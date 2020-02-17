Политика
ИзвестияВ раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» 17 февраля.
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Согласительный совет Рады: поедут ли украинские нардепы на Парад Победы в Москву?
Украина.рувчера в 07:26
Депутаты Рады пообещали приехать в Москву 9 мая вопреки всему
Национальная служба новостейвчера в 06:00
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
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Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность
В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
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В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
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В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине
Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
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Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии
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Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
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В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты
В Алма-Ате задержаны двое экстремистов, которые планировали осуществление терактов в местах массового скопления людей.
Политика
Власти США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Министр энергетики США Дэн Бруйетт, отвечая на полях Мюнхенской конференции по безопасности на вопрос о попытках Москвы обойти американские санкции в отношении трубоукладчиков «Северного потока-2», заявил, что Россия не сможет достроить его самостоятельно ввиду отсутствия у «Газпрома» необходимых технологий, передает Bloomberg.
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Представители Роспотребнадзора заявили, что не имеют информации о результатах анализов Ильиной, так как она сбежала из больницы.
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Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая
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Стартовали продажи обновленного Volkswagen Passat в РФ
Дилеры немецкого бренда Volkswagen в России начали продажи обновленного седана Volkswagen Passat.
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ЦСКА не стал предлагать контракт Колесниченко
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Футболист Александр Кокорин официально перешёл в "Сочи", где проведёт остаток сезона в аренде.
Общество
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
Культура
Бурятский «Аламжи» участвует в «Ново-Сибирском транзите»
От Бурятии в список участников фестиваля попали два спектакля С 20 по 28 мая в Новосибирске пройдёт VI межрегиональный театральный фестиваль-конкурс "Ново-Сибирский транзит 2020".
Общество
Глава госпиталя в Ухане умер из-за коронавируса
Общество
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1868
Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР превысило 72,4 тыс. человек, увеличившись за сутки на 1,8 тыс. Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Происшествия
Прокуратура извинилась за преследование пенсионера из Челябинска. У него прошел обыск с автоматчиками из-за надбавки к пенсии в 1,5 тысячи рублей
После обыска Сергея Зарубу доставили в отдел полиции «Советский», где ему предъявили обвинение в незаконном получении надбавки к пенсии в размере 1,5 тысяч рублей: она полагается тем пенсионерам Вооруженных сил, которые имеют в семье нетрудоспособного иждивенца (в случае с Зарубой — сына-студента).
Общество
Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве
Биатлон
Биатлонист Логинов назвал ключевой момент гонки преследования на ЧМ
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Напомним, Фернандеш защищал цвета "Локомотива" с 2014 по 2019 год.
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Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
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Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Телеканал "Звезда" опубликовал видео почетного сопровождения самолета Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.
Общество
У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess выявлен коронавирус
Космос
В США рассекретили доклад о поиске внеземной жизни
В США рассекретили доклад, в котором содержатся данные о поисках признаков существования внеземной жизни.
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Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Футбол
Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов забил свой первый гол в испанском чемпионате против мадридского "Реала".
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Стратегия Мишустина избавит регионы от долгов и дотаций
Создание кабинетом Мишустина программ развития проблемных территорий даст возможность "персонализировать" финансовые проблемы регионов.
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Милонов предложил закрепить в Конституции запрет на аборты
Закрепить в Конституции РФ запрет на аборты предложил депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия»).