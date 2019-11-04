В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector. Отмечается, что пользователи начали сообщать о сбоях в 16:00 мск. Большинство пожаловались на проблемы с загрузкой сайта и отправкой сообщений.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Происшествия На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.

Политика Украина поручила Эстонии очернить в ЕС проект «Северный поток-2» Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал Эстонию усилить противодействие реализации проекта «Северный поток-2», в том числе путем скоординированных действий.

Гаджеты Xiaomi Mi Note 10 Pro — флагман на стероидах Компания Xiaomi активно дразнит общественность своим 108-мегапиксельным смарфтонов, который выйдет в Китае под названием Xiaomi Mi CC9 Pro, а за пределами страны будет продаваться как Xiaomi Mi Note 10.

Общество Пропаганда Киселева не действует на образованных гуманитариев Производство гуманитариев — бизнес, многие поступают в вузы за взятки, поэтому и качество выпускников низкое.

Шоу-бизнес Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.

Авто АвтоВАЗ объяснил причины хлипкого кузова своих автомобилей Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».

Политика Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.

Футбол Получивший тяжёлую травму футболист «Эвертона» будет прооперирован Корейский полузащитник сделал подкат, после которого Гомеш получил перелом голеностопа.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные Торты и пирожные без отделки кремом хранятся 72 часа, с белково-взбивным кремом, фруктовой отделкой, со сливочным кремом и пирожное "Картошка" - 36 часов, с заварным и взбитым из сливок кремами - шесть часов.

Футбол «Кардифф» оспорит решение ФИФА по трансферу Салы Английский "Кардифф Сити" намерен оспорить решение Международной федерации футбола (ФИФА) по выплате за трансфер погибшего футболиста Эмилиано Салы, сообщает "Би-би-си".

Происшествия В Сети появилось видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии Ориентировочно в 18.30 по московскому времени жители позвонили в полицию и сообщили о стрельбе. Следствие разыскивает трех человек.

Политика На Украине заявили о попытке свержения президента Зеленского Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что президента страны Зеленского пытаются свергнуть.

Шоу-бизнес Киану Ривз показал новую возлюбленную В сети появились фотографии, на которых Киану Ривз запечатлен в компании своей новой возлюбленной художницы Александры Грант.

Футбол Дзюба оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг» Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оценил шансы петербургской команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпиона против "РБ Лейпциг", передает ТАСС.

Армия и оружие Миротворческая бригада ЦВО из Рощинского получила новое наименование Расположенная в Самарской области миротворческая мотострелковая бригада получила почётное наименование «Александрийская».

Гаджеты В Россию приехал игровой смартфон ASUS ROG Phone II Скоро в России стартуют продажи игрового смартфона ASUS ROG Phone II. Предварительный заказ на него можно оформить до 15 ноября.

Теннис Надаль стал первой ракеткой мира Рафаэль Надаль стал первой ракеткой мира, заработав 9585 баллов.

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.

Финансы Спекулянты уверены, что курс доллара сформировал вершину Крупные спекулянты сократили ставки на рост курса доллара до минимальных значений с июня 2018 года, сообщает CFTC.