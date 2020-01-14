Общество
BFM.ruВ работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети. По данным сервиса Downdetector, большинство жалоб связано с общим сбоем сайта, невозможностью отправить сообщение, проблемой с входом на сайт. Некоторым пользователям соцсети оказался недоступен раздел «Новости».
Читать в источнике
Оценить174
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
Политика
России предложили разделить с Ираном ответственность за сбитый Boeing
Ранее NEWS.ru писал, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета.
Игры
В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV
Экономика
Минфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях
Минфин планирует в марте внести в правительство законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП).
Общество
Польша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»
Ранее в Белоруссии заявили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
Хоккей
Овечкин обогнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ
В списке лучших снайперов лиги россиянин обогнал финского форварда Теему Селянне, на счету которого 684 гола.
Общество
СК предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Думаю, вам известно о расследовании уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Армия и оружие
Ракетный удар нанесен по базе с военными США в Ираке
В Багдаде ракетному обстрелу подверглась военная база Эт-Таджи. об этом сообщает телеканал "Аль-Хадас".
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Футбол
Валерий Карпин — о ситуации в «Ростове», Федуне и Дзюбе
Карпин рассказал о финансовой ситуации в «Ростове», про конфликт с Дзюбой и про возвращение в «Спартак».
Экономика
На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом
Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Армия и оружие
В Астраханской области прошли первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»
В Астраханской области прошли первые стрельбы из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-350 «Витязь».
Армия и оружие
В НАТО пообещали ответить на размещение «Искандеров» с новой ракетой
НАТО отреагирует на развертывание российских тактических ракетных комплексов "Искандер-М" с ракетой типа 9М729.
Здоровье
Наступает сезон обострения вирусных заболеваний
В период сезонной эпидемии хотим напомнить: ГРИПП - опасное заболевание, нередко приводящее к возникновению пневмонии, осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, обострению хронических заболеваний.
Происшествия
РБК: в Москве задержан бывший директор центра ядерной медицины
Обновлено в 17:31 Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
Экономика
Сделка десятилетия: Китай купит у США товаров на сотни миллиардов
Пятнадцатое января для США и Китая, возможно, станет исторической датой: сторонами будет подписан пакет документов, который они называют первым этапом большой сделки.
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Происшествия
СК попросил назначить штраф генералу Шебуняеву по делу о контрабанде
В сентябре 2016 года бывший главный таможенник аэропорта Внуково Юрий Шебуняев был объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о контрабанде товаров из Турции.
Политика
В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing
Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали мужчину, который выложил в сеть видеозапись, на которой, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана.
Общество
Послание Путина покажут на больших городских экранах
Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
Кино
Джаред Лето превращается в вампира в трейлере «Морбиуса»
Спорт
Сборная России лидирует в медальном зачете юношеских Олимпийских игр
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Здоровье
Роспотребнадзор отметил низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор отметил низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Спорт
Карлсен побил рекорд Тивякова по числу матчей без поражений
Норвежский шахматист Магнус Карлсен, сыграв вничью с голландцем Йорденом ван Форестом в четвертом туре турнира в Вейк-ан-Зее, побил рекорд голландского, советского и российского шахматиста Сергея Тивякова, информирует пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Хоккей
«Северсталь» дома обыграла «Автомобилист»
Армия и оружие
Россия отреагирует на усиление позиций НАТО в Азовском море
Напомним, что ранее корреспондент Андрей Клименко заявил, что усиление мер безопасности в акватории Азовского моря и судоходства в Керченском проливе представляют собой тренировку перед полной блокадой Украины.
Хоккей