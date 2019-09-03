Политика
ИзвестияВ раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец. По его словам, в настоящее время на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем в аналогичный период прошлого года.
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Происшествия
Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции
РБК вчера в 18:00
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Наука
Искусственно выращенный мозг начал проявлять нейронную активность
iReactor вчера в 01:52
Политика
Польшу раскритиковали за игнорирование Холокоста
Израильская газета Haaretz раскритиковала Польшу за то, что на мероприятих, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, о геноциде евреев «не было сказано ни слова».
Взгляд.ру 02:08
Политика
Посольство Южной Кореи в Японии получило письмо с угрозами и пулей
В адрес южнокорейского посольства в Токио поступило письмо с угрозами и требованием «убраться вон», а также пулей.
RT на русском вчера в 23:13
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Политика
WP узнала о готовящейся конгрессменами новой проверке Трампа
Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США намерен провести масштабное расследование по вопросу о тайных выплатах президентом Дональдом Трампом денег женщинам, с которыми у него ранее были отношения, в обмен на молчание, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Интерфакс вчера в 22:11
Происшествия
В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет
Российская газета 01:41
Теннис
Осака: Не знаю, почему трибуны освистывают Медведева, это просто смешно
В матче против испанца Фелисиано Лопеса трибуны освистали Медведева, в ответ на это он показал болельщикам средний палец.
Нева Спорт 01:55
Происшествия
В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне
На танковом полигоне в Забайкальском крае во время обучения водителя-механика погиб инструктор.
Российская газета 02:07
Политика
Кремль готовится изменить порядок выборов в Госдуму
Если «Единая Россия» по итогам региональных выборов покажет невысокие результаты, что система выборов в Госдуму может быть изменена.
АПН вчера в 13:04
Происшествия
В Кабуле число погибших в результате взрыва увеличилось до 16 человек
Число погибших в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник в столице Афганистана, увеличилось до 16 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.
Российская газета 00:04
Теннис
Рублев не смог выйти в четвертьфинал US Open
Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на Открытом чемпионате США на стадии 1/8 финала.
Российская газета вчера в 17:11
Происшествия
В Сочи один человек пострадал при пожаре в жилом доме
RT на русском вчера в 20:43
Экономика
Россия и Монголия создадут фонд инвестиционного сотрудничества
Россия и Монголия заключат соглашение о создании российско-монгольского фонда инвестиционного сотрудничества, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 02:10
Происшествия
Москвича наказали в Кемерове за плохое поведение в самолете
Поведение москвича вынудило командира самолета сообщить о проблемном пассажире диспетчеру кемеровского аэропорта.
Avoka.do вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Пока смерть не разлучит: жизнь Марины Зудиной после ухода Олега Табакова
Целеустремленная и упорная, еще в 16 лет Марина Зудина поняла, чего хочет от жизни.
StarHit.ru 01:00
Экономика
Промопроизводство замедлило рост
За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.
Коммерсантъ вчера в 18:54
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Общество
Режим ЧП введен в Вирджинии из-за урагана «Дориан»
Губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм ввел в понедельник режим чрезвычайного положения из-за надвигающегося урагана "Дориан".
Российская газета вчера в 19:47
Экономика
В России опровергли подорожание авиабилетов
2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов.
Lenta.ru вчера в 07:58
Гаджеты
Samsung Galaxy A90 5G выйдет 4 сентября
Сообщается, что на настоящий момент в Южной Корее уже поступило в продажу несколько мобильных устройств с поддержкой сетей пятого поколения.
iReactor 01:59
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "молоте фашизма и наковальне коммунизма" по отношению к Польше во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика
В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии
Развитие диалога России и Монголии во всех сферах сегодня обсудят лидеры двух стран.
Вести.Ru вчера в 23:04
Политика
Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
Газета.Ru вчера в 15:06
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46