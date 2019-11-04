Общество
REGNUMВ работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector. Отмечается, что пользователи начали сообщать о сбоях в 16:00 мск. Большинство пожаловались на проблемы с загрузкой сайта и отправкой сообщений.
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Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Происшествия
На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами
Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
РИА Новости 08:28
Политика
Украина поручила Эстонии очернить в ЕС проект «Северный поток-2»
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал Эстонию усилить противодействие реализации проекта «Северный поток-2», в том числе путем скоординированных действий.
REGNUM 11:28
Хоккей
Сергей Федоров — о тайном отъезде в «Детройт»: «Я волновался о последствиях, с которыми могла столкнуться моя семья»
Спорт-Экспресс 06:17
Гаджеты
Xiaomi Mi Note 10 Pro — флагман на стероидах
Компания Xiaomi активно дразнит общественность своим 108-мегапиксельным смарфтонов, который выйдет в Китае под названием Xiaomi Mi CC9 Pro, а за пределами страны будет продаваться как Xiaomi Mi Note 10.
iXBT.com 09:49
Общество
Пропаганда Киселева не действует на образованных гуманитариев
Производство гуманитариев — бизнес, многие поступают в вузы за взятки, поэтому и качество выпускников низкое.
Столица С 10:09
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН 06:35
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Авто
АвтоВАЗ объяснил причины хлипкого кузова своих автомобилей
Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня вчера в 03:23
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК 07:30
Футбол
Получивший тяжёлую травму футболист «Эвертона» будет прооперирован
Корейский полузащитник сделал подкат, после которого Гомеш получил перелом голеностопа.
REGNUM 06:16
Шоу-бизнес
Волочкова прибыла в Минск, где выступит «на разогреве» у Пугачевой
Танцовщица Анастасия Волочкова прибыла в Минск, где выступит на концерте Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.
Телепрограмма 02 ноября в 05:53
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные
Торты и пирожные без отделки кремом хранятся 72 часа, с белково-взбивным кремом, фруктовой отделкой, со сливочным кремом и пирожное "Картошка" - 36 часов, с заварным и взбитым из сливок кремами - шесть часов.
ТАСС 02:40
Футбол
«Кардифф» оспорит решение ФИФА по трансферу Салы
Английский "Кардифф Сити" намерен оспорить решение Международной федерации футбола (ФИФА) по выплате за трансфер погибшего футболиста Эмилиано Салы, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 08:46
Происшествия
В Сети появилось видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии
Ориентировочно в 18.30 по московскому времени жители позвонили в полицию и сообщили о стрельбе. Следствие разыскивает трех человек.
Красная весна вчера в 01:53
Общество
В Москве прошли два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, прошел «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
Политика
На Украине заявили о попытке свержения президента Зеленского
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что президента страны Зеленского пытаются свергнуть.
Военное дело 01:35
Шоу-бизнес
Киану Ривз показал новую возлюбленную
В сети появились фотографии, на которых Киану Ривз запечатлен в компании своей новой возлюбленной художницы Александры Грант.
Газета.Ru 09:26
Футбол
Дзюба оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оценил шансы петербургской команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпиона против "РБ Лейпциг", передает ТАСС.
Газета.Ru 11:35
Армия и оружие
Миротворческая бригада ЦВО из Рощинского получила новое наименование
Расположенная в Самарской области миротворческая мотострелковая бригада получила почётное наименование «Александрийская».
63.ru 08:35
Гаджеты
В Россию приехал игровой смартфон ASUS ROG Phone II
Скоро в России стартуют продажи игрового смартфона ASUS ROG Phone II. Предварительный заказ на него можно оформить до 15 ноября.
Игромания.ру 01 ноября в 08:24
Теннис
Надаль стал первой ракеткой мира
Рафаэль Надаль стал первой ракеткой мира, заработав 9585 баллов.
Inc-news.ru 01:28
Футбол
«Крылья Советов» и «Рубин» голов друг другу не забили
Казанский "Рубин" завершал первый круг чемпионата России гостевым матчем с самарскими "Крыльями Советов".
КП - Казань 10:48
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета вчера в 08:38
Финансы
Спекулянты уверены, что курс доллара сформировал вершину
Крупные спекулянты сократили ставки на рост курса доллара до минимальных значений с июня 2018 года, сообщает CFTC.
Profinance.ru 07:26
Кино
Вышел новый трейлер «Нового папы»
Российская газета 08:18
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41