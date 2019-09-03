Политика
ИзвестияВ раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец. По его словам, в настоящее время на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем в аналогичный период прошлого года.
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Burberry начнёт переписываться с покупателями в мессенджере
Burberry добавили в свое приложение функцию чата.
Euromag.ru 07:19
Происшествия
Прокуратура просит 6 лет тюрьмы для блогера за угрозы детям силовиков
Обвинение попросило Пресненский суд Москвы назначить наказание в виде шести лет лишения свободы блогеру Владиславу Синице по обвинению в призывах к совершению насилия в отношении детей сотрудников полиции и Росгвардии.
REGNUM 12:59
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском 18:29
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском 19:59
Происшествия
Пять человек погибли на Багамах в результате урагана «Дориан»
Пять человек погибли в результате стихийных бедствий на Багамских островах, вызванных ураганом «Дориан», сообщает Associated Press.
REGNUM 19:53
Авто
Новый Isuzu D-Max испытывают на дорогах Швеции
Ранее японский специалист выпустили четырехдверную версию D-Max с двойной кабиной на заснеженные дороги Швеции для зимних испытаний.
SpeedMe 14:02
Футбол
Месси вручили тряпичный мяч – приз фонда Папы Римского
Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси получил тряпичный мяч – награду от фонда Папы Римского Франциска.
Soccer.ru 20:38
Армия и оружие
ВВС Индии: инцидент на МАКС-2019 доказал высокое качество МиГ-35
Как пояснил заместитель командующего ВВС Индии по материально-техническому обеспечению и подготовке, происшествие с МиГ-35 на авиасалоне указывает на то, что самолет способен выполнять весь спектр задач даже в случае получения повреждений.
Военное обозрение 00:45
Экономика
Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и на Сахалине.
RT на русском 21:30
Авто
Раскрыта дата выхода и стоимость «спортивной» Lada Granta Drive Active
В моторную линейку входят 1,65-литровые моторы с мощностью 87, 98 и 106 л.с. Тем временем в Сети появились первые фотографии LADA Vesta Coupe.
CarsWeek.ru 14:38
Футбол
Футболисты сборной России поздравили Черчесова с 56-летием
RT на русском 05:10
Политика
Зеленский подготовил «громкую историю» о партии Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.
Деловое.ТВ вчера в 02:51
Шоу-бизнес
Сын Самойленко совместил профессии актера и фокусника
От прошлых отношений у актера есть трое сыновей: 32-летний Степан, 21-летний Александр и десятилетний Прохор.
Телепрограмма 09:37
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Политика
Новый министр образования Украины написала пост в сети с ошибками
Пользователей возмутила безграмотность изложенного текста В интернете подвергли критике пост нового министра образования и науки Украины Анны Новосад за содержащиеся в нем ошибки.
Аргументы и Факты 03:02
Интернет
Facebook откажется от счетчика лайков
Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.
Югополис 12:14
Политика
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.
Pravda.Ru 01:38
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета 18:48
Шоу-бизнес
Сергей и Тата Бондарчук воссоединились ради школьной линейки дочери
Примечательно, что поддержать девочку в День знаний пришла не только Светлана Бондарчук — ради первой школьной линейки дочери воссоединились и ее разведенные родители.
WomanHit.ru 05:41
Энергетика
Новак объяснил меньшее сокращение добычи нефти ситуацией с «Дружбой»
Россия в августе сократила добычу нефти на 143 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+.
РБК 17:35
Футбол
Арустамян сообщил, что «Динамо» хотело приобрести Ньясса
Комментатор «Матч ТВ» и футбольный инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что руководство московского «Динамо» рассматривало несколько вариантов на позицию центрфорварда.
Bookmaker-ratings.ru 16:08
Происшествия
Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции
Азара, Соболь и Ляскина задержали вечером 2 сентября.
РБК 18:00
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК 17:39
Авто
Фирма ZF испытала управляемую заднюю ось на пикапе
Компания ZF предоставила изданию The Fast Lane Truck эксклюзивную возможность испытать на полигоне необычный прототип: пикап Ford F-150, оснащённый управляемой задней осью — AKC.
Драйв 05:51
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском 10:53
Происшествия
В Калужской области нашли тело пропавшего девятилетнего мальчика
Тело девятилетнего мальчика, поиски которого велись в Калужской области, обнаружено в водохранилище города Кирова, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 12:47
Общество
Доля отечественных фильмов в прокате снизилась
Доля отечественных фильмов в прокате снизилась Доля отечественных фильмов в киносборах России и СНГ в мае—августе стала рекордно низкой за последние четыре года — 3,2%. В традиционно неудачный для российских картин период большинство зрителей предпочли пойти на «Мстители: Финал» и «Короля Льва».
Коммерсантъ 13:55