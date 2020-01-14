Общество

Lenta.ruLenta.ruВ соцсети «ВКонтакте» произошел масштабный сбой

Пользователи известной российской соцсети «ВКонтакте» пожаловались на масштабный сбой. Согласно данным сайта Downdetector, произошло отключение части аккаунтов, и множество юзеров испытывают проблемы с отправкой сообщений.
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Странный сбой с «ВКонтакте» произошёл по всей России

Национальная служба новостей10:08

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой

РБК09:56

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

ТАСС09:28

Во «ВКонтакте» произошел масштабный сбой

РИА Новости09:25

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Интерфакс09:50

Во «ВКонтакте» отреагировали на масштабный сбой в соцсети

Московский Комсомолец10:31

Сбои в работе 3G сети МТС

Readovka.ruвчера в 08:15
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NYT заявила о подлинности нового видео с попаданием ракет в Boeing

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Подконтрольная российскому бизнесмену Алишеру Усманову компания USM Holdings достигла договоренности о приобретении прав на название нового стадиона английского футбольного клуба "Эвертон" за 30 миллионов фунтов, сообщается на официальном сайте команды из премьер-лиги.
РИА Новости 15:05
Армия и оружие

СМИ сообщили о воздушной атаке на авиабазу в Хомсе

РИА Новости 15:49
Политика

В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Lenta.ru 07:05
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с новой женой

Лидер питерской музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров впервые за довольно длительный период времени опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию со своей новой супругой.
Дни24 12:57
Игры

В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok

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Происшествия

Фанату «Зенита» заменили срок за драку с бойцом ОМОНа на условный

На апелляцию петербургский клуб предоставил Данилову адвоката. По итогам апелляционного слушания суд заменил реальный срок на условный.
Московский Комсомолец 13:09
Политика

Клинтон предупредила о «вмешательстве» России в выборы в пользу Трампа

Экс-госсекретарь, бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон посчитала, что Россия вновь может «вмешаться» в американские выборы-2020, поддерживая Дональда Трампа.
РБК 14:20
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Lenta.ru 15:42
Происшествия

В Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе

Коммерсантъ 14:52
Политика

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:33
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю Овечкина

Газета.Ru вчера в 21:42
Здоровье

На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии

Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, за две недели, в период новогодних праздников, восемь боевиков ВСУ, находившихся в зоне проведения карательной операции против Донбасса, скончались от пневмонии.
REGNUM 04:27
Энергетика

В России в начале года растут цены на бензин и дизель

С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.
Ведомости 16:33
Гаджеты

В Сети появились фотоснимки смартфона Samsung Galaxy S20+ 5G

UfacityNews.ru вчера в 14:55
Экономика

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
РИА Новости вчера в 19:55
Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 12 января в 11:20
Футбол

Прядкина допросили по делу о договорном матче

Главу российской Премьер-Лиги Сергея Прядкина сегодня допросили в следственном департаменте МВД.Допрос провели в рамках расследования первого в России уголовного дела о договорном матче.
Soccer.ru 15:31
Происшествия

Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям

Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
Радио Sputnik 06:00
Единоборства

Усик показал, как Ломаченко прославляет Украину

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик заступился за своего бывшего товарища по сборной Украине, а также близкого друга Василия Ломаченко.
Чемпионат 10:26
Происшествия

Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
РБК 05:25
Финансы

Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля

Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Коммерсантъ вчера в 04:28
Наука

Впервые создан робот, весь состоящий из живых клеток

Ученые из Университета Вермонта в США, опубликовали отчет о создании первого в мире робота, состоящего полностью из живых клеток.
Российская газета 09:31
Общество

Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью

"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.
РИА Новости 11:06
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Футбол

Карпин назвал Семака лучшим тренером России

Наставник «Ростова» Валерий Карпин сказал, кого считает лучшим российским тренером в настоящее время.
ProstoProSport 06:27
Общество

Время заселения туристов в турецких отелях сильно увеличится

Российская газета 07:41
Наука

«Ящик Пандоры. Семь историй о том, как наука может приносить нам вред»

В 1866 году угрюмый и ворчливый монах-августинец из моравского города Брно опубликовал в официальном журнале Брюннского общества естествоиспытателей Proceedings of the Natural History Society of Brünn научную статью, которую никто не заметил.
N+1 вчера в 10:02
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Европарламента в Страсбурге

Мужчина получил сильные ожоги после того, как поджег себя у здания Европарламента в Страсбурге, сообщают французские СМИ.
Интерфакс 12:42
Происшествия

Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Lenta.ru 04:44
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