Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети. По данным сервиса Downdetector, большинство жалоб связано с общим сбоем сайта, невозможностью отправить сообщение, проблемой с входом на сайт. Некоторым пользователям соцсети оказался недоступен раздел «Новости».

Происшествия Самоучка-стоматолог из Китая нелегально лечил зубы сахалинцев Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, установлено, что медицинские услуги осуществлял гражданин Китая, который недавно прибыли на Сахалин вместе со своими двумя знакомыми.

Политика Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США Высказывания депутата Госдумы Алексея Журавлева, который заявил, что причина аномально высокой для зимы температуры в России кроется в применении климатического оружия США, стоит воспринимать с иронией.