Общество

REGNUMREGNUMВ работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector. Отмечается, что пользователи начали сообщать о сбоях в 16:00 мск. Большинство пожаловались на проблемы с загрузкой сайта и отправкой сообщений.
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Во «ВКонтакте» объяснили сбой в работе соцсети

РИА Новости10:18

Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети

ТАСС09:06

Во «ВКонтакте» объяснили сбой в работе соцсети у некоторых пользователей

РБК09:42

В работе «Вконтакте» произошел сбой

Коммерсантъ09:35

Пользователи сообщили о сбое в работе «ВКонтакте»

RT на русском09:06

«ВКонтакте» назвали причину сбоя соцсети. Петербургский дата-центр обесточил серверы клиентов

Фонтанка.Ру11:00

В работе «Вконтакте» произошли сбои

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