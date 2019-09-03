Политика
ИзвестияВ раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец. По его словам, в настоящее время на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем в аналогичный период прошлого года.
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В «Батькивщине» назвали ситуацию с запасами угля на Украине катастрофой
Московский Комсомолецвчера в 16:39
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 06:47, Вашингтон
Политика
Джонсон выступил против переноса срока Brexit
Глава правительства Великобритании заявил, что не хочет организовывать внеочередные выборы в парламент Британский премьер Борис Джонсон выступил против очередного переноса срока выхода страны из Европейского союза.
Аргументы и Факты вчера в 15:09
Общество
Ураган «Дориан» снизился до четвертой категории
РИА Новости вчера в 11:12
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Здоровье
В Свердловской области начался сезон ОРВИ
В период с 26 августа по 1 сентября в Свердловской области зарегистрировано 13,3 тысячи случаев ОРВИ, заболевших гриппом среди свердловчан не выявлено, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
ТагилСити.ру вчера в 23:27
Происшествия
С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения
Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru 05:59
Политика
Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности
В соответствии с ним из основного закона страны предлагалось убрать норму о том, что украинским парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия рады.
Известия 04:54
Кино
В Москве умерла актриса Зинаида Славина
В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
Вести.Ru 06:17
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.
Известия вчера в 17:23
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Политика
На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00
Политика
«Американский газ» для Украины оказался физически на 100% российским
На Украине сегодня, 2 сентября, эксперты обсуждают состоявшуюся в Варшаве церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживания поставок сжиженного газа через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:15
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Гаджеты
Обновленный iPhone XR протестировали в Geekbench
Новая модель смартфона от Apple iPhone 12,1, протестированная в бенчмарке, показала технические возможности долгожданного XR.
iReactor 04:10
Политика
Меркель пообещала премьеру Украины поддержку в проведении реформ
Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила нового премьер-министра Украины Алексея Гончарука со вступлением в должность, пообещала поддержку в проведении реформ в стране.
РИА Новости 05:28
Общество
В России заработал онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 3 сентября.
Известия 01:00
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском вчера в 17:51
Происшествия
СМИ обнаружили на берегу у Нёноксы радиоактивные понтоны
Двина Сегодня 04:16
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29
Общество
Книги о Гарри Поттере запретили в школе
Стало известно, что ученики католической школы Святого Эдварда в Нэшвилле не смогут читать книги о приключениях волшебника из-за запрета местного священника, который считает, что заклинания в этих книгах настоящие и могут призвать злых духов.
Экспресс газета 06:22
Шоу-бизнес
У Ксении Собчак нашли элитную недвижимость в центре Москвы
Летом 2018-го Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram пост с собственной оценкой состояния рынка недвижимости.
Lenta.ru вчера в 10:14
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Авто
На седаны Aurus получили паспорт
Напомним, 23 августа в башне "IQ-квартал" делового комплекса "Москва-Сити" в Москве открылся первый официальный шоу-рум Aurus.
Автоновости дня 04:15
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Общество
В Беслане почтили память жертв теракта
Жители Беслана во вторник, 3 сентября, почтили память жертв теракта, произошедшего 15 лет назад в школе №1, жертвами которого стали 334 человека, из них 186 детей.
Известия 06:40
Происшествия
В Мурманской области в тундре нашли тело туриста из Петербурга
Следователи в Мурманской области выясняют обстоятельства гибели туриста из Санкт-Петербурга, тело которого было обнаружено в Ловозерской тундре спустя месяц поисков, рядом с телом все это время находилась собака мужчины, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
РИА Новости 06:20
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° вчера в 07:55