Политика
ИзвестияВ раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» 17 февраля.
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Общество
В Петербурге дамбу закрыли из-за угрозы наводнения
Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
Энергетика
Белорусская нефтедобыча в России направлена в Белоруссию
Добывающая в России нефть НК «Янгпур» («дочка» белорусской госкомпании «Белоруснефть») переориентирует поставки своей продукции на Белоруссию.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Футбол
«Торпедо» расторгло контракт с Романом Шишкиным
Бывший защитник сборной России по футболу Роман Шишкин покинул "Торпедо", сообщается на сайте московского клуба.
Экономика
В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
В Госдуму внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России.
Политика
Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Политика
Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Культура
Гибель автора ремикса к «Бригаде» попала на видео
Андрей Иванов был одним из создателей проекта Triplex, который прославился благодаря ремиксу на главную музыкальную тему сериала «Бригада», а также композиции «Собака Баскервилей» и музыке к фильмам «Коллекционер» и «Бой с тенью».
Авто
Chevrolet возвращается на российский рынок. Место ему уступит Ravon
"Реализация автомобилей под брендом Ravon в России и странах СНГ прекратится к середине 2020 года", - сообщили в узбекской компании.
Биатлон
Александр Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира по биатлону
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Политика
Путин назначил нового посла в Венесуэле
Президент России Владимир Путин сменил чрезвычайного и полномочного посла РФ в Венесуэле, вместо Владимира Заемского назначен Сергей Мелик-Багдасаров, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Кино
Скончался режиссер Георгий Шенгелая
Шоу-бизнес
Виталина Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед Джигарханяном
По словам самой Цымбалюк-Романовской, проблемы в семье начались из-за большой разницы в возрасте и невозможности родить ребенка от Джигарханяна.
Футбол
«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Технологии
Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7
Фонд свободного программного обеспечения (СПО) обратился к Microsoft с просьбой открыть исходный код Windows 7. И сделал это оригинально — на минувшей неделе организация отправила в Редмонд пустой жёсткий диск, на который, как ожидается, запишут исходники системы.
Шоу-бизнес
Бузова прыгнула в толпу со сцены
Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Музыка
Стинг даст четыре концерта в России в рамках мирового тура
Политика
Второе чтение поправок к Конституции может пройти 10 марта
Второе чтение законопроекта о внесении изменений в Конституцию может пройти 10 марта, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Политика
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.
Кино
Актер Казанского ТЮЗа снимается в фильме Бекмамбетова о Девятаеве
Происшествия
В Озерске на станцию скорой помощи напали с арбалетом
Сотрудники полиции и Росгваридии задержали в Озерске двух участников нападения на станцию скорой помощи.
Общество
Шторм «Деннис» обрушился на Великобританию
В ночь на воскресенье на территорию Великобритании обрушились мощные ливни, пишет Интерфакс.