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Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» 17 февраля.
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Вадим Рабинович
Приближается большая дата — 75-летие победы над фашизмом. Я убежден, что Верховной Раде нужно сформировать парламентскую делегацию относительно участия в параде Победы в Москве. Наши отцы и деды стояли рядом, защищая Москву, Киев и Львов. И поэтому в день 75-летия Победы мы должны стоять рядом.
— Вадим Рабинович, украинский политикУкраина.ру 04:56

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