Общество
BFM.ruВ работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети. По данным сервиса Downdetector, большинство жалоб связано с общим сбоем сайта, невозможностью отправить сообщение, проблемой с входом на сайт. Некоторым пользователям соцсети оказался недоступен раздел «Новости».
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Наука
Определены четыре типа старения людей
Происшествия
В ДТП с электроопорой в Улан-Удэ погиб человек
Здоровье
В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили
Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
Армия и оружие
Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии
Вертолет Ми-35М Воздушно-космических сил России отогнал сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, пытавшихся забросать камнями российско-турецкий патруль возле города Кобани, населенного преимущественно курдами.
Происшествия
Самоучка-стоматолог из Китая нелегально лечил зубы сахалинцев
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, установлено, что медицинские услуги осуществлял гражданин Китая, который недавно прибыли на Сахалин вместе со своими двумя знакомыми.
Политика
NYT: российских хакеров обвинили в атаке на украинскую Burisma
Американские СМИ подозревают "российских хакеров" в атаке на серверы украинской газовой компании Burisma, вовлеченной в скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа.
Экономика
Мировой долг по отношению к ВВП достиг рекордно высокого уровня
Рекордно высокого уровня соотношение долга домашних хозяйств к ВВП достигло во Франции, Бельгии, Финляндии, Норвегии, Швеции и Швейцарии, Новой Зеландии, Ливане, Нигерии.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Общество
Королева разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь
Круглосуточная охрана Гарри и Меган обходится британским налогоплательщикам в миллион фунтов стерлингов в год (около 80 миллионов рублей).
Происшествия
При сбросе авиатоплива под Лос-Анджелесом пострадали более 40 человек
Спорт
Сборная России по гандболу пропустит третью олимпиаду подряд
Наша команда провалилась на чемпионате Европы, который был отборочным турниром для олимпийских Игр.
Общество
Федеральных денег на взлетную полосу попросили власти Сахалина
Федеральные власти рассмотрят вопрос о выделении финансирования на строительство взлетно-посадочной полосы в Южно-Сахалинске.
Наука
Впервые создан робот, весь состоящий из живых клеток
Ученые из Университета Вермонта в США, опубликовали отчет о создании первого в мире робота, состоящего полностью из живых клеток.
Политика
«Единая Россия» оценила работу своих депутатов в Госдуме
«Единая Россия» завершила первый раунд оценки работы своих депутатов в Госдуме.
Футбол
«Реал» и «Атлетико» огласили составы на финал Суперкубка Испании
Тренерские штабы мадридских «Реала» и «Атлетико» огласили стартовые составы команд на матч финала Суперкубка Испании.
Политика
Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США
Высказывания депутата Госдумы Алексея Журавлева, который заявил, что причина аномально высокой для зимы температуры в России кроется в применении климатического оружия США, стоит воспринимать с иронией.
Авто
Названы самые продаваемые автомобили в России в 2019 году
Авто
Рассказали о новинках АвтоВАЗа в 2020 году
В прошлом году отечественный "АвтоВАЗ" порадовал множеством новинок: в продаже появился спортивный седан Vesta Sport, внедорожный универсал Granta Cross, динамичная Granta Drive Active, а моделям XRay Cross и Vesta достался вариатор.
Футбол
Василий Березуцкий: в Голландии не особо любят Россию и США
Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Хоккей
Брэд Маршан не попал по шайбе во время исполнения буллита
Форвард разогнался, попытался перехитрить вратаря, но проехал мимо шайбы. Это была решающая попытка, которая подарила «лётчикам» победу.
Общество
Экспедиция «Покорители холода» добралась до Оймяконского района Якутии
Единоборства
Деонтей Уайлдер: «Обещаю, что 22 февраля я покончу с Фьюри»
Политика
Захарова оценила нежелание Польши отмечать освобождение Варшавы
Польша не планирует официально отмечать 75-ю годовщину освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков.
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.