Общество
Lenta.ruВ соцсети «ВКонтакте» произошел масштабный сбой
Пользователи известной российской соцсети «ВКонтакте» пожаловались на масштабный сбой. Согласно данным сайта Downdetector, произошло отключение части аккаунтов, и множество юзеров испытывают проблемы с отправкой сообщений.
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Футбол
Усманов договорился о покупке прав на название стадиона «Эвертона»
Подконтрольная российскому бизнесмену Алишеру Усманову компания USM Holdings достигла договоренности о приобретении прав на название нового стадиона английского футбольного клуба "Эвертон" за 30 миллионов фунтов, сообщается на официальном сайте команды из премьер-лиги.
Армия и оружие
СМИ сообщили о воздушной атаке на авиабазу в Хомсе
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с новой женой
Лидер питерской музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров впервые за довольно длительный период времени опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию со своей новой супругой.
Игры
В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok
Происшествия
Фанату «Зенита» заменили срок за драку с бойцом ОМОНа на условный
На апелляцию петербургский клуб предоставил Данилову адвоката. По итогам апелляционного слушания суд заменил реальный срок на условный.
Политика
Клинтон предупредила о «вмешательстве» России в выборы в пользу Трампа
Экс-госсекретарь, бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон посчитала, что Россия вновь может «вмешаться» в американские выборы-2020, поддерживая Дональда Трампа.
Происшествия
В Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю Овечкина
Здоровье
На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии
Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, за две недели, в период новогодних праздников, восемь боевиков ВСУ, находившихся в зоне проведения карательной операции против Донбасса, скончались от пневмонии.
Энергетика
В России в начале года растут цены на бензин и дизель
С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.
Гаджеты
В Сети появились фотоснимки смартфона Samsung Galaxy S20+ 5G
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Футбол
Прядкина допросили по делу о договорном матче
Главу российской Премьер-Лиги Сергея Прядкина сегодня допросили в следственном департаменте МВД.Допрос провели в рамках расследования первого в России уголовного дела о договорном матче.
Происшествия
Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям
Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
Единоборства
Усик показал, как Ломаченко прославляет Украину
Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик заступился за своего бывшего товарища по сборной Украине, а также близкого друга Василия Ломаченко.
Происшествия
Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
Финансы
Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля
Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Наука
Впервые создан робот, весь состоящий из живых клеток
Ученые из Университета Вермонта в США, опубликовали отчет о создании первого в мире робота, состоящего полностью из живых клеток.
Общество
Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью
"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Футбол
Карпин назвал Семака лучшим тренером России
Наставник «Ростова» Валерий Карпин сказал, кого считает лучшим российским тренером в настоящее время.
Общество
Время заселения туристов в турецких отелях сильно увеличится
Наука
«Ящик Пандоры. Семь историй о том, как наука может приносить нам вред»
В 1866 году угрюмый и ворчливый монах-августинец из моравского города Брно опубликовал в официальном журнале Брюннского общества естествоиспытателей Proceedings of the Natural History Society of Brünn научную статью, которую никто не заметил.
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Европарламента в Страсбурге
Мужчина получил сильные ожоги после того, как поджег себя у здания Европарламента в Страсбурге, сообщают французские СМИ.
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.