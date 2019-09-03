Политика

ИзвестияИзвестияВ раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец. По его словам, в настоящее время на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем в аналогичный период прошлого года.
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В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

Известиявчера в 17:32

Это катастрофа: на украинских ТЭЦ угля едва хватит на 15 дней

РЕН ТВвчера в 20:54

В Раде назвали катастрофой ситуацию с запасами угля на Украине

РБКвчера в 19:32

Депутат Рады назвал катастрофой ситуацию с углем на Украине

РИА Новостивчера в 20:21

На Украине заявили о катастрофе с запасами угля

RT на русском04:28

В «Батькивщине» назвали ситуацию с запасами угля на Украине катастрофой

Московский Комсомолецвчера в 16:39

В «Батькивщине» рассказали о «катастрофической ситуации» с запасами угля на Украине

ТАССвчера в 15:43
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 06:47, Вашингтон
Политика

Джонсон выступил против переноса срока Brexit

Глава правительства Великобритании заявил, что не хочет организовывать внеочередные выборы в парламент Британский премьер Борис Джонсон выступил против очередного переноса срока выхода страны из Европейского союза.
Аргументы и Факты вчера в 15:09
Общество

Ураган «Дориан» снизился до четвертой категории

РИА Новости вчера в 11:12
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Здоровье

В Свердловской области начался сезон ОРВИ

В период с 26 августа по 1 сентября в Свердловской области зарегистрировано 13,3 тысячи случаев ОРВИ, заболевших гриппом среди свердловчан не выявлено, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
ТагилСити.ру вчера в 23:27
Происшествия

Суд вынес первый приговор по делу о беспорядках в Москве

РБК 06:33
Происшествия

С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения

Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru 05:59
Политика

Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности

В соответствии с ним из основного закона страны предлагалось убрать норму о том, что украинским парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия рады.
Известия 04:54
Кино

В Москве умерла актриса Зинаида Славина

В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
Вести.Ru 06:17
Экономика

Иностранцам разрешат покупать землю на Украине

Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.
Известия вчера в 17:23
Происшествия

Восемь детей погибли после нападения на школу в Китае

Lenta.ru 01:41
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Политика

На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00
Политика

«Американский газ» для Украины оказался физически на 100% российским

На Украине сегодня, 2 сентября, эксперты обсуждают состоявшуюся в Варшаве церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживания поставок сжиженного газа через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:15
Общество

В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации

Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Гаджеты

Обновленный iPhone XR протестировали в Geekbench

Новая модель смартфона от Apple iPhone 12,1, протестированная в бенчмарке, показала технические возможности долгожданного XR.
iReactor 04:10
Политика

Меркель пообещала премьеру Украины поддержку в проведении реформ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила нового премьер-министра Украины Алексея Гончарука со вступлением в должность, пообещала поддержку в проведении реформ в стране.
РИА Новости 05:28
Общество

В России заработал онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН

Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 3 сентября.
Известия 01:00
Происшествия

Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла

19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Политика

Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине

Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском вчера в 17:51
Происшествия

СМИ обнаружили на берегу у Нёноксы радиоактивные понтоны

Двина Сегодня 04:16
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29
Общество

Книги о Гарри Поттере запретили в школе

Стало известно, что ученики католической школы Святого Эдварда в Нэшвилле не смогут читать книги о приключениях волшебника из-за запрета местного священника, который считает, что заклинания в этих книгах настоящие и могут призвать злых духов.
Экспресс газета 06:22
Шоу-бизнес

У Ксении Собчак нашли элитную недвижимость в центре Москвы

Летом 2018-го Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram пост с собственной оценкой состояния рынка недвижимости.
Lenta.ru вчера в 10:14
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Авто

На седаны Aurus получили паспорт

Напомним, 23 августа в башне "IQ-квартал" делового комплекса "Москва-Сити" в Москве открылся первый официальный шоу-рум Aurus.
Автоновости дня 04:15
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Общество

В Беслане почтили память жертв теракта

Жители Беслана во вторник, 3 сентября, почтили память жертв теракта, произошедшего 15 лет назад в школе №1, жертвами которого стали 334 человека, из них 186 детей.
Известия 06:40
Происшествия

В Мурманской области в тундре нашли тело туриста из Петербурга

Следователи в Мурманской области выясняют обстоятельства гибели туриста из Санкт-Петербурга, тело которого было обнаружено в Ловозерской тундре спустя месяц поисков, рядом с телом все это время находилась собака мужчины, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
РИА Новости 06:20
Культура

Александра Розенбаума прооперировали

Телеканал 360° вчера в 07:55
Происшествия

Летевший в Анталью самолет совершил экстренную посадку в Краснодаре

Известия 01:05
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