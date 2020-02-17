Политика

ИзвестияИзвестияВ раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» 17 февраля.
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На Украине предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

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"Бой за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается, несмотря на некоторое бурление, идущее с севера, как и продолжается бой за освобождение всей сирийской земли, уничтожение терроризма и достижение стабильности", - цитирует президента его канцелярия.
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