Политика

ИзвестияИзвестияВ раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» 17 февраля.
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В Госдуме оценили идею украинской оппозиции о визите в Москву на 9 мая

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Депутаты Рады пообещали приехать в Москву 9 мая вопреки всему

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Согласительный совет Рады: поедут ли украинские нардепы на Парад Победы в Москву?

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Украинская оппозиция предложила отправить делегацию Рады на парад Победы в Москву

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:47, Ашберн
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