключённым в колонии
Политика
В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета
В Иране арестовали несколько человек по делу о крушении украинского самолета, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.
Политика
Страны ЕС заявили о невыполнении Ираном обязательств по ядерной сделке
По мнению Геранмайе, у Ирана есть несколько вариантов ответа на действия ЕС: формально активировать механизм разрешения споров, обвинив в несоблюдении обязательств ЕС и США; продолжить наращивать ядерный потенциал в нарушение СВПД и не обращать внимание на шаги ЕС; попытаться получить от ЕС более выгодные экономические условия в обмен на возвращение к выполнению СВПД.
Автоспорт
Участники ралли-марафона «ДАКАР» преодолели экватор
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Общество
В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Политика
Украина заявила о снижении пассажиропотока на границе с Россией на 10%
Пассажиропоток на границе с Россией уменьшился почти на 10% в 2019 году, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Политика
Кудрин назвал ограничение числа президентских сроков рациональным
Возможное ограничение числа президентских сроков до двух является рациональной мерой, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Кино
Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети
СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Общество
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина
Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина.
Общество
В Петербурге подсчитали число геев и наркоманов
По данным петербургского комитета по здравоохранению, в городе зарегистрировано 59 тысяч ВИЧ-инфцированных пациентов.
Экономика
«Ростелеком» приобрел 18% Фонда развития интернет-инициатив
Дочерняя компания «Ростелекома» «Баштелекоминвест» получил 18,36% Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) — «ФРИИ инвест», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные СПАРК.
Происшествия
Пьяный воронежец устроил поножовщину в крымском поезде
Уроженец Воронежской области в Крыму ранил ножом двух пассажиров поезда – девушку 18 лет и парня 22 лет, сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте во вторник, 14 января.
Общество
Boeing назвал идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air
Сотрудники Boeing в переписке между собой не стеснялись в выражениях по поводу покупателей лайнеров модели 737 MAX, просивших о переобучении летчиков.
Политика
Израильский МИД осудил героизацию убийц евреев на Украине
Израильский МИД осудил прославление ответственных за убийства евреев на Украине и подчеркнул, что память о холокосте не может быть внутренним делом страны.
Хоккей
Артемий Панарин набрал пять очков в дерби Нью-Йорка
Общество
В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции
Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Наука
Впервые создан робот, весь состоящий из живых клеток
Ученые из Университета Вермонта в США, опубликовали отчет о создании первого в мире робота, состоящего полностью из живых клеток.
Кино
Вышло видео с семью смертными грехами Ленни Белардо из «Нового Папы»
Энергетика
В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Авто
Автомобили Opel подешевеют в России
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Кино
Создатели фильма «Дау» будут судиться с Минкультуры из-за частичного отказа в прокате
В письме режиссер отметил, что считает несправедливым отказ в выдаче прокатного удостоверения четырем частям картины из-за того, что фильм якобы содержит "материалы, пропагандирующие порнографию".