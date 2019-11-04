Общество
REGNUMВ работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector. Отмечается, что пользователи начали сообщать о сбоях в 16:00 мск. Большинство пожаловались на проблемы с загрузкой сайта и отправкой сообщений.
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Кино
Kojima Productions займется производством фильмов
Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима сообщил, что в будущем его студия Kojima Productions начнет снимать фильмы.
CyberSport.ru 08:19
Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Watch будут втрое дешевле Apple Watch 5
Для сравнения, цена Apple Watch 5 на китайском рынке составляет 611 долларов, Samsung Galaxy Watch LTE подешевле — 355 долларов.
UfaTime.ru 11:05
Шоу-бизнес
Ева Польна сообщила, что состояние ее дочери стабилизировалось
Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, "она находится под контролем врачей".
Российская газета 15:30
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд
Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes.
Ведомости вчера в 06:27
Армия и оружие
Украина представила «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Инженеры из днепровского конструкторского бюро "Южное" изобрели противокорабельную сверхзвуковую ракету "Молния", которую почти "невозможно сбить".
РЕН ТВ вчера в 05:50
Экономика
Украина потратит более половины бюджета на долги и армию
Проект государственного бюджета Украины на 2020 год в качестве экономических приоритетов предусматривает возвращение долгов и увеличение расходов на безопасность и правоохранительную деятельность.
Lenta.ru 06:45
Космос
Voyager 2 покинул нашу Солнечную систему, подтвердили ученые
LentaChel.ru 14:50
Общество
Зеленский пообещал найти всех заказчиков убийства Гандзюк
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что найдёт всех заказчиков убийства советницы мэра Херосна и активистки Екатерины Гандзюк.
News.ru 15:51
Политика
Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа
Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru 13:44
Политика
Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества.
RT на русском 14:07
Политика
Британские власти заблокировали доклад о «российской угрозе»
Британское правительство заблокировало до окончания выборов – до 12 декабря - публикацию потенциально сенсационного парламентского доклада о якобы "угрозе безопасности", которую Россия представляет для Соединенного королевства, в частности, в свете якобы "вмешательства" в референдум по Brexit в 2016 году.
Газета.Ru 12:53
Политика
США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения
США направили официальное уведомление ООН о выходе из Парижского соглашения по климату.
Российская газета 16:20
Политика
Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл
О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.
ТАСС 15:24
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, МВД и МЧС.
РБК 12:49
Происшествия
СК подтвердил убийство главы ингушского центра «Э» и его брата
Следственный комитет России подтвердил информацию об убийстве в Москве главы Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Известия 02 ноября в 12:49
Религия
4 ноября православные празднуют день Казанской иконы Божьей Матери
В Волгоградской области в день Казанской иконы Божьей Матери в 11 часов православные пройдут крестным ходом по городу Волжскому.
НовостиВолгограда.ру 00:56
Общество
«ВКонтакте» запустила функцию по борьбе с оскорблениями
Социальная сеть "ВКонтакте" запустила экспериментальную функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях.
РИА Новости 06:42
Политика
МИД Украины выразил протест в связи с якобы поездкой депутата ГД в Донбасс
Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" в связи с якобы поездкой депутата Госдумы и председателя партии "Родина" в Донбасс, соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте министерства.
РИА Новости 15:49
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Кино
Фильм «Терминатор: Темные судьбы» никого не оставил равнодушным
Третья часть оригинальной истории Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы" вышла на большие экраны, и зрители смогли оценить долгожданное продолжение.
Дни.ру 01 ноября в 03:28
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 15:54
Общество
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
В интервью «Аргументам и фактам» врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева сообщила, что в рыбных консервах содержится ценный белок, а также незаменимые кислоты, витамины и микроэлементы.
Московский Комсомолец вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о романе с женатым и ссоре с Бородиной
Подруга и коллега Ксении Бородиной Ольга Орлова впервый прокомментировала слухи о ее романе с женатым.
Дни.ру вчера в 18:24
Политика
Киев предложил Таллину вместе бороться против «Северного потока-2»
Как заявлено 4 ноября на правительственном портале Украины, украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу совместно бороться против газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря.
Российская газета 14:27
Армия и оружие
Почему «Булава» не летает на запад
30 октября атомный стратегический подводный ракетоносец К-549 «Князь Владимир» (проект 955А «Борей-А») впервые произвел пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-30 «Булава» из акватории Белого моря, поразив условную цель на полигоне Кура (Камчатка).
Ведомости 16:15