Политика

ИзвестияИзвестияВ раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец. По его словам, в настоящее время на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем в аналогичный период прошлого года.
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

На Украине заявили о катастрофе с запасами угля

RT на русском04:28

Это катастрофа: на украинских ТЭЦ угля едва хватит на 15 дней

РЕН ТВвчера в 20:54

В «Батькивщине» назвали ситуацию с запасами угля на Украине катастрофой

Московский Комсомолецвчера в 16:39

Депутат Рады назвал катастрофой ситуацию с углем на Украине

РИА Новостивчера в 20:21

В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

Известиявчера в 17:32

В Раде назвали катастрофой ситуацию с запасами угля на Украине

РБКвчера в 19:32

В «Батькивщине» рассказали о «катастрофической ситуации» с запасами угля на Украине

ТАССвчера в 15:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:11, Вашингтон
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости 03:43
Политика

Путин рассказал о братских отношениях России и Монголии

NewInform 02:37
Политика

Верховная Рада одобрила снятие неприкосновенности с депутатов

Ранее депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что изменения в законе о депутатской неприкосновенности внесены с нарушениями, что дает основания после окончательного принятия оспорить его в Конституционном суде Украины.
BFM.ru 05:03
Происшествия

В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри

Детские хирурги областной клинической больницы № 2 в Тюмени удалили у десятилетней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
РИА Новости 03:10
Общество

В Москве выявлено превышение нитратов в укропе

Эксперты Роспотребнадзора выявили в столичных магазинах превышение традиционного содержания магния, натрия, калия и кальция в образцах укропа, петрушки и зеленого лука, в укропе также обнаружено повышенное содержание нитратов.
Вести.Ru вчера в 20:33
Политика

Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности

Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия вчера в 19:35
Происшествия

В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с моста

После злоумышленник сбросил девушку с 27-метрового моста и скрылся.
Регион online 04:04
Футбол

«Шахтер» приобрел капитана сборной Бразилии U-20 Витао

До перехода в «Шахтер» Витао выступал за молодежный состав «Палмейраса». Он также является капитаном сборной Бразилии U-20.
Sport24.ru 02:18
Экономика

Россия и Монголия создадут фонд инвестиционного сотрудничества

Россия и Монголия заключат соглашение о создании российско-монгольского фонда инвестиционного сотрудничества, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 02:10
Авто

АвтоВАЗ предоставляет скидки при покупке легковушек LADA в сентябре

При покупке любой версии внедорожника Lada 4x4 действует программа «Осеннее предложение», позволяющая сэкономить 30 тысяч рублей.
Pnzdrive 01:24
Происшествия

Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии

В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.
Газета.Ru 03:16
Армия и оружие

Зеленский уволил с военной службы экс-главу Генштаба Виктора Муженко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил в запас бывшего главу Генштаба Украины генерала Виктора Муженко, говорится на сайте президента.
Московский Комсомолец вчера в 12:20
Политика

Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден наглухо закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.
Интерфакс 04:01
Здоровье

Сеть «36,6» откроет кабинеты терапевтов в своих аптеках

Прием будет платным, компания не раскрыла стоимость услуги. В ближайшее время планируется открыть три кабинета в московских аптеках сети.
Коммерсантъ 03:16
Шоу-бизнес

Пока смерть не разлучит: жизнь Марины Зудиной после ухода Олега Табакова

Целеустремленная и упорная, еще в 16 лет Марина Зудина поняла, чего хочет от жизни.
StarHit.ru 01:00
Кино

Хоакин Феникс рассказал о подготовке к роли Джокера

Хоакин Феникс рассказал, как он готовился к съемкам в фильме Тодда Филиппса «Джокер».
Культуромания вчера в 09:11
Политика

Рогозин ответил на критику строительства космодрома Восточный

Взгляд.ру вчера в 03:26
Общество

Роспотребнадзор дал советы по организации питания школьников

Роспотребнадзор рассказал, как правильно организовать питание школьников, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:46
Происшествия

Жертвами урагана «Дориан» стали пять человек

В результате урагана «Дориан» на Багамах погибли как минимум пять человек.
Lenta.ru вчера в 22:27
Происшествия

В Петербурге эвакуировали школу из-за короткого замыкания

Порядка 350 человек эвакуировали из школы в Санкт-Петербурге из-за короткого замыкания в электропечи в помещении кухни, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 04:00
Политика

Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили

RT на русском 03:01
Здоровье

17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду

Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой.
Известия 02:00
Культура

Александр Розенбаум перенес операцию

Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
Вести Подмосковья 04:02
Политика

Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьера

Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра страны, сообщил председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
RT на русском 02:22
Общество

В Екатеринбурге исключили ещё одно место для храма Святой Екатерины

REGNUM 04:37
Общество

Трутнев оценил оформление выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ

Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отметил положительные изменения в оформлении павильонов дальневосточных регионов на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:38
Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Экономика

Две тысячи камер видеонаблюдения в Петербурге установит «Ростелеком»

ПАО «Ростелеком» стало победителем конкурса на установку двух тысяч камер уличного видеонаблюдения в Санкт-Петербурге.
REGNUM 04:41
Футбол

Трансферы РПЛ: больше тратили только в 2013-м

В июле 2013 года «Анжи» обновил бронзовый состав покупками на 140 миллионов евро, а спустя месяц сменил курс, расставшись практически со всеми ценными кадрами, значительную часть которых взяло «Динамо».
Спорт-Экспресс 05:00
Происшествия

Минюст назвал причину невыплаты компенсации жертве теракта в Беслане

Власти России практически полностью выполнили решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего их выплатить компенсации лицам, пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году и их родным, сообщает Минюст.
РБК 04:57
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное