Общество

BFM.ruBFM.ruВ работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети. По данным сервиса Downdetector, большинство жалоб связано с общим сбоем сайта, невозможностью отправить сообщение, проблемой с входом на сайт. Некоторым пользователям соцсети оказался недоступен раздел «Новости».
Читать в источнике
Комментировать91

Подробнее о событии

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой

РБК09:56

Всех удалили: в работе социальной сети «ВКонтакте» произошел массовый сбой

Екатеринбург Онлайн09:44

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Интерфакс09:50

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

ТАСС09:28

Во «ВКонтакте» произошел масштабный сбой

РИА Новости09:25

Сбой «ВКонтакте» удалил страницы пользователей

Телеканал 360°09:21

В социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой

Коммерсантъ09:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Происшествия

Экс-полковник Захарченко подрался с заключённым в колонии

RT на русском 10:42
Политика

В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета

В Иране арестовали несколько человек по делу о крушении украинского самолета, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.
РИА Новости 02:55
Политика

Страны ЕС заявили о невыполнении Ираном обязательств по ядерной сделке

По мнению Геранмайе, у Ирана есть несколько вариантов ответа на действия ЕС: формально активировать механизм разрешения споров, обвинив в несоблюдении обязательств ЕС и США; продолжить наращивать ядерный потенциал в нарушение СВПД и не обращать внимание на шаги ЕС; попытаться получить от ЕС более выгодные экономические условия в обмен на возвращение к выполнению СВПД.
РБК 09:19
Автоспорт

Участники ралли-марафона «ДАКАР» преодолели экватор

Авторадио 12 января в 22:55
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
RT на русском 02:02
Общество

В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 00:24
Происшествия

Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

Lenta.ru 07:23
Гаджеты

Новый Samsung Galaxy S20 Ultra получит камеру на 108 Мп

The GEEK 04:03
Политика

Украина заявила о снижении пассажиропотока на границе с Россией на 10%

Пассажиропоток на границе с Россией уменьшился почти на 10% в 2019 году, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
RT на русском 04:42
Политика

Кудрин назвал ограничение числа президентских сроков рациональным

Возможное ограничение числа президентских сроков до двух является рациональной мерой, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 02:33
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета 08:28
Политика

На Украине не исключили, что самолет в Иране могли сбить умышленно

Росбалт 10:38
Кино

Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети

СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Политическая Экспертиза вчера в 11:04
Общество

Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
RT на русском 09:06
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина

Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина.
Российская газета 04:55
Общество

В Петербурге подсчитали число геев и наркоманов

По данным петербургского комитета по здравоохранению, в городе зарегистрировано 59 тысяч ВИЧ-инфцированных пациентов.
Ivbg.ru 07:49
Экономика

«Ростелеком» приобрел 18% Фонда развития интернет-инициатив

Дочерняя компания «Ростелекома» «Баштелекоминвест» получил 18,36% Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) — «ФРИИ инвест», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные СПАРК.
Коммерсантъ 09:22
Происшествия

Пьяный воронежец устроил поножовщину в крымском поезде

Уроженец Воронежской области в Крыму ранил ножом двух пассажиров поезда – девушку 18 лет и парня 22 лет, сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте во вторник, 14 января.
Вести Воронеж 08:31
Общество

Boeing назвал идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air

Сотрудники Boeing в переписке между собой не стеснялись в выражениях по поводу покупателей лайнеров модели 737 MAX, просивших о переобучении летчиков.
РБК 10:44
Политика

Израильский МИД осудил героизацию убийц евреев на Украине

Израильский МИД осудил прославление ответственных за убийства евреев на Украине и подчеркнул, что память о холокосте не может быть внутренним делом страны.
РИА Новости 09:48
Хоккей

Артемий Панарин набрал пять очков в дерби Нью-Йорка

Вести.Ru вчера в 21:55
Общество

В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции

Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Известия 10:11
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru вчера в 06:03
Наука

Впервые создан робот, весь состоящий из живых клеток

Ученые из Университета Вермонта в США, опубликовали отчет о создании первого в мире робота, состоящего полностью из живых клеток.
Российская газета 09:31
Кино

Вышло видео с семью смертными грехами Ленни Белардо из «Нового Папы»

Культуромания вчера в 10:02
Энергетика

В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 09:02
Политика

В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Lenta.ru 07:05
Авто

Автомобили Opel подешевеют в России

Автоновости дня вчера в 02:33
Происшествия

Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Lenta.ru 04:44
Кино

Создатели фильма «Дау» будут судиться с Минкультуры из-за частичного отказа в прокате

В письме режиссер отметил, что считает несправедливым отказ в выдаче прокатного удостоверения четырем частям картины из-за того, что фильм якобы содержит "материалы, пропагандирующие порнографию".
Интерфакс 09:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное