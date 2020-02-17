Политика
ИзвестияВ раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» 17 февраля.
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Шоу-бизнес
Бузова прыгнула в толпу со сцены
Политика
Связь возможного убийцы соратника Басаева с ФСБ опровергли
Расследование западных СМИ, которые обвинили спецподразделения ФСБ в причастности к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, является фейком.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призвала журналистов перестать печатать гадости про нее
Со своей страницы в Инстаграм Семенович обратилась к журналистам с просьбой относиться добрее к ней и друг другу.
Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Политика
МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.
Футбол
Сергей Семак оценил гол Малкома в матче с «Кайратом»
В сегодняшнем матче с "Кайратом" игроки "Зенита" обыграли соперника со счетом 3:1. Автором одного из голов стал Малком, тренер назвал его гол "красивым".
Экономика
В «Нафтогазе» оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов
"Нафтогаз" уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в восемь миллиардов долларов, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
Шоу-бизнес
Больная раком Евгения Симонова впервые вышла в свет с приемной дочкой
64-летняя актриса редко выходит в свет. Последние 12 лет народная артистка РФ борется с онкологическим заболеванием.
Футбол
Зидан прокомментировал гол Смолова в ворота «Реала»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о матче 24-го тура Примеры с "Сельтой".
Общество
Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Политика
В КС прокомментировали слова судьи об СССР
Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
Общество
«Аэрофлот» сократит количество рейсов в Китай
Авиакомпания "Аэрофлот" сократит количество рейсов в Китай в связи со снижением спроса. Это следует из сообщения на сайте авиакомпании.
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских жёнах
Шоу-бизнес
Появились первые снимки Меган Маркл и принца Гарри после «Мегзита»
Пользователи Сети обратили внимание, что и Меган Маркл, и принц Гарри выглядели очень радостными и расслабленными.
Энергетика
Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции
Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Кино
В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда
В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать».
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» и вышел в плей-офф КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" на домашнем льду победил "Сочи" со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
Делегации России и Турции завершили первый раунд переговоров по Идлибу
Российская и турецкая делегации завершили в понедельник первый раунд переговоров по ситуации в Идлибе в Москве.
Армия и оружие
Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб
"Бой за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается, несмотря на некоторое бурление, идущее с севера, как и продолжается бой за освобождение всей сирийской земли, уничтожение терроризма и достижение стабильности", - цитирует президента его канцелярия.
Происшествия
Студентку МГУ госпитализировали с подозрением на коронавирус
23-летнюю гражданку Китая, учащуюся в МГУ, госпитализировали из общежития с подозрением на коронавирус.
Авто
Новый Kia Sorento представлен официально
Компания KIA официально представила новый KIA Sorento на родине бренда в Южной Корее.
Космос
Многоразовая ступень ракеты Falcon 9 упала в Атлантический океан
Первая многоразовая ступень тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 упала в воду при попытке приземлиться на плавучую платформу.
Энергетика
Названа причина ограничения роста экономики России
Говоря о значимых факторах неопределенности для цен на нефть в текущем году, в Центробанке указали на распространение коронавируса.
Футбол
Колесниченко покинул расположение ЦСКА
Полузащитник «Чертаново» Кирилл Колесниченко покинул расположение ЦСКА, сообщает пресс-служба «армейцев».
Политика
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.