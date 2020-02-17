Политика
ИзвестияВ раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» 17 февраля.
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Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
Политика
Лукашенко рассказал об угрозах на границе с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
Гаджеты
Xiaomi представила умную колонку дешевле 20 долларов
Компания Xiaomi представила небольшую защищенную умную колонку Mi Outdoor Blueetoth Speaker, цена которой составляет 19,5 доллара.
Космос
National Interest поразился русской смекалке, породившей гигантскую «летающую бочку» ВМ-Т
По словам обозревателя NI Себастьяна Роблина, Антонов после высмеивал «Атлант» за любительскую попытку создания тяжелого транспортного самолета, но как отмечает издание, нельзя не восхититься смекалкой и изобретательностью русских, сумевших в короткие сроки создать ВМ-Т и решить сложную логистическую проблему.
Экономика
Коронавирус повлияет более чем на 5 млн компаний по всему миру
По оценке Dun & Bradstreet, по меньшей мере 51 тыс. иностранных компаний, в том числе 163 компании из списка Fortune 1000, имеют одного или более прямого поставщика или поставщика первого уровня в затронутых коронавирусом провинциях.
Экономика
Центробанк изменит основания для блокировки счетов
ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Общество
Основатель Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата
Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил в понедельник о создании "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями.
Политика
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Происшествия
В Санкт-Петербурге начались поиски 8-летней девочки
Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга проводится полицейская проверка по факту исчезновения 8-летней девочки, которая утром 17 февраля ушла из дома и не вернулась.
Общество
Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах
Общество
Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Музыка
Продюсер Максим Алейников ради «Евровидения-2020» продал квартиру и отправляет на конкурс беременную певицу
Политика
Председатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта «Миротворец»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер внесен в базу украинского сайта «Миротворец» 17 февраля.
Политика
Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность
В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Общество
«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»
Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» запустила в России формат dark kitchen («темная кухня»).
Биатлон
Логинов выиграл бронзу чемпионата мира в гонке преследования
Происшествия
Студентку МГУ госпитализировали с подозрением на коронавирус
Девушке предстоит сдать анализы на коронавирус.
Наука
В московском метро нашли микробов из Нью-Йорка
Микробы, которых ученые нашли на полу, поручнях и в вагонах московского метро, оказались очень похожи на микроорганизмы из нью-йоркской подземки, сообщает Computational and Structural Biotechnology Journal.
Происшествия
Участник акции 27 июля в Москве Баршай не признал вину
Участник несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве Андрей Баршай не признал в суде вину в нападении на сотрудника Росгвардии.
Происшествия
Названа причина расстрела семьи в центре Калининграда
Свидетели рассказали следователям: причиной ссоры мужчин стал неудачно припаркованный автомобиль.
Общество
Во Франции суд оставил под стражей россиянина Александра Винника
Россиянин Александр Винник останется под стражей - таково решение апелляционного суда Парижа, рассматривавшего обращение адвокатов россиянина, передает РИА Новости.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала всю правду о браке с королем Малайзии
"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала телеведущей шоу "Док-ток" Ксении Собчак о браке с королем Малайзии Мухаммадом V. Девушка отметила, что познакомилась с ним в 2017 году и их отношения стремительно развивались.
Армия и оружие
Трофейный Т-90 бросили в бой против сирийской армии
Боевики в сирийской провинции Алеппо бросили в бой против правительственной армии трофейный танк Т-90.
Общество
Британский регулятор оштрафовал «НТВ-Мир Балтия» за выпуск о Скрипалях
Офис по коммуникациям Великобритании (Ofcom) оштрафовал владельца лицензии телеканала «НТВ-Мир Балтия» за нарушение правил вещания.
Армия и оружие
Иран и Ирак создадут совместный комитет по расследованию убийства Сулеймани
Судебные власти Ирана и Ирака создадут совместный комитет по расследованию обстоятельств убийства командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и замглавы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса, сообщает агентство IRNA.