Общество

BFM.ruBFM.ruВ работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети. По данным сервиса Downdetector, большинство жалоб связано с общим сбоем сайта, невозможностью отправить сообщение, проблемой с входом на сайт. Некоторым пользователям соцсети оказался недоступен раздел «Новости».
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Пользователи сообщили о сбое в работе «ВКонтакте»

RT на русском09:59

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой

РБК09:56

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Интерфакс09:50

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

ТАСС09:28

Во «ВКонтакте» произошел масштабный сбой

РИА Новости09:25

Сбой «ВКонтакте» удалил страницы пользователей

Телеканал 360°09:21

Всех удалили: в работе социальной сети «ВКонтакте» произошел массовый сбой

Екатеринбург Онлайн09:44
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Политика

России предложили разделить с Ираном ответственность за сбитый Boeing

Ранее NEWS.ru писал, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета.
News.ru 13:48
Игры

В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV

ToDay News Ufa 11 января в 07:56
Экономика

Минфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях

Минфин планирует в марте внести в правительство законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП).
Российская газета 11:18
Общество

Польша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»

Ранее в Белоруссии заявили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
RT на русском 13:12
Хоккей

Овечкин обогнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ

В списке лучших снайперов лиги россиянин обогнал финского форварда Теему Селянне, на счету которого 684 гола.
Lenta.ru 01:32
Общество

СК предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом

Думаю, вам известно о расследовании уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Российская газета 07:00
Армия и оружие

Ракетный удар нанесен по базе с военными США в Ираке

В Багдаде ракетному обстрелу подверглась военная база Эт-Таджи. об этом сообщает телеканал "Аль-Хадас".
Газета.Ru 13:44
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru вчера в 06:03
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

Известия 10:48
Футбол

Валерий Карпин — о ситуации в «Ростове», Федуне и Дзюбе

Карпин рассказал о финансовой ситуации в «Ростове», про конфликт с Дзюбой и про возвращение в «Спартак».
Чемпионат 05:00
Экономика

На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом

Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Lenta.ru 04:41
Армия и оружие

В Астраханской области прошли первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»

В Астраханской области прошли первые стрельбы из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-350 «Витязь».
РБК 11:24
Армия и оружие

В НАТО пообещали ответить на размещение «Искандеров» с новой ракетой

НАТО отреагирует на развертывание российских тактических ракетных комплексов "Искандер-М" с ракетой типа 9М729.
Труд вчера в 06:11
Здоровье

Наступает сезон обострения вирусных заболеваний

В период сезонной эпидемии хотим напомнить: ГРИПП - опасное заболевание, нередко приводящее к возникновению пневмонии, осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, обострению хронических заболеваний.
Новости Курортного района Санкт-Петербурга вчера в 03:04
Происшествия

РБК: в Москве задержан бывший директор центра ядерной медицины

Обновлено в 17:31 Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
BFM.ru 06:33
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина

29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
ГЛАС.RU 13:44
Экономика

Сделка десятилетия: Китай купит у США товаров на сотни миллиардов

Пятнадцатое января для США и Китая, возможно, станет исторической датой: сторонами будет подписан пакет документов, который они называют первым этапом большой сделки.
Радио Sputnik 06:07
Происшествия

Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой

Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Российская газета вчера в 18:57
Происшествия

СК попросил назначить штраф генералу Шебуняеву по делу о контрабанде

В сентябре 2016 года бывший главный таможенник аэропорта Внуково Юрий Шебуняев был объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о контрабанде товаров из Турции.
Известия 13:40
Политика

В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing

Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали мужчину, который выложил в сеть видеозапись, на которой, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана.
РБК 13:50
Общество

Послание Путина покажут на больших городских экранах

Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
Lenta.ru 13:12
Кино

Джаред Лето превращается в вампира в трейлере «Морбиуса»

ИА InterMedia вчера в 14:52
Спорт

Сборная России лидирует в медальном зачете юношеских Олимпийских игр

Спорт-Экспресс 10:25
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
RT на русском 02:02
Здоровье

Роспотребнадзор отметил низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор отметил низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Вести ФМ 00:32
Спорт

Карлсен побил рекорд Тивякова по числу матчей без поражений

Норвежский шахматист Магнус Карлсен, сыграв вничью с голландцем Йорденом ван Форестом в четвертом туре турнира в Вейк-ан-Зее, побил рекорд голландского, советского и российского шахматиста Сергея Тивякова, информирует пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Спорт-Экспресс 13:09
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета 08:28
Хоккей

«Северсталь» дома обыграла «Автомобилист»

Спорт-Экспресс 13:20
Армия и оружие

Россия отреагирует на усиление позиций НАТО в Азовском море

Напомним, что ранее корреспондент Андрей Клименко заявил, что усиление мер безопасности в акватории Азовского моря и судоходства в Керченском проливе представляют собой тренировку перед полной блокадой Украины.
ГЛАС.RU 13:44
Хоккей

ЦСКА победил минское «Динамо» в матче КХЛ

Газета.Ru 13:45
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