Политика
ИзвестияВ раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец. По его словам, в настоящее время на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем в аналогичный период прошлого года.
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В «Батькивщине» назвали ситуацию с запасами угля на Украине катастрофой
Московский Комсомолецвчера в 16:39
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Политика
Верховная Рада одобрила снятие неприкосновенности с депутатов
Ранее депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что изменения в законе о депутатской неприкосновенности внесены с нарушениями, что дает основания после окончательного принятия оспорить его в Конституционном суде Украины.
BFM.ru 05:03
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Детские хирурги областной клинической больницы № 2 в Тюмени удалили у десятилетней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
РИА Новости 03:10
Общество
В Москве выявлено превышение нитратов в укропе
Эксперты Роспотребнадзора выявили в столичных магазинах превышение традиционного содержания магния, натрия, калия и кальция в образцах укропа, петрушки и зеленого лука, в укропе также обнаружено повышенное содержание нитратов.
Вести.Ru вчера в 20:33
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия вчера в 19:35
Происшествия
В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с моста
После злоумышленник сбросил девушку с 27-метрового моста и скрылся.
Регион online 04:04
Футбол
«Шахтер» приобрел капитана сборной Бразилии U-20 Витао
До перехода в «Шахтер» Витао выступал за молодежный состав «Палмейраса». Он также является капитаном сборной Бразилии U-20.
Sport24.ru 02:18
Экономика
Россия и Монголия создадут фонд инвестиционного сотрудничества
Россия и Монголия заключат соглашение о создании российско-монгольского фонда инвестиционного сотрудничества, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 02:10
Авто
АвтоВАЗ предоставляет скидки при покупке легковушек LADA в сентябре
При покупке любой версии внедорожника Lada 4x4 действует программа «Осеннее предложение», позволяющая сэкономить 30 тысяч рублей.
Pnzdrive 01:24
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.
Газета.Ru 03:16
Армия и оружие
Зеленский уволил с военной службы экс-главу Генштаба Виктора Муженко
Президент Украины Владимир Зеленский уволил в запас бывшего главу Генштаба Украины генерала Виктора Муженко, говорится на сайте президента.
Московский Комсомолец вчера в 12:20
Политика
Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден наглухо закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.
Интерфакс 04:01
Здоровье
Сеть «36,6» откроет кабинеты терапевтов в своих аптеках
Прием будет платным, компания не раскрыла стоимость услуги. В ближайшее время планируется открыть три кабинета в московских аптеках сети.
Коммерсантъ 03:16
Шоу-бизнес
Пока смерть не разлучит: жизнь Марины Зудиной после ухода Олега Табакова
Целеустремленная и упорная, еще в 16 лет Марина Зудина поняла, чего хочет от жизни.
StarHit.ru 01:00
Кино
Хоакин Феникс рассказал о подготовке к роли Джокера
Хоакин Феникс рассказал, как он готовился к съемкам в фильме Тодда Филиппса «Джокер».
Культуромания вчера в 09:11
Политика
Рогозин ответил на критику строительства космодрома Восточный
Взгляд.ру вчера в 03:26
Общество
Роспотребнадзор дал советы по организации питания школьников
Роспотребнадзор рассказал, как правильно организовать питание школьников, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:46
Происшествия
Жертвами урагана «Дориан» стали пять человек
В результате урагана «Дориан» на Багамах погибли как минимум пять человек.
Lenta.ru вчера в 22:27
Происшествия
В Петербурге эвакуировали школу из-за короткого замыкания
Порядка 350 человек эвакуировали из школы в Санкт-Петербурге из-за короткого замыкания в электропечи в помещении кухни, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 04:00
Политика
Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили
RT на русском 03:01
Здоровье
17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду
Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой.
Известия 02:00
Культура
Александр Розенбаум перенес операцию
Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
Вести Подмосковья 04:02
Политика
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьера
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра страны, сообщил председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
RT на русском 02:22
Общество
Трутнев оценил оформление выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отметил положительные изменения в оформлении павильонов дальневосточных регионов на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:38
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Экономика
Две тысячи камер видеонаблюдения в Петербурге установит «Ростелеком»
ПАО «Ростелеком» стало победителем конкурса на установку двух тысяч камер уличного видеонаблюдения в Санкт-Петербурге.
REGNUM 04:41
Футбол
Трансферы РПЛ: больше тратили только в 2013-м
В июле 2013 года «Анжи» обновил бронзовый состав покупками на 140 миллионов евро, а спустя месяц сменил курс, расставшись практически со всеми ценными кадрами, значительную часть которых взяло «Динамо».
Спорт-Экспресс 05:00
Происшествия
Минюст назвал причину невыплаты компенсации жертве теракта в Беслане
Власти России практически полностью выполнили решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего их выплатить компенсации лицам, пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году и их родным, сообщает Минюст.
РБК 04:57