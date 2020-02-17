Политика

ИзвестияИзвестияВ раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» 17 февраля.
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Депутаты Рады пообещали приехать в Москву 9 мая вопреки всему

Национальная служба новостей06:00

Украинская оппозиция предложила отправить делегацию Рады на парад Победы в Москву

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В Раде предложили сформировать делегацию для поездки в Москву на 9 мая

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В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

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На Украине предложили направить делегацию Рады на День Победы в Москву

RT на русском05:23

На Украине предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

Lenta.ru05:42
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Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже.
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Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

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Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
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"Реализация автомобилей под брендом Ravon в России и странах СНГ прекратится к середине 2020 года", - сообщили в узбекской компании.
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Александр Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира по биатлону

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Россиян предупредили о морозах в марте

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Путин назначил нового посла в Венесуэле

Президент России Владимир Путин сменил чрезвычайного и полномочного посла РФ в Венесуэле, вместо Владимира Заемского назначен Сергей Мелик-Багдасаров, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
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«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

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Фонд свободного программного обеспечения (СПО) обратился к Microsoft с просьбой открыть исходный код Windows 7. И сделал это оригинально — на минувшей неделе организация отправила в Редмонд пустой жёсткий диск, на который, как ожидается, запишут исходники системы.
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Стинг даст четыре концерта в России в рамках мирового тура

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Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.
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Актер Казанского ТЮЗа снимается в фильме Бекмамбетова о Девятаеве

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В Озерске на станцию скорой помощи напали с арбалетом

Сотрудники полиции и Росгваридии задержали в Озерске двух участников нападения на станцию скорой помощи.
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Шторм «Деннис» обрушился на Великобританию

В ночь на воскресенье на территорию Великобритании обрушились мощные ливни, пишет Интерфакс.
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