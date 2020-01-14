Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети. По данным сервиса Downdetector, большинство жалоб связано с общим сбоем сайта, невозможностью отправить сообщение, проблемой с входом на сайт. Некоторым пользователям соцсети оказался недоступен раздел «Новости».

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