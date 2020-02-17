Политика

ИзвестияИзвестияВ раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» 17 февраля.
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Согласительный совет Рады: поедут ли украинские нардепы на Парад Победы в Москву?

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В Госдуме оценили идею украинской оппозиции о визите в Москву на 9 мая

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Депутаты Рады пообещали приехать в Москву 9 мая вопреки всему

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Украинская оппозиция предложила отправить делегацию Рады на парад Победы в Москву

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Россия оценила идею Украины отправить делегацию на парад Победы в Москву

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В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

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На Украине предложили направить делегацию Рады на День Победы в Москву

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
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Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность

В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
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В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
BFM.ru вчера в 09:55
Политика

В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине

Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
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Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

Paparazzi.ru вчера в 01:34
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В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
РИА Новости вчера в 15:13
Происшествия

В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты

В Алма-Ате задержаны двое экстремистов, которые планировали осуществление терактов в местах массового скопления людей.
RT на русском вчера в 23:35
Политика

Власти США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Министр энергетики США Дэн Бруйетт, отвечая на полях Мюнхенской конференции по безопасности на вопрос о попытках Москвы обойти американские санкции в отношении трубоукладчиков «Северного потока-2», заявил, что Россия не сможет достроить его самостоятельно ввиду отсутствия у «Газпрома» необходимых технологий, передает Bloomberg.
РБК 15 февраля в 13:49
Общество

В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина девушку

Представители Роспотребнадзора заявили, что не имеют информации о результатах анализов Ильиной, так как она сбежала из больницы.
RuNews24.ru вчера в 05:57
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Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая

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Стартовали продажи обновленного Volkswagen Passat в РФ

Дилеры немецкого бренда Volkswagen в России начали продажи обновленного седана Volkswagen Passat.
Автоновости дня вчера в 05:56
Футбол

ЦСКА не стал предлагать контракт Колесниченко

Матч ТВ вчера в 09:49
Футбол

Футболист Кокорин официально перешёл в «Сочи»

Футболист Александр Кокорин официально перешёл в "Сочи", где проведёт остаток сезона в аренде.
Газета Metro вчера в 09:08
Общество

Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
RT на русском вчера в 00:34
Культура

Бурятский «Аламжи» участвует в «Ново-Сибирском транзите»

От Бурятии в список участников фестиваля попали два спектакля С 20 по 28 мая в Новосибирске пройдёт VI межрегиональный театральный фестиваль-конкурс "Ново-Сибирский транзит 2020".
Байкал-Daily вчера в 23:19
Общество

Глава госпиталя в Ухане умер из-за коронавируса

Lenta.ru вчера в 13:16
Общество

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1868

Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР превысило 72,4 тыс. человек, увеличившись за сутки на 1,8 тыс. Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.
ТАСС вчера в 19:30
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС 16 февраля в 12:30
Происшествия

Прокуратура извинилась за преследование пенсионера из Челябинска. У него прошел обыск с автоматчиками из-за надбавки к пенсии в 1,5 тысячи рублей

После обыска Сергея Зарубу доставили в отдел полиции «Советский», где ему предъявили обвинение в незаконном получении надбавки к пенсии в размере 1,5 тысяч рублей: она полагается тем пенсионерам Вооруженных сил, которые имеют в семье нетрудоспособного иждивенца (в случае с Зарубой — сына-студента).
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Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве

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Биатлон

Биатлонист Логинов назвал ключевой момент гонки преследования на ЧМ

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Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Политика

Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями

Телеканал "Звезда" опубликовал видео почетного сопровождения самолета Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.
РИА Новости вчера в 07:45
Общество

У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess выявлен коронавирус

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В США рассекретили доклад о поиске внеземной жизни

В США рассекретили доклад, в котором содержатся данные о поисках признаков существования внеземной жизни.
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Политика

Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
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Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов забил свой первый гол в испанском чемпионате против мадридского "Реала".
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Общество

Стратегия Мишустина избавит регионы от долгов и дотаций

Создание кабинетом Мишустина программ развития проблемных территорий даст возможность "персонализировать" финансовые проблемы регионов.
Экономика сегодня вчера в 08:22
Общество

Милонов предложил закрепить в Конституции запрет на аборты

Закрепить в Конституции РФ запрет на аборты предложил депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 22:07
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