Общество

BFM.ruBFM.ruВ работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети. По данным сервиса Downdetector, большинство жалоб связано с общим сбоем сайта, невозможностью отправить сообщение, проблемой с входом на сайт. Некоторым пользователям соцсети оказался недоступен раздел «Новости».
Читать в источнике
Комментировать117

Подробнее о событии

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

ТАСС09:28

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой

РБК09:56

Всех удалили: в работе социальной сети «ВКонтакте» произошел массовый сбой

Екатеринбург Онлайн09:44

Пользователи сообщили о сбое в работе «ВКонтакте»

RT на русском09:59

Во «ВКонтакте» произошел масштабный сбой

РИА Новости09:25

Сбой «ВКонтакте» удалил страницы пользователей

Телеканал 360°09:21

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Интерфакс09:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 21:36, Ашберн
Политика

Стало известно о второй попавшей в украинский самолет иранской ракете

Lenta.ru 20:20
Армия и оружие

В Индии заявили об отсталости двигателей Су-57

Lenta.ru 06:48
Наука

Определены четыре типа старения людей

ToDay News Ufa 07:52
Происшествия

В ДТП с электроопорой в Улан-Удэ погиб человек

Байкал-Daily 19:15
Здоровье

В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили

Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
РИА Новости 10:15
Армия и оружие

Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии

Вертолет Ми-35М Воздушно-космических сил России отогнал сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, пытавшихся забросать камнями российско-турецкий патруль возле города Кобани, населенного преимущественно курдами.
Lenta.ru 07:53
Происшествия

Самоучка-стоматолог из Китая нелегально лечил зубы сахалинцев

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, установлено, что медицинские услуги осуществлял гражданин Китая, который недавно прибыли на Сахалин вместе со своими двумя знакомыми.
АСТВ 20:58
Политика

NYT: российских хакеров обвинили в атаке на украинскую Burisma

Американские СМИ подозревают "российских хакеров" в атаке на серверы украинской газовой компании Burisma, вовлеченной в скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 04:03
Экономика

Мировой долг по отношению к ВВП достиг рекордно высокого уровня

Рекордно высокого уровня соотношение долга домашних хозяйств к ВВП достигло во Франции, Бельгии, Финляндии, Норвегии, Швеции и Швейцарии, Новой Зеландии, Ливане, Нигерии.
Новые Известия 09:37
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 11 января в 17:34
Происшествия

На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

Известия 07:39
Общество

Королева разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь

Круглосуточная охрана Гарри и Меган обходится британским налогоплательщикам в миллион фунтов стерлингов в год (около 80 миллионов рублей).
Комсомольская правда вчера в 14:37
Происшествия

При сбросе авиатоплива под Лос-Анджелесом пострадали более 40 человек

RT на русском 20:45
Спорт

Сборная России по гандболу пропустит третью олимпиаду подряд

Наша команда провалилась на чемпионате Европы, который был отборочным турниром для олимпийских Игр.
Эхо Москвы 04:05
Общество

Федеральных денег на взлетную полосу попросили власти Сахалина

Федеральные власти рассмотрят вопрос о выделении финансирования на строительство взлетно-посадочной полосы в Южно-Сахалинске.
EastRussia 20:55
Наука

Впервые создан робот, весь состоящий из живых клеток

Ученые из Университета Вермонта в США, опубликовали отчет о создании первого в мире робота, состоящего полностью из живых клеток.
Российская газета 09:31
Политика

«Единая Россия» оценила работу своих депутатов в Госдуме

«Единая Россия» завершила первый раунд оценки работы своих депутатов в Госдуме.
Ведомости вчера в 17:42
Футбол

«Реал» и «Атлетико» огласили составы на финал Суперкубка Испании

Тренерские штабы мадридских «Реала» и «Атлетико» огласили стартовые составы команд на матч финала Суперкубка Испании.
LiveSport.ru 12 января в 12:18
Политика

Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США

Высказывания депутата Госдумы Алексея Журавлева, который заявил, что причина аномально высокой для зимы температуры в России кроется в применении климатического оружия США, стоит воспринимать с иронией.
Известия 20:29
Авто

Названы самые продаваемые автомобили в России в 2019 году

CarsWeek.ru 06:55
Технологии

Робота-пилота корабля «Орел» сделают похожим на человека

ТАСС 19:38
Авто

Рассказали о новинках АвтоВАЗа в 2020 году

В прошлом году отечественный "АвтоВАЗ" порадовал множеством новинок: в продаже появился спортивный седан Vesta Sport, внедорожный универсал Granta Cross, динамичная Granta Drive Active, а моделям XRay Cross и Vesta достался вариатор.
Новые автомобили вчера в 07:46
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл выразил готовность дать показания против нее в суде

REGNUM 19:32
Футбол

Василий Березуцкий: в Голландии не особо любят Россию и США

Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Газета.Ru 20:28
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru вчера в 06:03
Хоккей

Брэд Маршан не попал по шайбе во время исполнения буллита

Форвард разогнался, попытался перехитрить вратаря, но проехал мимо шайбы. Это была решающая попытка, которая подарила «лётчикам» победу.
ГЛАС.RU 00:09
Общество

Экспедиция «Покорители холода» добралась до Оймяконского района Якутии

Якутия 24 вчера в 06:39
Единоборства

Деонтей Уайлдер: «Обещаю, что 22 февраля я покончу с Фьюри»

Sports.ru 12 января в 04:26
Политика

Захарова оценила нежелание Польши отмечать освобождение Варшавы

Польша не планирует официально отмечать 75-ю годовщину освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков.
Победа РФ 02:18
Кино

Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»

Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Вечерняя Москва вчера в 09:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное