Политика

ИзвестияИзвестияВ раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» 17 февраля.
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В Госдуме оценили идею украинской оппозиции о визите в Москву на 9 мая

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Согласительный совет Рады: поедут ли украинские нардепы на Парад Победы в Москву?

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Депутаты Рады пообещали приехать в Москву 9 мая вопреки всему

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На Украине предложили направить делегацию Рады на День Победы в Москву

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Телеведущий Дмитрий Дибров госпитализирован в Москве

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Микробы, которых ученые нашли на полу, поручнях и в вагонах московского метро, оказались очень похожи на микроорганизмы из нью-йоркской подземки, сообщает Computational and Structural Biotechnology Journal.
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Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями

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